Atvērs gultas Covid-19 slimnieku ārstniecībai Vidzemes slimnīcā

Pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai un pieaugot saslimstības izplatībai ar Covid-19, kā arī strauji pieaugot hospitalizēto pacientu skaitam, no pirmdienas Covid-19 slimnieku ārstēšanai tiks atvērtas nodaļas Vidzemes slimnīcā Valmierā un Rēzeknes slimnīcā. Šādu lēmumu šodien pieņēma Valsts operatīvās medicīniskās komisijas (VOMK) sēdē.

Datu analīze liecina, ka pēdējo 7 dienu laikā stacionēto Covid-19 pacientu skaits pieaudzis par 36%, kas ir vidēji 21 jauns hospitalizēts pacients katru dienu. Savukārt slimnīcās esošais pacientu skaits palielinājies vēl straujāk - par 63%. 3.septembrī slimnīcās ārstējās 170 pacienti, no tiem 27 ar smagu slimības gaitu.

Ņemot vērā to, ka aptuveni 11% no pacientiem nedēļu pēc saslimšanas ar Covid-19 ir nepieciešama hospitalizācija, VOMK lēma par nepieciešamību palielināt stacionāru skaitu, kur nodrošināt akūtu Covid-19 slimnieku ārstēšanu. Tādēļ no pirmdienas arī Vidzemes slimnīcā un Rēzeknes slimnīcā tiks atvērtas nodaļas Covid-19 slimnieku ārstēšanai.

Tāpat VOMK sanāksmē tika nolemts par papildu gultu atvēršanu Covid-19 slimnieku ārstniecībai lemt nākamnedēļ, atbilstoši nepieciešamībai.

Jau ziņots, ka vasaras periodā, kad saslimstība ar Covid-19 bija zemākā līmenī, pacientiem ar Covid-19 ārstēšana tika nodrošināta trīs universitātes slimnīcās, kā arī Liepājas un Daugavpils reģionālajās slimnīcās. Šobrīd ir nepieciešams pakāpeniski atjaunot plašāku slimnīcu tīklu, kas ir iesaistītas Covid-19 slimnieku ārstniecībā.