“Brīnumlīdzekļa” solīšanu pret Covid-19 nodēvē par krāpšanu

Ir dzirdēti visādi stāsti par preču piedāvājumiem pa tālruni, taču šis gadījums jau prasa ārstu un uzraugošo institūciju komentārus, – sarunā ar “Ziemeļlatviju” teic mūsu bijusī kolēģe smilteniete Santa Sinka, kura nesen saņēma tālruņa zvanu no sveša numura ar uzstājīgu piedāvājumu iegādāties kapsulas pret Covid-19.

Zinot, ka zāles pret šo medikamentu vēl nav pieejamas (izņēmums ir “Remdesivir”, ko lieto tikai slimnīcās smagu pacientu ārstēšanai – redakcijas piezīme), Santa vērsās mūsu laikraksta redakcijā, lai brīdinātu citus cilvēkus piesardzīgi izvērtēt tamlīdzīgus piedāvājumus.

Citi pērkot pat vairākas pakas

Taisnības labad jāpiebilst, – kapsulu piedāvātāja ne reizi Santai nav norādījusi, ka tās ir zāles, ļoti iespējams, tas varētu būt uztura bagātinātājs, taču, kā “Ziemeļlatvijai” uzsver visi aptaujātie speciālisti, plašai sabiedrībai pieejamu, Eiropas Zāļu aģentūrā un Latvijas Zāļu aģentūrā apstiprinātu līdzekļu Covid-19 ārstēšanai šobrīd vēl nav.

Lūk, Santas stāsts: “Zvanītāja uzrunāja mani vārdā, par ko ļoti nobrīnījos, un stādījās priekšā no kaut kādas kompānijas, diemžēl neatceros kādas, un piedāvāja Vācijā ražotas kapsulas ar Islandes aļģēm. Esot ļoti labas pret gripu un dažādiem vīrusiem, jo īpaši tagad pret kovidu. Viņa mēģināja mani pārliecināt, ka šīs kapsulas ir obligāti jāpērk, ja esi slims ar Covid-19, jo tad tās ļoti palīdzot, un arī tad, ja ir tikai aizdomas par saslimšanu, vajagot šīs kapsulas obligāti lietot. Lai ātrāk tiktu vaļā no sarunas, atbildēju, ka tādus lēmumus tik ātri nepieņemu un man vajag padomāt, uz ko sekoja atbilde, ka es tāpat nekur citur neuzzināšu papildu informāciju, kā tikai pie viņas, un citi gan šīs kapsulas pērkot pat pa divām pakām. Cenu neuzvaicāju. Man šāds piedāvājums nešķiet normāls, bet pieļauju, ka ir cilvēki, kuri varētu noticēt tādam “brīnumlīdzeklim”, varētu to pirkt un lietot, kaut gan nepareiza zāļu lietošana var radīt pretēju efektu, it sevišķi, ja ir runa par tādu slimību kā kovids, no kura cilvēki mirst.”

Pirms iegādāties zāles, uztura bagātinātājus vai vitamīnus internetā, katram pašam ir vēlams vispirms pārbaudīt, vai piedāvātais produkts ir reģistrēts Latvijā un Eiropas Savienībā. To var izdarīt Zāļu valsts aģentūras mājaslapā Zāļu reģistrā vai Pārtikas un veterinārā dienesta mājaslapā, uztura bagātinātāju reģistrā. Taču uzreiz ir jāuzsver, – zāļu izplatīšana Latvijā tiek stingri kontrolēta, tās var iegādāties tikai licencētās aptiekās, bet bezrecepšu medikamentus – arī interneta aptiekās. Saraksts ar likumīgi strādājošām interneta aptiekām ir pieejams ZVA mājaslapas sadaļā “Pacientiem un sabiedrībai > Zāles > Zāļu iegāde > Tiešsaistes aptiekas”.

Veselības inspekcija, ar kuru “Ziemeļlatvija” sazinājās, aicina nepirkt zāles “no rokas” internetā vai no privātpersonām, kuras tās izplata.

“Visi piedāvājumi iegādāties vakcīnas vai “brīnumlīdzekļus” Covid -19 ārstēšanai sociālajos tīklos vai jebkurā tīmekļa vietnē ir vai nu krāpšana, vai viltojuma izplatīšanas mēģinājums.

Papildus Veselības inspekcija atgādina, ka zāļu izplatīšana Latvijas Republikā ir atļauta tikai tad, ja ir saņemta speciāla atļauja (licence) attiecīgajam uzņēmējdarbības veidam. Latvijā iegādāties bezrecepšu zāles atļauts tikai licencētu aptieku internetaptiekās. Tas nozīmē, ka nav atļauts izplatīt zāles ne tikai nelicencētās tīmekļa vietnēs, bet arī ar sociālo tīklu un sludinājumu portālu starpniecību. Arī pārdot sev nederīgas vai neizlietotas zāles nedrīkst!” uzsver Veselības inspekcijas sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Ermansone.

Ņemot vērā, ka šajā konkrētajā gadījumā “Ziemeļlatvijai” nav zināms, konkrēti ko un kāda kompānija piedāvā ar telemārketinga starpniecību, Veselības inspekcija pārbaudi uzsākt nevar.

Izņemot “Remdesivir”, citu zāļu nemaz nav

Savukārt Zāļu valsts aģentūra (ZVA) brīdina un atgādina – vienīgais veids, kā sevi pasargāt no Covid-19, ir vakcinācija.

ZVA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dita Okmane skaidro, ka Eiropas Savienībā, tai skaitā Latvijā, ir tikai viens reģistrēts medikaments, ko izmanto ārstēšanai no Covid-19 – remdesivīrs, un to lieto slimnīcās smagu stāvokļu gadījumos, bet plašai sabiedrībai aptiekās nopērkamas zāles pret Covid-19 šobrīd nav apstiprinātas.

“Visu šo pandēmijas laiku zinātnieki no visas pasaules meklē un mēģina izstrādāt tādus medikamentus. Taču, ja būtu kāds efektīvs līdzeklis, tas jau būtu reģistrēts un izmantojams un ārsti to rekomendētu lietot. Bet lielākā daļa no zālēm, ko šobrīd vērtē Eiropas Zāļu aģentūra, būs lietojamas slimnīcās un arī tādiem pacientiem, kuriem ir risks smagai Covid-19 norisei. Vienīgais veids, kā pasargāt sevi no koronavīrusa, ir vakcinācija. Šis vīruss ir ar tādām komplikācijām, ka parastie imunitātes stiprināšanas līdzekļi nemaz nepalīdz. Tikai vakcinācija ir tā, kas palīdz, un tāpēc tā notiek visā pasaulē,” saka Dita Okmane.

Ja konkrētajā gadījumā Santai piedāvātās kapsulas ir nevis zāles, bet uztura bagātinātājs, nezinot tā sastāvu, mediķi nevar komentēt, “kas lācītim vēderā”.

Ieskatoties internetā, redzams, ka daudzus uztura bagātinātājus izplatītāji iesaka imunitātes stiprināšanai.

“Ja cilvēks tic, ka uztura bagātinātājs viņam palīdzēs, lai lieto atbilstoši instrukcijai. Profilaksei var noderēt viss, kas stiprina imunitāti – kā pie jebkurām citām saslimšanām. Taču pret Covid-19 šobrīd efektīvākais līdzeklis ir vakcīna, jo medikamentu pagaidām nav,” uzsver ārste infektoloģe Vidzemes slimnīcas Terapijas nodaļas 2 virs­ārste Anna Mironovska.

Jāpārbauda arī uztura bagātinātāji

Latvijā drīkst izplatīt tikai Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) reģistrētus uztura bagātinātājus. Par to, vai produkts ir reģistrēts, var pārliecināties, atverot uztura bagātinātāju reģistru PVD mājaslapā (https://registri.pvd.gov.lv/ub).

“Iegādājoties uztura bagātinātājus internetā, papildus iesakām pārliecināties ne tikai par to, vai produkts ir reģistrēts, bet vai ir reģistrēta arī vietne, kurā plānojat produktu iegādāties. Arī interneta vietnei, kurā tiek tirgoti pārtikas produkti, tostarp uztura bagātinātāji, tāpat kā jebkurai citai tirdzniecības vietai, ir jābūt reģistrētai PVD. Arī par to var pārliecināties PVD mājaslapā, atverot PVD uzņēmumu reģistru https://registri.pvd.gov.lv/ur,” “Ziemeļlatviju” informē PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere.

Reģistrā par katru uztura bagātinātāju iekļauj informāciju par ražotāju, izplatītāju, uztura bagātinātāju sastāvu un uzturvērtību vai fizioloģisko ietekmi, ieteicamo diennakts devu, marķējuma tekstu un lietošanas instrukcijas, ja tādu ražotājs vai izplatītājs ir pievienojis. Gadījumā, ja uztura bagātinātājs nav reģistrēts, PVD to iegādāties neiesaka, jo šādi nereģistrēti produkti var būt potenciāli bīstami veselībai. PVD arī atgādina, pirms uztura bagātinātāju iegādes konsultēties ar ģimenes ārstu par konkrētā produkta lietošanas nepieciešamību.

2021. gadā PVD saņēmis 16 sūdzības par uztura bagātinātājiem. Lielākoties (11 gadījumos) patērētāji sūdzējušies par to, ka šie produkti nav reģistrēti. Ir bijušas arī sūdzības par, iespējams, neatbilstošu marķējumu. 10 gadījumos sūdzības izrādījās pamatotas.

Ikviena persona, kurai radušās šaubas vai neskaidrības par zāļu izplatīšanas kārtību, var vērsties ar iesniegumu Veselības inspekcijā. Taču Veselības inspekcija aicina arī cilvēkus pašus būt piesardzīgiem, piemēram, lai cik kārdinoša šķiet iespēja lētāk iegādāties zāles, tas nekādā gadījumā nav droši, jo nav iespējams pārliecināties par zāļu izcelsmi, kā arī to drošību. Viltotas zāles pēc izskata var būt līdzīgas oriģinālām zālēm un var neizraisīt acīmredzamu nevēlamu reakciju, tomēr tās var arī neveicināt slimības ārstēšanu vai neuzlabot veselības stāvokli, kādam tās ir paredzētas, vai var pat izraisīt nopietnus apdraudējumus veselībai, tostarp nāvi, brīdina Veselības inspekcija.