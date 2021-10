Četras nedēļas visi sēdēsim mājās

Lai būtiski bremzētu Covid-19 infekcijas izplatību, mazinātu slogu veselības aprūpes sistēmai un glābtu pēc iespējas vairāk cilvēku dzīvības, no ceturtdienas, 21. oktobra, līdz 14. novembrim Latvijā uz četrām nedēļām izsludināta mājsēde jeb stingri iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumi.

Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta konsultante Egita Diure uzsver, ka visi Latvijas iedzīvotāji ir aicināti pēc iespējas palikt mājās un ievērojami samazināt fizisku kontaktēšanos ārpus savas mājsaimniecības, kā arī nekavējoties uzsākt vakcināciju pret Covid-19, ja tas vēl nav pagūts līdz šim. Pastiprinātie drošības pasākumi mājsēdes periodā ietver liegumu visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no vakcinācijas statusa atrasties ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas no pulksten 20 vakarā līdz pulksten 5 rītā. Ārkārtas nepieciešamības gadījumā, atrodoties ārpus mājas, līdzi būs jāņem iepriekš aizpildīta pašapliecinājuma veidlapa.

Pašapliecinājuma veidlapa jāaizpilda pirms telpu pamešanas

Laikā no pulksten 20 līdz 5 cilvēkiem jābūt savās mājās, bet ir noteikti izņēmuma gadījumi: ja jādodas uz darbu vai no tā. Šajā gadījumā jāaizpilda apliecinājums, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas atstāšanas iemesls un laiks; darbavietas nosaukums, adrese un darba devēja vai tās nozīmētas kontaktpersonas tālruņa numurs.

Savukārt, ja pārvietojas saistībā ar psiholoģiskā atbalsta, ārstniecības pakalpojumu, tai skaitā vakcinācijas pret Covid-19, saņemšanai vai dzīvnieku veterinārmedicīniskajai aprūpei, vai diennakts aptiekas apmeklējumam un ja pārvietojas, lai nokļūtu līdz lidostai, ostai, dzelzceļa stacijai vai autoostai vai no tām. Pēdējos divos gadījumos apliecinājumā jānorāda vārds, uzvārds; personas kods, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adrese; dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas atstāšanas iemesls un laiks, kā arī pakalpojuma saņemšanas vieta. Apliecinājumu aizpilda katra persona individuāli, un tas ir jāaizpilda pirms telpu pamešanas. Pašapliecinājumu var aizpildīt rakstiski brīvā formā (drukātā formātā gan uz mājaslapā norādīta veidlapas parauga, gan pēc piemēra uz baltas lapas), vai elektroniski savā viedierīcē.

Pašapliecinājuma formas paraugs atrodams Valsts policijas mājaslapā www.vp.gov.lv un tiks izvietots arī citu valsts institūciju mājaslapās. Aizpildīts pašapliecinājums jāuzrāda pēc Valsts vai pašvaldības policijas pārstāvja pieprasījuma. Personām jābūt līdzi arī personu apliecinošam dokumentam – pasei vai eID kartei. Gadījumā, ja jādodas pakaļ ģimenes loceklim uz lidostu mājsēdes laikā, tad personai, kas dodas pakaļ ieceļotājam, jābūt līdzi aizpildītam pašapliecinājumam, personu apliecinošam dokumentam, kā arī personas lidmašīnas biļetes kopijai. Šīs pašas prasības attiecas arī, ja persona tiek vesta uz lidostu.

Iedzīvotājus satrauc, vai vajadzības gadījumā viņi pēc pulksten 20 var izvest laukā savu mājdzīvnieku – suni. Valsts policijas mājaslapā www.vp.gov.lv norādīts, ka šie īpašie piesardzības ierobežojumi ir ieviesti, lai samazinātu Covid-19 izplatības iespējas. Iedzīvotāji aicināti rast iespēju dzīvniekus izvest pastaigā līdz pulksten 20 vakarā. Tomēr, ja nav šādas iespējas, tad pēc pulksten 20 drīkst vest dzīvnieku īslaicīgā pastaigā savas dzīvesvietas tuvumā. Tiek gan atgādināts, ka izvest ārā suni vienlaikus drīkst viens cilvēks, nevis visa ģimene. Ja šāda nepieciešamība rodas un iedzīvotāji izturas atbildīgi, policija uz to raudzīsies ar sapratni.

Ierobežo cilvēku tikšanos un pārvietošanos ar privāto transportu

Mājsēdē aizliegti visi publiskie un privātie pasākumi. Privāta pulcēšanās būs atļauta vienas mājsaimniecības ietvaros. Vienlaikus joprojām būs atļauts apmeklēt vientuļus cilvēkus, lai aprūpētu tos un sniegtu visa veida atbalstu. Ja nepieciešams nodrošināt personas aprūpi vai ja persona mājsaimniecībā dzīvo viena, pieļaujami apmeklējumi, bet ne vairāk kā divu mājsaimniecību ietvaros. Pieļaujama arī nepilngadīgu bērnu un vecāku tikšanās, ja bērni un vecāki nav vienas mājsaimniecības locekļi, izņemot gadījumu, ja bērnam, kādam no vecākiem vai vecāku mājsaimniecības locekļiem jāievēro izolācijas, mājas karantīnas vai pašizolācijas prasības.

Savukārt ar privāto transportlīdzekli var pārvietoties vienlaikus tikai vienas mājsaimniecības locekļi vai divas personas, kuras nav vienas mājsaimniecības locekļi. Pavadot nepilngadīgu bērnu vai personu, kurai nepieciešama asistenta palīdzība vai kurai ir objektīvas grūtības vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, privātajā transportlīdzeklī atļauts pārvietoties līdz trim personām no vairākām mājsaimniecībām. Tas neattiecas uz sabiedrībai kritiski svarīgās nozarēs nodarbinātajiem.

Pirmās nepieciešamības preču veikali strādās līdz pulksten 19

No ceturtdienas, 21. oktobra, līdz 14. novembrim īpaši stingro Covid-19 ierobežojumu jeb stingrā lokdauna laikā klātienes saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietas un pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības vietas klātienē darbu varēs sākt ne ātrāk kā pulksten 6 un beigt ne vēlāk kā pulksten 19, liecina valdībā apstiprinātie grozījumi ārkārtējās situācijas regulējumā. Tirdzniecības pakalpojumus klātienē šajā laikā varēs sniegt tikai veikali, kur 70 procenti no preču sortimenta ir pārtikas preces, veikali, kur 70 procenti no preču sortimenta ir higiēnas preces, aptiekas, tai skaitā veterinārās aptiekas, optikas preču veikali, degvielas uzpildes stacijas, dzīvnieku barības veikali, preses tirdzniecības vietas, grāmatnīcas, telekomunikāciju preču un pakalpojumu vietas, ziedu tirdzniecības vietas, kā arī reģistrētas autoostas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošina biļešu tirdzniecību, un dzelzceļa stacijās esošās biļešu tirdzniecības kases, kurās tiek pārdotas biļetes tikai uz iekšzemes dzelzceļa maršrutiem. Vienlaikus degvielas uzpildes staciju un diennakts aptieku darba laiks, tūristu mītņu darba laiks, Covid-19 vakcinācijas punktu, kā arī sabiedriskā transporta, kravu un pasažieru pārvadājumu un ar to saistīto pakalpojumu, piegādes, avārijas un neatliekamo komunālo pakalpojumu sniegšanas laiks nebūs ierobežots. Distances tirdzniecība būs atļauta ar nosacījumu, ka iegādāto preču izsniegšana notiek ārpus veikala telpām. Mājsēdes laikā tiks sniegti tikai iedzīvotājiem būtiski nepieciešamie pakalpojumi, piemēram, personu apliecinošo dokumentu izsniegšana vai sociālā aprūpe. Nebūs atļauti ar izklaidi saistīti pakalpojumi, arī skaistumkopšanas pakalpojumi.

Ēdināšanas vietās ēdienu varēs izsniegt tikai līdzi ņemšanai

Šo trešdien valdība nolēma, ka ēdināšanas vietās ēdienu būs atļauts izsniegt tikai līdzi ņemšanai vai ar piegādi. Ēdienu izsniegt varēs tikai tad, ja pakalpojuma sniedzējam, kas nonāk ciešā kontaktā ar pakalpojuma saņēmēju, ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, pakalpojuma saņemšanas vietā vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 15 kvadrātmetri no publiski pieejamo iekštelpu platības un tiek lietota sejas maska.

Sabiedriskā transporta darbības laiks netiek ierobežots

Noteikts, ka ārkārtējā situācijā, tostarp mājsēdes laikā, sabiedrisko transportlīdzekļu ietilpība pilsētas un piepilsētas sabiedriskajā transportā nedrīkst pārsniegt 50 procentus. Ja pārvadātājam transportlīdzekļa specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, trans­portlīdzeklī ir jābūt marķētām sēdvietām, nodrošinot distancēšanās prasību ievērošanu. Vienlaikus sabiedriskā transporta darbības laiks mājsēdes laikā netiks ierobežots, lai primāri nodrošinātu iedzīvotāju nokļūšanu uz darbu vai dienesta vietu un atpakaļ, kā arī darba pienākumu veikšanu. Valstspilsētām saglabāta iespēja organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus daļēji drošajā režīmā bez salona ietilpības ierobežojuma. Noteikts, ka netiks piemēroti tikai pašvaldību noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi valstspilsētu organizētajā sabiedriskajā transportā. Savukārt valsts noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus arī turpmāk varēs saņemt visi pasažieri, braucot reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos.

Nemainīga paliek kārtība, ka braukšanas maksas atvieglojumi personām ar I un II grupas invaliditāti un viņu pavadoņiem tiks nodrošinātas arī valstspilsētu organizētajā sabiedriskajā transportā. Reģionālajā sabiedriskajā transportā ietilpība paliek, kā tika noteikts iepriekš, – tā nedrīkst pārsniegt 80 procentus no transportlīdzekļa ietilpības. Savukārt pieturvietās ārpus reģionālās nozīmes maršrutu galapunktiem, ja nepieciešams uzņemt pasažierus, ietilpība noteikta 85 procentu apmērā.

Būs jāstrādā attālināti

Visiem strādājošajiem, kuriem vien to pieļauj darba specifika, būs prasība strādāt attālināti, bet klātienē darbavietā varēs atrasties tikai ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu testu. Turklāt darbinieki, kas strādā klātienē, arī ar Covid-19 sertifikātu, katru dienu darbā rakstveidā apliecina, ka viņiem nav akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmju un tās nav bijušas tiešā kontaktā ar personām, kurām noteikta izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija. Darba devējs drīkst organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku Covid-19 testēšanu. To apmaksā no darba devēja līdzekļiem. Darbinieki, kuri strādā klātienē un vēl nav saņēmuši Covid-19 pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu, var strādāt ar Covid-19 antigēna testa rezultātu, kas nav vecāks par 72 stundām. Šobrīd testēšanas sertifikātus izsniedz vairāk nekā 200 ārstniecības iestāžu noorganizēti testēšanas sertifikātu punkti, tomēr, ja konkrētā teritorijā 10 kilometru rādiusā nav pieejami Covid-19 testēšanas punkti, darba devējs var uz vietas turpināt organizēt darbinieku testēšanu ar antigēna testiem.

Ja mājsēdes laikā netiek ievēroti noteiktie drošības ierobežojumi, policija katru gadījumu vērtēs individuāli, bet piemērojamais sods ir bargs – fiziskām personām sods var sasniegt 2000 eiro, juridiskām personām – 5000 eiro.



Īsumā



No ceturtdienas, 21. oktobra, mājsēde – cilvēki laikā no pulksten 20 līdz 5 paliek mājās.

Tirdzniecības vietas klātienē strādā no pulksten 6 līdz 19.

Mājsēdes laikā iziet no mājas drīkst dažos gadījumos; jāaizpilda apliecinājums.

Aizliegti privāti pasākumi, pulcēšanās vairāk nekā vienas mājsaimniecības ietvaros.

Nedrīkst notikt piketi un sanāksmes.

Vecāki un bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā drīkst tikties, ja nav slimi ar Covid-19 vai nav jāizolējas.

Mašīnā – tikai viena mājsaimniecība vai divi cilvēki no dažādām mājsaimniecībām.

Brīvlaiku pagarina līdz 29. oktobrim; no 1. novembra klātienē mācās tikai 1.–3. klases.

Bērnudārzi pieejami ģimenēm, kuru locekļi nevar strādāt attālināti.

Netiek sniegti pakalpojumi, kas nav vitāli svarīgi.

Klātienē strādā nepieciešamāko preču veikali.

Degvielas uzpildes staciju un aptieku darba laiku neierobežo.

Iepirkties internetā un saņemt preces ārpus veikala vai piegādē uz mājām drīkst.

Sākoties mājsēdei, drīkst strādāt arī ēdienu piegādātāji.

Ēdināšanas iestādes ēdienu drīkst izsniegt tikai līdzņemšanai.

Bēres drīkst notikt ārā, piedaloties līdz 20 cilvēkiem.

Dievnami vaļā individuāliem apmeklējumiem.

Kultūrvietas nestrādā, sporta pasākumi nenotiek, izņemot profesionālo sportu.

Policija strādās pastiprinātā režīmā, uzraugot ierobežojumu ievērošanu.

Avots: LSM