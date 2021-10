Covid-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās pārsniedzis 1500 robežu

Latvijas slimnīcās pagājušajā diennaktī ievietoti 115 Covid-19 pacienti, 18 no tām izrakstīti un kopumā pašlaik ārstniecības iestādēs ārstējas 1526 pacienti, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

Kopējais Covid-19 pacientu skaits slimnīcās dienas laikā ir palielinājies no 1464 vakar līdz 1526 šodien. No veselības aprūpes resora puses 1500 Covid-19 pacienti tikuši minēti kā slimnīcu zināmu spēju robeža. Kā šonedēļ tika skaidrojusi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liene Cipule, aiz šīs robežas "medicīna kā tāda beigsies un sāksies katastrofu medicīna", kas nozīmē citus principus gan ārstēšanas metožu izvēlē, gan spējā palīdzēt pacientiem ar mazākām problēmām.

Vienlaikus Veselības ministrija meklē arvien jaunas iespējas, kā palielināt Covid-19 pacientiem atvēlamo gultu skaitu, piemēram, tas izvietojot pāris gadus neizmantotajā bērnu infekciju slimnīcā Juglas ielā un biroja ēkā Pērnavas ielā, Rīgā.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 1335 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 191 jeb 12,5% - ar smagu slimības gaitu.

Kopumā līdz šim no slimnīcām izrakstīti 17 696 Covid-19 pacienti.

Savukārt Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati liecina, ka sestdien Latvijā reģistrēti 1800 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 16 Covid-19 pacientu nāves gadījumiem.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 vakar ir nedaudz samazinājusies - no 1801,2 gadījumiem piektdien līdz 1770,7 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju sestdien, un šī ir tikai otrā reize šī rudens Covid-19 viļņa laikā, kad kumulatīvais rādītājs kādā atsevišķā dienā samazinās, nevis aug. Iepriekšējās ziemas Covid-19 viļņa laikā augstākais kumulatīvais rādītājs Latvijā bija fiksēts janvāra pirmajā pusē, kad 10.janvārī tas sasniedza 693,9.

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 1328 saslimušie jeb 74% bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 472 bija vakcinējušies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 20 līdz 29 gadiem, viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, trīs - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četri - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, septiņi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

No slimības mirušajiem 12 cilvēki jeb 75% bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet četri - vakcinēti.