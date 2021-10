Izslimojot bīstamo Covid-19, saprot, – ir jāvakcinējas

Kad vasaras nogalē Smiltenes novadā “galvu pacēla” un strauji izplatījās Covid-19 vīruss, vienu no pirmajiem tas izsita no ierindas zemnieku saimniecību “Rožkalni” Smiltenes pagastā.

Ziņa, ka saslimis gan “Rožkalnu” saimnieks Ivars Ādamsons, gan viņa saimniecības darbinieki, Smiltenē izplatījās ātri. Vakcinējušies pret Covid-19 viņi nebija.

“Vecīt, tev jāsauc ātrie!”

Ivars Ādamsons tagad sarunā ar “Ziemeļlatviju” teic, ka vakcinēties nesteidzās, jo pandēmijas laikā uz ārzemēm negrasījās braukt, ar radiem nesatikās, kooperatīvā “VAKS”, kur viņš ir padomes priekšsēdētājs, sēdes notika attālināti, tāpat bija arī ministrijas darba grupās.

“Domāju, kāpēc riskēt, jo biju dzirdējis par gadījumiem, kad vakcinēšanās nebeidzas labi,” stāsta “Rožkalnu” saimnieks pēc tam, kad kovidu izjutis uz savas ādas. Ārstēšanās kurss Latvijas Infektoloģijas centra stacionārā viņam ir jau aiz muguras, bet sekas Ivars jūt vēl joprojām.

“Kaut kas vēl ir plaušās. Vēl nevaru brīvi elpot, tāpēc ātri nogurstu. Taču tāpat kustos, staigāju, dziļi elpoju. Priecājos par skaisto rudeni,” tālruņa sarunā stāsta “Rožkalnu” saimnieks, vaicāts, kā viņam tagad ar veselību.

Ivars ar Covid-19 saslima augusta otrajā pusē. Vakcinējies pret šo slimību viņš nebija. Kad pasliktinājās veselība, vispirms nodomāja, ka ir viegli apaukstējies, jo smeldza kakls, bija nedaudz paaugstināta temperatūra (37 grādi), bet citu simptomu nebija.

“Karsēju kājas, bet nepalīdzēja. Slimība ļoti ātri progresēja. Jau otrā rītā jutu, ka tā ir rīkles galā un lien uz plaušām. Vakarā sākās klepus. Iesnu nebija, un tas bija labi, jo varēju elpot caur degunu. Ātrais tests kovidu ne pirmajā, ne otrajā dienā neuzrādīja. Dzēru visādas zāles, lai temperatūru nodzītu, bet nekas nepalīdzēja. Atkal veicu sev testu. Tas izrādījās pozitīvs,” slimības sākumu atceras Ivars.

No savas pieredzes viņš aicina citus cilvēkus simptomu gadījumā nevilcināties sazināties ar ģimenes ārstu, lai neielaistu infekciju plaušās, jo Covid-19 gadījumā tas var notikt ļoti ātri.

Ivars saslima nedēļas nogalē, tāpēc nevēlējās traucēt ģimenes ārstu un sazinājās ar mediķi nedēļas sākumā. Diagnoze – Covid-19 – viņam oficiāli tika apstiprināta trešdienā.

“Viens no maniem klasesbiedriem ir ārsts, mēs abi regulāri sazvanāmies. Ceturtdien tālruņa sarunā viņš izdzirdēja manu balsi un pateica, –“vecīt, tev jāsauc ātrie!”. Atbrauca ģimenes ārsts, konstatēja, ka man ir plaušu karsonis, un izsauca neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi. Vienīgā vieta, kas tobrīd ņēma pretī Covid-19 slimniekus, bija Latvijas Infektoloģijas centrs Rīgā. Tur arī mani nedēļas laikā dabūja uz kājām,” stāsta Ivars Ādamsons.

“Rožkalnu” saimnieks pieļauj, ka ar Covid-19 varētu būt inficējies no savas saimniecības darbiniekiem. Viņam simptomi parādījušies trīs dienas pēc tam, kad zemnieku saimniecībā “Rožkalni” sākās pirmie saslimšanas gadījumi.

“Mēs neviens nebijām vakcinējušies,” atzīst Ivars. Taujāts, vai tagad pats vakcinēsies pret Covid-19, viņš atteic, ka to drīkst darīt tikai pēc diviem mēnešiem.

“Skatīsimies. Vieglāk jau ir tikt cauri, ja esi vakcinējies. Viens no maniem darbiniekiem joprojām cīnās ar vīrusu, jo, ja ir kāda hroniska kaite, tad tā pastiprinās. Vakcinēties vai ne ir katra paša izvēle. Tā ir sava dzīvība. Lai katrs pats izlemj, kā darīt. Un ieteikt potēties vai ne, manuprāt, var tikai ārsts. Manuprāt, ja grib šo vīrusu apturēt, tad tiešām visā Latvijā ir jāizsludina lokdauns un jātaisa ciet visas robežas. Vīrusa delta paveids ir ļoti lipīgs,” secina Ivars Ādamsons.

Pamodās un saprata, – ir “ziepes”

Pēc saslimšanas ar Covid-19 Latvijas Infektoloģijas centrā nonāca arī zemnieku saimniecības “Rožkalni” darbinieks smiltenietis Juris Traubergs.

Jurim pirmie simptomi parādījās 18. augustā. Tagad ir oktobra sākums, bet viņam vēl joprojām ir darbnespējas lapa, pēc ģimenes ārstes teiktā, vismaz līdz oktobra nogalei, bet tālākais lēmums būšot atkarīgs no analīžu rezultātiem.

“Pēc pusdienas spēka vairs nav. Apmēram pulksten divos beidzas “benzīns”. Mana ārstējošā ārste jau brīdināja – “nebrīnies, ja negribas neko darīt, tas nav slinkums, tās ir slimības sekas”. Tā arī tagad visiem saku,” pajoko Juris, bet jau nopietni teic, ka pašsajūta pēc Covid-19 nav laba.

Arī Juris Traubergs nebija vakcinējies pret šo slimību – grasījās to darīt septembrī, bet vīruss sāka izplatīties jau augustā.

Viņam slimība sākās ar sliktu pašsajūtu un nogurumu. “Domāju, tas tāpēc, ka ir sezonas laiks (labības pļauja – redakcijas piezīme). Bija brīvdiena, tā arī nogulšņāju mājās, bet pēc tam slimība aizgāja savu gaitu. Kad trešdienas rītā pamodos, bija skaidrs, ka ir kaut kādas “ziepes”. Bija paaugstināta temperatūra. Četras vai piecas dienas turējās apmēram 37,6 grādi no rīta un 38,6 grādi vakarā. Pirmais ātrais tests bija negatīvs, otrais – jau pozitīvs. Tad arī zvanīju ģimenes ārstam. Labāk nekļuva, un sieva izsauca “ātros”. Ja viņa to nebūtu darījusi, ej nu sazini, kā būtu. Es parasti ciešos līdz beidzamajam un pats nebūtu saucis,” stāsta Juris Traubergs.

Kad viņš nonācis Latvijas Infektoloģijas centra stacionārā, tad ārste teikusi – pacients pēc skata izskatoties tāds, kurš jāpieslēdz pie mākslīgās plaušu ventilācijas. Tomēr to darīt nevajadzēja, jo Jurim skābekļa līmenis asinīs bija normas robežās. Infektoloģijas centrā smiltenietis ārstējās sešas dienas. Divvietīgās palātas biedram stāvoklis bijis smagāks, – viņš jau ievests ar skābekļa balonu, pēc tam uzlikta skābekļa maska, ko nedrīkstēja noņemt pat ēdot, tik uz to brīdi, kad kumoss jāieliek mutē.

Tiklīdz ģimenes ārste dos norādījumu, tā Juris vakcinēsies pret Covid-19. “Vakcinēties vai ne, ir katra brīva izvēle, bet es redzēju starpību, kā ir tiem, kuri ir vakcinējušies, un kā ir tiem, kuri nav. Tiem cilvēkiem, kuri man apkārt bija vakcinējušies, izpaudās vai nu tikai vieglas iesnas vai temperatūra 37 grādi vienu vakaru, vai arī nebija nekas. Ja es būtu vakcinējies, tad mēs ģimenē pat varbūt nejustu, ka kovids piezadzies klāt,” atzīst Juris Traubergs.

Lai nebūtu mūžs jānodzīvo ar vainas sajūtu

Aizvadītās nedēļas laikā, no 27. septembra līdz 3. oktobrim, atklāto Covid-19 gadījumu skaits Latvijā ir pieaudzis par 62,2 procentiem. Turpinās pieaugums arī stacionāros ievietotajiem pacientiem, sasniedzot pieaugumu par 35%. Smago pacientu pieaugums ir par 27% , informē Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Pēc pēdējiem SPKC datiem par 14 dienu kumulatīvo saslimstību Latvijas novados, Smiltenes novadā ir konstatēti 120 saslimšanas gadījumi ar Covid-19, Valkas novadā – 79 (Valkas novads iekļuvis 2. vietā to Latvijas novadu TOP 10, kuros ir augsta 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju).

To, kā iedzīvotāji ievēro valstī noteiktos ierobežojumus Covid-19 izplatības mazināšanai, iespēju robežās kontrolē arī Smiltenes novada Pašvaldības policija, taču tās priekšniece Egija Cekula uzsver, ka ne jau kontrole vai soda uzlikšana ir galvenais – galvenais ir tas, lai cilvēki, it īpaši tie, kuri vēl nav vakcinējušies, būtu sociāli atbildīgi un apzinātos, ka arī viņu katra rīcība un lēmumi ietekmēs to, kāda būs Latvijas nākotne.

“Jo vairāk cilvēki turēsies pretī vakcinācijai un spītēsies, jo ierobežojumi, iespējams, būs lielāki un izveidosies apburtais loks. Vai tikai beigās nesanāks tā, ka viņi spītē paši savai nākotnei. Ir jāapzinās, ka Covid-19 ir ļoti bīstama slimība un tās izplatība mums visiem kopā jāaptur. Es zinu konkrētas ģimenes, kurās no Covid-19 miruši cilvēki un viņu bērni palikuši ar vainas apziņu, ka nav ticējuši vakcīnai, nav ticējuši kovidam un tas novedis pie letāla iznākuma. Ar šo vainas sajūtu viņi, iespējams, dzīvos visu atlikušo mūžu, apzinoties, ka savas neticības dēļ ģimenē ienēsājuši slimību, izturējušies pret to vieglprātīgi un tas beidzies ar tuva cilvēka nāvi,” stāsta Egija Cekula.

Pildot savus darba pienākumus, Pašvaldības policijas priekšniece saskārusies arī ar gadījumu, kad vienā pagastā ar Covid-19 šādas vieglprātīgas attieksmes dēļ saslimuši vairāki desmiti cilvēku un vietējie iedzīvotāji paši atraduši infekcijas avotu, ziņojot par to Pašvaldības policijai.

“Kāda ģimene bija izturējusies vieglprātīgi pret Covid-19, uzņēma ciemiņus un tikās ar citiem cilvēkiem, kaut apzinājās, ka viņiem ir slimībai raksturīgi simptomi. Kad aizbraucām un lūdzām šo ģimeni veikt testus, izrādījās, ka visai ģimenei tie ir pozitīvi,” teic Egija Cekula.

Smiltenes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un, novērojot Covid-19 simptomus, sākotnēji sazināties ar savu ģimenes ārstu vai ārstējošo ārstu, lai lemtu par turpmāko rīcību. Ja nav pieejams savs ģimenes ārsts vai veselības problēmas parādās ārpus ārsta darba laika, par savu veselības stāvokli un nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem var konsultēties, zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001, kas darbojas visu diennakti.

Materiāls tapis sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu.