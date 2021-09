Jaunie zinātnieki atspēkos mītus par vakcīnām pret Covid-19 un vīrusa variantiem

Ceturtdien, 2. septembrī, plkst. 14.00 tiešraides pasākumā “Vakcīnu un vīrusu sacīkstes” Latvijas jaunie zinātnieki stāsies pretī izplatītajiem mītiem par SARS-CoV-2 vīrusu un stāstīs par dažādiem vakcīnu veidiem. Tiešraide būs vērojama Izglītības un zinātnes ministrijas "Facebook" lapā un ziņu portālā TVNET.

Pasākuma pirmajā daļā, no plkst. 14.30 līdz 15.00, pētnieki no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) atbildēs uz iepriekš iesūtītajiem, kā arī biežāk uzdotajiem jautājumiem par vakcīnām un to iedarbību, kā arī raksturos vakcīnu veidus: mRNS vakcīnu, Adenovīrusa vektora vakcīnu un proteīnu (antigēna) vakcīnu.

No plkst. 15.15 līdz 16.00 interesenti varēs uzzināt par SARS-CoV-2 vīrusa evolūciju. BMC zinātnieki sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru, Latvijas Infektoloģijas centru un citām institūcijām jau kopš 2020. gada aprīļa nodrošina SARS-CoV-2 vīrusa genoma izpēti, iegūstot nozīmīgu informāciju par vīrusa dažādību, potenciālajiem riskiem un mainību Latvijā.

Pasākumā “Vakcīnu un vīrusu sacīkstes” piedalās BMC pētnieces Ilze Elbere, Anna Kiršteina, Elīna Černooka, Monta Brīvība, zinātniskie asistenti Laura Ansone un Ņikita Zrelovs.

Izglītības un zinātnes ministrija uzsver, ka vakcinēšanās ir viens no efektīvākajiem Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumiem, un aicina rūpīgi izvērtēt informācijas avotus, uzticoties zinātnē balstītiem argumentiem.