Kā tikt pie sava Covid-19 sertifikāta?

Daļa iedzīvotāju jau tikuši pie sava digitālā Covid-19 sertifikāta un izmanto to dažādu pasākumu apmeklēšanai, dodoties pie ārsta vai ieturot pusdienu maltīti kafejnīcās slēgtās telpās. Tikmēr citi, kuri veiksmīgi noslēguši Covid-19 vakcinācijas procesu, meklē sev ērtākās iespējas, kā saņemt sertifikātu.

Digitālais Covid-19 sertifikāts ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes vai arī vīrusu pārslimojusi.

Jau vēstīts, ka no 1. jūnija Latvijā ir uzsākta digitālo “Covid-19” sertifikātu izmantošana. Savus digitālos “Covid-19” sertifikātus iedzīvotāji var izveidot tīmekļvietnē covid19sertifikats.lv, pieslēdzoties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem, kas ir internetbanka, eID karte vai mobile ID.

Iedzīvotāji, kuri nelieto internetu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnei covid19sertifikats.lv ar internetbanku vai citu piekļuves līdzekli, savus digitālos Covid-19 sertifikātus var saņemt Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC).

Klientu centros apmeklētāju daudz

Iedzīvotājiem šis pakalpojums ir ļoti nepieciešams. “Pie mums vēršas iedzīvotāji no visa Valkas novada. Ir, kas mērojuši ceļu arī no blakus novadiem. Galvenokārt ir cilvēki gados. Daudzi ikdienā nelieto viedtālruni, viņiem nav internetbankas, nav arī cita autentifikācijas līdzekļa, lai pieslēgtos tīmekļvietnei covid19sertifikats.lv. Sākotnēji iedzīvotājs mums zvana, piesakās uz konkrētu apmeklējuma laiku, lai neveidotos drūzmēšanās, tad konkrētā laikā ierodas uz pakalpojuma saņemšanu. Gadās, ka kāds ierodas arī bez iepriekšēja pieraksta, tad var nākties nedaudz uzgaidīt, bet prom nevienu nedzenam. Katrs klients paraksta specpilnvaru e-pakalpojumam “Sadarbspējīga Covid-19 vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta saņemšana”, kā arī “Sadarbspējīga Covid-19 vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikāta pieprasīšana klienta vārdā un izsniegšana papīra formā”. Uz specpilnvaras pamata VPVKAC speciālists sagatavo un izprintē iedzīvotājam šo sertifikātu. Sertifikāta izsniegšana ir bez maksas,” norāda Valkas novada VPVKAC vadītāja Baiba Vorobjeva un uzsver, ka par šo pakalpojumu klientu apkalpošanas centrā ir ļoti liela interese. Līdz šim Valkas novada VPVKAC izsniegti jau vairāk nekā 300 sertifikātu. Viņa zina stāstīt, ka personas, kurām ir iespēja autentificēties, bet nav printera, izmanto arī iespēju apmeklēt novada bibliotēkas, lai izprintētu sertifikātu.

Arī Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā interesentu par Covid-19 sertifikātiem netrūkst. Tur kopumā kopš šā gada 16. jūnija izsniegti jau vairāk nekā 400 šādu sertifikātu. “Darba ir daudz. Dienā vidēji izsniedzam aptuveni 20 šādus sertifikātus. Bet dienās pirms Smiltenes pilsētas svētkiem – pat vairāk par 30 dienā. Uz mūsu klientu apkalpošanas centru pierakstās arī cilvēki no citiem novadiem, tostarp Alūksnes un Valmieras, sakot, ka noslodze apkalpošanas centros ir liela un trūkst darbaroku. Kā VPVKAC darbiniece pašvaldībā varu ļoti labi saprast jebkuru pašvaldības izveidotu VPVKAC darbinieku noslodzi, jo tieši valsts iestāžu plašais pakalpojumu klāsts un jaunu uzdevumu nodrošināšana dod lielāku iespēju iedzīvotājiem saņemt vajadzībām atbilstošu pakalpojumu vienuviet, un, ņemot vērā pašreiz notiekošo administratīvi teritoriālo reformu, pašvaldības darbinieku noslodze ir ievērojami pieaugusi,” klāsta Smiltenes novada VPVKAC vadītāja Jūlija Egle.

Jāatceras, ka, dodoties uz klientu apkalpošanas centru, nedrīkst aizmirst, ka līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Darba noslodzei nevajadzētu būt par attaisnojumu

Jau minētajos klientu apkalpošanas centros zināja stāstīt, ka Covid-19 sertifikātus nepieciešamības gadījumā drīkst izsniegt arī ģimenes ārstu prakses vietās, kur cilvēks veicis vakcināciju. Tomēr darba noslodzes vai citu iemeslu dēļ ir prakses vietas, kur to nedara un iesaka cilvēkiem pēc sertifikāta doties uz VPVKAC. Pārlapojot internetu, dažādu dienestu mājaslapas, patlaban nekas konkrēti nav saprotams, kā tad ir ar ģimenes ārstiem. Vai viņiem ir pienākums šādus sertifikātus izsniegt vai tas ir atkarīgs no prakses vietas noslogotības? Ģimenes ārste Guna Poikāne Valmieras pusē uzskata, ka tas nemaz nebūtu apspriežams – ja pacients ir vakcinējies prakses vietā, kur pierakstījies, tad nepieciešamības gadījumā tur arī var saņemt savu Covid-19 sertifikātu. “Katru otro dienu drukājam Covid-19 sertifikātus saviem pacientiem, ja viņi ir vakcinējušies pie mums. Esam arī drukājuši sertifikātus savas prakses pacientiem, kuri vakcināciju ir saņēmuši vakcinācijas centros vai izbraukuma vakcinācijas vietās. Nav nekādu problēmu. Darba slodze jau ir visiem, bet, ja pacientam tā ir nepieciešamība, tad varam to izdarīt. Sertifikāta izdruka prasa vien pāris minūšu laika. Turklāt visi ģimenes ārsti ir saņēmuši norādes no Nacionālā veselības dienesta, ka nepieciešamības gadījumā mums tas ir jādara,” atzīst G. Poikāne, kuras praksē ir aptuveni 1500 pacientu no dažādiem novadiem. Viņa arī uzskata, ka tas, ja cilvēkam, kurš saņēmis poti sava pagasta doktorātā laukos, kur ir bijušas vakcinācijas iespējas, bet pēc Covid-19 sertifikāta ir jādodas uz novada centru – Valku vai Smilteni –, ir absurdi. “Cilvēkiem laukos, kuri nedraudzējas ar modernajām tehnoloģijām, bet kuri ir noslēguši vakcināciju ar nepieciešamajām vienu vai divām potēm atkarībā no izvēlētās vakcīnas un vēlas saņemt Covid-19 sertifikātu, lai lidotu pie radiem uz ārzemēm vai apmeklētu iecerēto koncertu vietējā estrādē, vispirms jāsazinās ar ģimenes ārsta praksi, kur veikta vakcinācija. Ja tur kādu iemeslu dēļ nevarēs palīdzēt, tikai tad pēc sertifikāta būs jādodas uz tuvāko Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru,” uzskata G. Poikāne.

Klientu apkalpošanas centru speciālisti neņemas spriest, kādēļ tik maz ģimenes ārstu uzņemas palīdzēt saviem pacientiem tikt pie šāda sertifikāta. “Cik esmu apjautājusies Smiltenē, reti kurā ģimenes ārstu praksē izsniedz sertifikātus. Viņiem ir iespējas drukāt uz vietas šos sertifikātus saviem pacientiem, bet, kāpēc to nedara, netiek paskaidrots. Manuprāt, vecāka gadagājuma cilvēkiem, piemēram, no laukiem un tālākiem pagastiem, ērtāk būtu saņemt šo pakalpojumu uzreiz vietā, kur tiek veikta vakcinācija, – savā pagastā, ja ne pie ģimenes ārsta, tad varbūt bibliotēkā. Nacionālā veselības dienesta mājaslapā ir izvietota informācija par sertifikāta saņemšanu, ja iedzīvotājs nelieto internetu. Bet pagaidām Nacionālais veselības dienests nesniedz informāciju par sertifikāta izdrukāšanas iespējām kādās citās vietās vai punktos,” stāsta J. Egle.

Sertifikātu jauc ar vakcinācijas kartīti

Lai gan visur tiek skandēts, ka jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, dažiem gadās to sajaukt ar tā saucamajām vakcinācijas kartītēm. Jo arī mūspusē ir dzirdēti vairāki gadījumi, kad cilvēks dodas uz publisku pasākumu, bet vajadzīgā sertifikāta vietā var uzrādīt vien kartīti par saņemto vakcināciju (kas veikta pie ģimenes ārsta vai kādā no vakcinācijas centriem, vai izbraukuma vakcinācijas punktos). Taču šādam papīram nav nekāda juridiska spēka, tas galvenokārt ir informatīva rakstura. Uz tā norādīts potēšanās datums, vakcīnas ražotājs un tamlīdzīgi. “Tā tiešām gadās, ka daļa cilvēku neizprot atšķirību starp Covid-19 sertifikātu un potēšanās kartīti. Varbūt tas ir bijis komunikācijas trūkums vakcinācijas dienā vai sistēmas neizpratne kopumā. Cik zinu, tādos gadījumos cilvēki atkārtoti ir devušies pie ģimenes ārsta, kur vēlreiz viņiem viss izskaidrots – kā iegūt sertifikātu internetā vai, ja nav tādas iespējas, ieteikts doties uz sev tuvāko Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru,” atzīst B. Vorobjeva.

Savukārt ģimenes ārste šādus gadījumus var izskaidrot tā: “Par iemeslu tam varētu būt tas, ka pirms Covid-19 sertifikātu ieviešanas kartītes par vakcināciju – vienas vai divu pošu saņemšanu – vienu brīdi derēja. Jo tad vēl nebija šādu sertifikātu. Tā, piemēram, vakcinētas personas varēja apmeklēt teātra izrādes. Daudzi to arī izmantoja. Protams, vairs tās neder, jo jau labu laiku darbojas sertifikātu sistēma, apmeklējot publiskus pasākumus un tamlīdzīgi,” no savā praksē novērotā stāsta G. Poikāne.