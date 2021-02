Latvijā pirmo reizi inficēšanās ar Covid-19 atklāta kaķim, turklāt vēl vairākiem kaķiem atrastas koronavīrusa antivielas, otrdien Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē atklāja Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis.

Viņš atzīmēja, ka Latvija ir pirmā valsts šajā Eiropas daļā, kas kaķim atklājusi inficēšanos ar Covid-19.

"Kaķis jau ir aizceļojis uz Igauniju," sacīja Dumpis, piebilstot, ka tas viss ir noticis nesen. Infektologa sēdē rādītajā prezentācijā bija teikts, ka no kaķiem ievāktie paraugi ir testēti 31.janvārī. Kopumā paraugi ievākti no 240 kaķiem, no kuriem daļa bijuši Covid-19 pozitīvo mājsaimniecību mājdzīvnieki.

Tāpat viņš skaidroja, ka Latvijai ir attīstīta spēja atrast Covid-19 ūdelēs, piebilstot, ka pirmdien Polijā tika atrastas ar Covid-19 inficētas ūdeles.

"Mūsu metodes ir praktiski pielietojamas, ja gadījumā rodas problēmas ar Covid-19 dzīvniekiem," sacīja eksperts.

Kaķi tika testēti pētījuma ietvaros. Tas īstenots valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" laikā.

Kā vēstīts, šajā valsts pētījumu programmā pērn vasarā tika nolemts īstenot desmit projektus, aģentūru LETA informēja Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).

Pēc ministrijā sniegtās informācijas, starptautiskie zinātniskie eksperti šiem desmit projektiem piešķīruši augstu novērtējumu - vidējais ekspertīzes konsolidētais vērtējums ir 12,98 no 15 iespējamajiem punktiem.

Kopā visās trīs tematiskajās jomās tika iesniegti 15 projektu pieteikumi.

IZM uzsvēra, ka pētījumu programmas galvenais mērķis ir ierobežot Covid-19 infekcijas slimības izplatību un aizsargāt iedzīvotājus, lai, īstenojot inovatīvus augstas gatavības zinātniskus projektus, steidzami atjaunotu ekonomisko darbību un sociāli aktīvu ikdienas dzīvi.