Latvijā saslimstība ar Covid-19 jau otro nedēļu pasliktinās

Epidemioloģiskā situācija Latvijā saistībā ar Covid-19 saslimstības izplatību jau otro nedēļu pēc kārtas pakāpeniski pasliktinās. Latvijas 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotājiem aizvadīto septiņu dienu laikā pieaudzis par 2% un ir 569,1, kamēr Eiropas Savienībā – vidēji 402,3.

Lai varētu runāt par epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos, kas vienlaikus ļautu salīdzinoši droši mazināt valstī noteiktos drošības pasākumus, saslimstības rādītājam jābūt mazākam par 200 saslimušo uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju (jeb ne vairāk kā 270 jaunatklātu gadījumu dienā).

Pēdējo septiņu dienu laikā tika veikti kopumā 69 114 testi un vidējais pozitīvo testu īpatsvars šobrīd ir salīdzinoši stabils – 8,0% (pirms septiņām dienām – kopumā 66 460 testi, pozitīvo testu īpatsvars 7,9%). Veikto testu skaita dinamika ir pieaugusi par 4%, veicot vidēji 9873 testus dienā (pirms septiņām dienām – 9494).

Saslimstība pieaug arī bērnu vidū

Aizvadītajā nedēļā fiksēti kopumā 5559 jauni inficēšanās gadījumi ar Covid-19 –kāpums par 6,2%, salīdzinot ar 5233 jauniem gadījumiem pirms septiņām dienām. Saslimstības pieaugums gada piektajā nedēļā novērots visās vecuma grupās, izņemot cilvēkiem vecumā no 50 līdz 64 gadiem. Neliels saslimstības pieaugums šobrīd vērojams arī visās vecuma grupās bērniem, izņemot 10–12 gadus veco bērnu vidū. Intensīvākais pieaugums, analizējot saslimstības dinamikas datus ilgtermiņā, ir bērniem vecumā no 13–18 gadiem. Paaugstinātā saslimstība 4–6 gadus veco bērnu vidū saistīta ar to, ka šie bērni joprojām apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes.

Epidemiologu aprēķinātais Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients (R) Latvijā šobrīd ir 1,02 (pirms nedēļas – 0,99). Tas nozīmē, ka 100 saslimušo inficē vairāk nekā 100 citus cilvēkus.