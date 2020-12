Latvijā saslimstība ar Covid-19 pārsniegusi ES vidējos rādītājus

Vērtējot Covid-19 saslimstības datus par pagājušo nedēļu Latvijā, var novērot nelielu saslimstības stabilizāciju, tomēr situācija nav viennozīmīgi uztverama kā stabila, jo jaunatklāto gadījumu skaits joprojām ir ļoti augsts un pacientu skaits slimnīcās turpina pieaugt.

50. nedēļā veikto Covid-19 testu skaits bija vidēji 8 019 testi dienā, kas ir par 11,8% vairāk nekā 49. nedēļā. Dienā tika atklāti vidēji 623 pozitīvi gadījumi.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, stacionēto Covid-19 pacientu skaits pieaudzis par 35% – nedēļas laikā slimnīcā nokļuva 654 cilvēki jeb vidēji 93 pacienti dienā, liecina jaunākie Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati uz 13.12.2020. Visās vecuma grupās pieaudzis to pacientu skaits, kuri slimnīcās ārstējas ar vidēju slimības gaitu. No vairāk nekā 700 šobrīd stacionētajiem cilvēkiem teju 600 pacientu ar vidēji smagu saslimšanas gaitu ir vecāki par 50 gadiem. Savukārt ar smagu slimības gaitu stacionāros ārstējas kopumā 37 pacienti, no kuriem viens ir vecumā no 20-29 gadiem, trīs pacienti ir vecumā no 40-49 gadiem, bet 33 smagi slimie pacienti ir vecāki par 50 gadiem.

Saslimstība Eiropas Savienībā (ES) kopumā stabilizējas 22 valstīs, savukārt 2 valstīs – Dānijā un Zviedrijā, vērojams īslaicīgs saslimstības pieaugums. Tikmēr 7 valstīs, tostarp Latvijā, vērojama stabila saslimstības pieauguma tendence. Pārējās 6 valstis, kurās saslimstība turpina pieaugt, ir Lietuva, Igaunija, Somija, Horvātija un Kipra. 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits Latvijā uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju šobrīd ir 453,1 un pārsniedz ES/EEZ valstu vidējo, kas uz 06.12.2020 bija 395. (Igaunijā šis rādītājs ir 454, Lietuvā – 1177,7).

Veicot Covid-19 gadījumu epidemioloģisko izmeklēšanu, 52,5% gadījumu inficēšanās avots ir noskaidrots. No izsekotiem Covid-19 gadījumiem visvairāk (31%) inficējušies mājsaimniecībā jeb no ģimenes locekļiem vai cilvēkiem, ar kuriem dzīvo kopā. 27% gadījumu inficēšanās saistīta ar ārstniecības iestādēm (tostarp saslimis personāls), 17% – ar sociālās aprūpes iestādēm, kur inficējušies gan klienti, gan darbinieki. Samazinājies to cilvēku īpatsvars, kuri inficējušies darba vietās un izglītības iestādēs.

Savlaicīga rīcība pozitīva testa gadījumā var pasargāt no inficēšanās citus!

Atgādinām – ja ir saņemts pozitīvs testa rezultāts, jārīkojas atbildīgi vēl pirms saņemts zvans no SPKC epidemiologa, un pašiem uzreiz jāapzina un jāinformē iespējamās kontaktpersonas, lai cilvēki pēc iespējas savlaicīgāk atbilstoši rīkotos un ievērotu kontaktpersonām noteiktos drošības pasākumus. Atgādinām, ka šobrīd par kontaktpersonas statusu informē arī darba devējs un ģimenes ārsts, kas informāciju par pozitīvo pacientu saņem portālā E-veselība.

Cilvēkus, kuri ar Covid-19 infekciju atrodas stingrā izolācijā mājās, mudinām vērot savu veselību un regulāri sazināties ar ģimenes ārstu. Ja parādās elpas trūkums, nekavēties un pēc palīdzības vērsties savlaicīgi, zvanot NMPD pa tālruni 113.