Latvijas Sarkanais Krusts izglīto iedzīvotājus Valkā un Smiltenē

Laikā, kad visapkārt centrālais sarunu temats ir Covid-19, biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) īsteno projektu “Vakcinējies: esi drošībā” ar mērķi paaugstināt sabiedrības informētību par vakcināciju pret Covid-19 un veicināt vakcinācijas procesu vairākos Latvijas reģionos.

Iedzīvotājiem Vidzemes reģionā ir iespēja saņemt informāciju par saslimšanu ar Covid-19 un vakcinēšos pret to LSK Vidzemes komitejas veselības istabās – Valkā, Semināra ielā 23: darba dienās no pulksten 9 līdz 11 un Smiltenē, Dārza ielā 3: otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no pulksten 11 līdz 14

“Aicinām iedzīvotājus vērsties pie veselības istabu darbiniekiem, lai iegūtu informāciju par vakcināciju, par tuvākajiem vakcinācijas punktiem, vietām, saņemt psiholoģisku atbalstu, izmērīt asinsspiedienu, veikt skābekļa satura mērījumus ar pulsa oksimetru, kā arī noskaidrot citus ar veselību saistītus aktuālus jautājumus,” informē projekta koordinatore Vivita Ķīkule.

Projekta ietvaros paredzēti arī vairāki “Zoom” semināri. 23. novembrī no pulksten 10 līdz 11.30 "Covid-19 bērniem. Vakcinācija”. Semināru vadīs ģimenes ārsts Gundars Kuklis. Tiks apskatītas tēmas: saslimšana ar Covid-19 bērniem; vakcinācija bērniem no 12 gadu vecuma; vakcinācija pēc Covid-19 pārslimošanas. Savukārt 2. decembrī no pulksten 10 līdz 11.30 ir iespēja pieteikties semināram “Atveseļošanās un vakcinācija pēc Covid-19 pārslimošanas”. Semināru vadīs fizioterapeite Sanda Ķimse. Semināra tēmas: rehabilitācijas iespējas pēc Covid-19 pārslimošanas – kādos gadījumos iespējams saņemt valsts apmaksātu rehabilitāciju, kas tajā ietilpst, cik ilgs ir rehabilitācijas kurss un citi jautājumi; praktiski elpošanas vingrinājumi mājās, lai stiprinātu elpceļu veselību; vakcinācija pēc Covid-19 pārslimošanas.

Papildus V. Ķīkule vērš uzmanību, ka projekta ietvaros ir iespējams nodrošināt specializētā transporta pakalpojumus personām ar kustību traucējumiem, lai varētu nokļūt uz tuvāko vakcinācijas punktu, vietu. Jautājumu gadījumos var vērsties pie LSK Vidzemes komitejas projekta koordinatores Vivitas Ķīkules, rakstot uz e-pastu: [email protected]. Vairāk informācijas par projektu: www.redcross.lv/darbibas-jomas/projekti/projekts-vakcinejies-esi-drosiba.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.