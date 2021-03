Šonedēļ, sākot ar ceturtdienu, 18. martu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) uzsāks 500 eiro atbalsta pārskaitījumus ģimenēm ar bērniem. Otrais pārskaitījums paredzēts piektdien – 19. martā, savukārt trešais – 22. vai 23. martā. Naudu ģimenes savos kontos saņems ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc pārskaitījuma veikšanas. 500 eiro atbalsts tiks izmaksāts kopumā par 363 320 bērniem.

Labklājības ministre Ramona Petraviča atgādina, ka VSAA par katru bērnu veiks atsevišķu maksājumu, piemēram, ja personai ir trīs bērni, tad trīs reizes kontā ieskaitīs pa 500 eiro. Pārskaitījumu datumi par katru bērnu var atšķirties, jo izmaksa notiks pakāpeniski pēc bērna dzimšanas gada, sākot no vecākajiem bērniem: "Bērni ir Latvijas nākotne, tāpēc ir svarīgi atbalstīt ģimenes, kurām šajā krīzē nākas radikāli mainīt savu ikdienu un nereti arī savilkt jostas. Lielākā daļa ģimeņu 500 eiro atbalstu par katru bērnu saņems jau šonedēļ – piektdien vai sestdien, savukārt pārējie – nākamās nedēļas sākumā atkarībā no tā, cik ātri maksājumu apstrādās bankas," uzsver ministre.

Vienreizējais 500 eiro tiek piešķirts vienam no bērna vecākiem, kurš saņem kādu no šiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) piešķirtajiem pabalstiem – bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam, ģimenes valsts pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti.

Šī atbalsta mērķis ir sniegt atspaidu vecākiem, kas ir spiesti ieguldīt ārkārtīgi lielu resursus, lai, nezaudējot darbu, spētu apvienot darba pienākumus un bērnu izglītošanu. Nauda domāta arī dažādu citu papildu izdevumu segšanai, ko radījusi ārkārtējā situācija. Tādējādi valsts īsteno pienākumu savu iespēju robežās nodrošināt atbalstu krīzes pārvarēšanai.

500 eiro par katru bērnu VSAA ieskaitīs automātiski kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā, kurā persona saņem ikmēneša attiecīgo pabalstu, bet tas var nenotikt ierastajā pabalsta izmaksas datumā. Par katru bērnu VSAA veiks atsevišķu maksājumu. Piemēram, ja ir trīs bērni, tad trīs reizes kontā ieskaitīs 500 eiro. Var atšķirties datumi, kad nauda ienāks kontā – var būt tā, ka par vienu bērnu maksājums tiks saņemts vienā dienā, par pārējiem nākamajā.

Tas tāpēc, lai varētu nebūtu kļūdu atbalsta piešķiršanā. No informācijas sistēmas viedokļa, atbalsts tiek piešķirts katram bērnam, piemeklējot personu, kura par šo bērnu saņem atbilstošo pakalpojumu. Jo var būt situācijas, ka, piemēram, par vienu bērnu pabalstu saņem māte, bet par otru – tēvs. Ņemot vērā, ka pabalstu saņēmēji var mainīties arī ārkārtējās situācijas laikā, šādi tiks nodrošināta kontrole, lai dažādiem saņēmējiem ar laiku netiktu piešķirts atkārtots atbalsts par vienu un to pašu bērnu. Līdz ar to tiks veidoti individuāli maksājumi par katru bērnu.

Atbalsts paredzēts par visiem bērniem vecumā līdz 15 gadiem un no 15 līdz 20 gadu vecumam tiem, kuri mācās, un arī par bērniem, kuri piedzims līdz pašlaik noteiktajām ārkārtējās situācijas beigām – 6. aprīlim. Par bērniem, kas dzimuši tikko vai piedzims līdz ārkārtējās situācijas beigām, vecāki atbalstu saņems citos termiņos.

Ja bērna kopšanas pabalsts vai ģimenes valsts pabalsts nav pieprasīts, bet ir tiesības uz to periodā no 2021. gada 1. marta līdz 6. aprīlim, un kāds no bērna vecākiem to pieprasīs vēlāk, VSAA piešķirs attiecīgo pabalstu, vienlaikus piešķirot 500 eiro atbalstu, ko izmaksās 30 dienu laikā.