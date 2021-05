Novados vakcīnu ir pietiekami

Kopš maija sākuma Latvijā uzsākta iedzīvotāju vakcinācija pret Covid-19 bez prioritāro grupu dalījuma. Šo iespēju aktīvi izmanto gados jauni cilvēki. Taču daļa sabiedrības joprojām baidās vakcinēties.

Valkā praktizējošā ģimenes ārste pediatre Līga Putriņa stāsta, ka gados jauni cilvēki ir pat ieinteresētāki saņemt vakcīnu kā seniori. “Viņi vēlas justies brīvi, satikties ar draugiem, ceļot, baudīt dzīvi. Vakcinējoties viņiem pavērsies ceļš uz šo visu. Taču arī pārējiem, kuri, iespējams, nevēlas ceļot, jāsaprot, ka vakcinācija ir veids, kā pasargāt savus tuvos. Vecāki taču vēlēsies, lai bērni viņus apciemo, un otrādāk. Es pati atbalstu vakcināciju, esmu vakcinējusies,” laikrakstam saka L. Putriņa.

Ģimenes ārste uzskata, ka nevajag cilvēkus baidīt, bet gan paskaidrot, ka, tāpat kā pēc jebkuras, arī Covid-19 vakcīnas saņemšanas, cilvēkam var būt dažādas nevēlamas reakcijas un tas ir pilnīgi normāli. Piemēram, apsārtums vai pietūkums injekcijas vietā, paaugstināta ķermeņa temperatūra. “Un tas notiek ne tikai tagad, arī pēc gripas, masaliņu, cūciņu potes. To visu pastāstu pacientiem pirms vakcinēšanas. Tā kā manā praksē lielākoties ir gadus jauni cilvēki, vakcinējam arī iedzīvotājus no citām ģimenes ārstu praksēm. Rindas neveidojas,” stāsta ārste L. Putriņa. Ģimenes ārsta praksē patlaban iedzīvotāji pret “Covid-19” tiek vakcinēti ar “Pfizer” un “Moderna” vakcīnām.

Daktere piebilst, ka vakcīna pret Covid-19 nedod simtprocentu iespēju nesaslimt, taču inficēšanās gadījumā slimības forma būs vieglāka. Taču nevajagot domāt sliktāko, sevi ir jānoskaņo pozitīvi.

To pašu saka arī ģimenes ārste Maruta Bindre no Smiltenes. M. Bindres ārsta praksē joprojām ir gadījumi, kad pēc uzaicinājuma vakcinēties pret Covid-19, cilvēks no tā atsakās. “Tomēr vairumā gadījumu cilvēki izlemj vakcinēties. Viss ir iekustējies. Šobrīd daudzi pacienti saņem vakcīnas otro devu, tāpēc jaunos daudz vēl neaicinām. Vispirms jātiek galā ar prioritārajām grupām. Tos jaunos cilvēkus, kuri pieteicās caur manavakcina.lv un ir saņēmuši uzaicinājumu, aicinu izvēlēties vakcinācijas vietu, kur ir mazākas rindas,” telefonsarunā saka M. Bindre. Šobrīd pirmreizējai vakcinācijas devai tiek izmantota “Moderna”, bet otrai devai “AstraZeneca” vakcīna.

Par vakcīnu trūkumu sūdzēties nevar arī ģimenes ārsts Valkā Māris Nātra. “Vakcīnu ir pietiekamā daudzumā. Vienmēr piegādā tik, cik jautājam. Tagad mums ir atvesta arī “Janssen” vakcīna. Lai gan manā praksē pamatā ir seniori, aktīvi kļuvuši arī jaunieši. Priecē gadījumi, kad vakcinēties nolēmusi visa ģimene vairākās paaudzēs. Manā praksē septiņu brāļu un māsu ģimene vispirms atveda vecākus vakcinēties, pēc tam paši. Jaunākais bija nedaudz virs divdesmit gadiem, vecākajam virs astoņdesmit. Viņu arguments bija tāds, ka beidzot tam visam (kovidam) jādara gals. Aizvien vairāk sabiedrībā sāk saprast, ka ir jāvakcinējas. Tāpat kā ir jārūpējas par savu veselību. Cilvēki gadu ir sēdējuši mājās ar domu, ka kovids izzudīs, bet tā nenotika. Tagad atsākuši doties pie ārstiem ar jau ielaistām kaitēm. Tādu tiešām ir daudz,” saka ģimenes ārsts M. Nātra.

Arī M. Nātra ir saņēmis pacientu atteikumus vakcinēties pret Covid-19, kas saistīts ar iekšējām bailēm. “Cilvēcīgi var saprast cilvēkus, ka viņi baidās, jo ir salasījušies internetā vai redzējuši televīzijā šausminošu informāciju par smagām blaknēm vai atsevišķi vakcīnu aizliegumu kādā valstī. Tā arī bija ar vienu manu pacienti, kura bija laimīga uzzinot, ka būs iespēja saņemt “Janssen” vakcīnu. Taču rītā pirms došanās uz ārsta praksi, televīzijas ziņās redzēja sižetu par šīs vakcīnas aizliegumu vienā valstī. Tas viņu satrauca, tomēr izlēma vakcinēties. Pasniegtā informācija, kas ne vienmēr ir uzticama, publiskajā telpā ļoti ietekmē cilvēkus,” secina M. Nātra.

Šobrīd vakcinācijas vietu un laiku var izvēlēties tie iedzīvotāji, kuri ir piereģistrējušies vietnē manavakcina.lv vai pa tālruni 8989; cilvēki, kuri nav saņēmuši vakcīnu kādā no iepriekš esošajiem brīvo rindu mēģinājumiem; tie, kuri iepriekš pieteikušies Covid-19 vakcinācijai.

Medijos izskanējusi informācija, ka no nākamās nedēļas Latvijā pret Covid-19 varētu sākt vakcinēt pusaudžus vecumā no 16 gadiem.

Joprojām turpinās prioritāro grupu vakcinācija, tāpēc ģimenes ārstiem ir lūgts ievērot prioritāro grupu principu – vispirms vakcinējot gados vecākos cilvēkus un iedzīvotājus ar hroniskām saslimšanām.

Sandra Eimane, pirmsskolas pedagoģe Grundzāles pamatskolā:

- Nākamajā nedēļā saņemšu jau vakcīnas otro devu pret Covid-19. Man potēja “Modernu”. Pēc pirmās devas saņemšanas pašsajūta bija laba, vienīgi divas dienas sāpēja potēšanas vieta. Jāsaka, ka jūtos gandarīta un iekšēji mierīga par savu izvēli. Ja būs nepieciešams, vakcinēšos arī trešo reizi. Manā ģimenē gandrīz visi ir saņēmuši vakcīnas – gan mani, kuri tiešām jau ir gados un ar veselības problēmām, gan vīra vecāki, arī dēls, kuram bija kolektīvā vakcinēšanās. Vakcīnas ir dažādas – “Moderna” un “Astra Zeneca”.

Zinu, ka citus māc šaubas, vai vajag. Vēl tiek runāts, ka vakcīnas nav pietiekami pārbaudītas. Bet, ja cilvēki pret Covid-19 vakcinējas visā pasaulē, kaut kam taču ir jātic. Pašai būtu daudz lielāka drošības sajūta, ja arī kolektīvā visi kolēģi būtu vakcinēti. Mēs tomēr diendienā satiekam daudz mājsaimniecību.

Diāna Vītola, biedrības “Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” valdes priekšsēdētāja:

- Jau februārī pieteicos vakcīnai internetā manavakcina.lv. Saņēmu īsziņu no Veselības ministrijas, tagad ir jāgaida uzaicinājums no ģimenes ārsta. Kāpēc es vakcinēšos? Saprotu, ka nav jau citādi iespējams atgūties no pandēmijas, kā tikai visiem izslimojot vai arī vakcinējoties un tādējādi iegūstot imunitāti. Mans darbs ikdienā ir ar cilvēkiem, kuri ir lielā riska grupā. Vakcinēšanos uzskatu par savu pienākumu. Lielākoties paziņu un draugu lokā visi vēlas vakcinēties vai to jau ir paguvuši izdarīt. Taču esmu dzirdējusi arī no vairākiem senioriem, kuri nevēlas vakcinēties, jo neplāno doties ārpus Latvijas un tāpēc neuzskata, ka viņiem būtu nepieciešams potēties.