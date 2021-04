Platforma “ParVaiPret.lv” vēlas noskaidrot viedokli par Covid-19 vakcināciju

Platforma “ParVaiPret.lv” šonedēļ vēlas noskaidrot viedokli par Covid-19 vakcināciju, uzdodot trīs jautājumus par vakcīnu un vakcinēšanos.

Latvijā iedzīvotājus pret Covid-19 vakcinē saskaņā ar iepriekš noteiktām prioritārajām grupām – vispirms seniori, hronisko slimību pacienti u.c. Taču publiskajā telpā izskan aicinājumi ieviest “dzīvo rindu” uz vakcināciju arī iedzīvotājiem ārpus prioritārajām grupām. Šādi rosinājumi sociālajos tīklos izskanēja, piemēram, Lieldienu brīvdienās, kad bija atvērti lielie vakcinācijas centri, taču daudzi iedzīvotāji esot atteikušies vakcinēties.

“ParVaiPret.lv” jautā - Vai nepieciešama “dzīvā rinda” uz vakcināciju arī ārpus prioritārajām grupām?

No 12.aprīļa paredzēts pret Covid-19 sākt vakcinēt pirmsskolas, speciālās izglītības iestāžu un 1.-6.klašu pedagogus un darbiniekus, kuri, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar bērniem, kā arī citus pedagogus, kuri atsāk darbu klātienē. Pārējo pedagogu un izglītības iestāžu darbinieku vakcinācija pret Covid-19 varētu sākties no 3.maija. Savukārt Latvijas Lielo pilsētu asociācija rosināja ļaut vakcinēties visiem pedagogiem, kuri to vēlas.

“ParVaiPret.lv” jautā - Vai visi izglītības iestāžu darbinieki būtu jāvakcinē uzreiz, nedalot divās grupās?

Daugavpils domes pārstāvji plašsaziņas līdzekļiem paziņoja, ka Daugavpilī iedzīvotājiem būs iespēja izvēlēties vakcīnu pret Covid-19. Proti, tika norādīts, ka, sākot pedagogu vakcinēšanu, būs iespējams izvēlēties "AstraZeneca", "Moderna" vai "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnu (https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/mera-vietniece-daugavpili-bus-iespeja-izveleties-vakcinu-pret-covid-19.a400382/). Vēlāk šāds paziņojums gan raisīja veselības ministra un citu valdības locekļu neizpratni, jo iedzīvotājiem nav iespējas izvēlēties konkrētu vakcīnu.

“ParVaiPret.lv” jautā - Vai iedzīvotājiem jābūt iespējai izvēlēties vakcīnu pret Covid-19?

“ParVaiPret.lv” ir platforma, kas ļauj ikvienam Latvijas iedzīvotājam balsot par likumprojektiem, par ko Saeima vēl tikai gatavojas balsot.