Saslimstība ar Covid-19 iepriekšējā nedēļā Latvijā nedaudz samazinājusies

Ar Covid-19 inficēto cilvēku skaits aizvadītajā nedēļā ir samazinājies par 11,7%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Veikto testu skaits nav būtiski mainījies, taču pozitīvo testu īpatsvars ir samazinājies.

Latvijas 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotājiem gada piektajā nedēļā bija 577,1, bet uz 14. februāri jau 548,6, kamēr Igaunijā 570,0 (5.nedēļā) un 622,8 (14.februārī), kas liecina par saslimstības pieaugumu kaimiņvalstī pēdējo dienu laikā.

Pēdējo septiņu dienu laikā Latvijā veikti kopumā 98 325 testi un vidējais pozitīvo testu īpatsvars samazinājies līdz 7,2% (pirms septiņām dienām – kopumā 69 114 testi, pozitīvo testu īpatsvars 8,0%). Veikto testu skaita dinamika nenozīmīgi samazinājusies par 1,1%, veicot vidēji 9761 testu dienā (pirms septiņām dienām – 9873 testi dienā).

Aizvadītajā nedēļā fiksēti kopumā 4906 jauni inficēšanās gadījumi ar Covid-19, salīdzinot ar 5559 jauniem gadījumiem pirms septiņām dienām. Saslimstības samazinājums novērots visos reģionos, izņemot Kurzemi un Pierīgu, kur vērojams neliels pieaugums. Saslimstības samazinājums vienmērīgi samazinās visās vecuma grupās, paaugstināta saslimstība saglabājas 13 līdz 18 gadus veco jauniešu vidū.

Epidemiologu aprēķinātais Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients (R) Latvijā šobrīd ir 0,92 (pirms nedēļas bija virs 1). Tas nozīmē, ka 100 saslimušo inficē 92 citus cilvēkus.

Stacionēto pacientu skaits pēdējo septiņu dienu laikā ir samazinājies par 9,7% – tika stacionēti vidēji 84 Covid-19 pacienti dienā. Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) 15. februāra datiem, stacionāros šobrīd ārstējas 939 Covid-19 pacienti, no kuriem 88 cilvēki – ar smagu slimības gaitu. Visvairāk stacionēto pacientu ir vecumā no 70 līdz 99 gadiem (437 cilvēku) un vecumā no 50 līdz 69 gadiem (368 cilvēku). Vecumā no 20 līdz 49 gadiem stacionāros atrodas 127 Covid-19 pacienti.