Skolēnu brīvlaikā aicina nepulcēties

Pirmdien, 18. oktobrī, Latvijas vispārizglītojošajās skolās sākas rudens brīvlaiks. Ņemot vērā to, ka Latvijā valdība ir izsludinājusi ārkārtējo situāciju, Izglītības un zinātnes ministrija aicina vecākus un skolēnus izvērtēt nepieciešamību brīvlaikā doties izbraukumos un ceļojumos.

Līdz pandēmijai brīvlaiku skolā daudzas ģimenes izmantoja, lai kopīgi atpūstos un ceļotu ne vien pa Latviju, bet arī ārzemēm. Ja nu ceļojums jau ieplānots un paredzēts doties uz ārvalstīm, nepieciešams savlaicīgi iepazīties ar epidemioloģisko situāciju plānotā ceļojuma galamērķī.

Jāņem vērā, ka, nevakcinētajiem, atgriežoties Latvijā no valsts, kurā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem pārsniedz 75, obligāti jāveic Covid-19 tests pirms iebraukšanas Latvijā. Neatkarīgi no testa rezultāta jāievēro 10 dienu pašizolācija. Pašizolācijas laiku var saīsināt, ja septītajā dienā pēc izbraukšanas no augsta riska valsts veic atkārtotu testu un tas ir negatīvs. Testa rezultāts jāfiksē testēšanas sertifikātā. Testu pirms iebraukšanas var neveikt un pašizolāciju var neievērot personas ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Bērni līdz 12 gadu vecumam var neievērot pašizolāciju, ja ir ceļojuši kopā ar pieaugušajiem, kuri atbrīvoti no pašizolācijas prasības. Tomēr arī šādos gadījumos bērniem 10 dienas pēc izbraukšanas no augsta riska valsts ir jāatturas no ciešākas kontaktēšanās ar personām ārpus savas mājsaimniecības, jāizvairās no sabiedriskā transporta lietošanas.

Plašāka informācija ar noteikumiem ceļotājiem, kas atgriežas no ārvalstīm, kā arī ar valstu saslimstības rādītāju sarakstu, pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.

Apskatot šo sarakstu, kurā pēdējā informācija apkopota 8. oktobrī, redzams, ka ir virkne Eiropas Savienības valstu, uz kurām pašlaik rekomendē nedoties izbraucienā vai ceļojumā. Pēc 14 dienu kumulatīvā rādītāja kā augsta riska valstis tiek uzskatītas arī Igaunija un Lietuva. Daudzas ģimenes skolēnu brīvlaikā, iespējams, ieplānojušas izbraucienus uz netālo Igauniju izbaudīt plašos un salīdzinoši nedārgos spa piedāvājumus vai arī doties iepirkšanās tūrē, tomēr arī Igaunijā ir ļoti augsti saslimstības rādītāji un jārēķinās ar ierobežojumiem un noteikumiem, kas jāievēro atgriežoties.