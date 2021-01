Slimnīcās ievietoto Covid-19 pacientu skaits pārsniedzis 1200 robežu

Pagājušajā diennaktī stacionēti 112 Covid-19 pacienti, kamēr kopumā slimnīcās ārstējas 1213 ar Covid-19 sasirgušie, vēsta ziņu aģentūra LETA, atsaucoties uz Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotajiem datiem.

No visiem stacionētajiem 1141 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, savukārt 72, kas ir līdz šim lielākais šo pacientu skaits, ir ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 52 pacienti, tostarp arī divi pārvesti. Savukārt kopumā kopš Covid-19 parādīšanās stacionārus pametuši 3660 Covid-19 pacienti.

Vadoties pēc NVD 3.janvāra datiem, kad stacionāros atradās 1180 Covid-19 pacienti, visās vecuma grupās nedēļas laikā turpinājis pieaugt to pacientu skaits, kuri slimnīcās ārstējas ar vidēju slimības gaitu. Ir pieaudzis pacientu skaits ar vidēji smagu slimības gaitu vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem. Šo pacientu skaits nedēļas laikā pieaudzis no 133 līdz 169. Šajā vecuma grupā ir arī lielākais skaits sasirgušo ar smagu slimības gaitu jeb kopumā 16 pacienti.

Tikmēr pacientu skaits ar vidēji smagu slimības gaitu vecumā no 40 līdz 49 gadiem nedēļas laikā palielinājies no 86 līdz 105 pacientiem. Turklāt trīs pacienti šajā vecumā ir ar smagu slimības gaitu.

Tāpat strauji pieaudzis Covid-19 pacientu skaits vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem. Nedēļas laikā to pacientu skaits, kuru slimības gaita ir vidēji smaga, šajā vecuma grupā pieaudzis no 217 līdz 257, kamēr vēl 12 pacienti šajā vecuma grupā ir ar smagu slimības gaitu.

Slimnīcā ievietots arī viens Covid-19 pacients vecumā līdz deviņiem gadiem, bet vecumā no desmit līdz 19 gadiem - septiņi. Tikmēr 37 stacionēti pacienti, no kuriem divi ir ar smagu slimības gaitu, ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, bet vēl 75 sasirgušie ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem.

Vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem stacionēti ir 190 ar Covid-19 sasirgušie, kamēr vecumā no 90 līdz 99 gadiem - 47.

Kā vēstīts, aizvadītajā diennaktī Latvijā, veicot 5550 Covid-19 testus, atklāts 621 saslimušais, kā arī saņemta informācija par 12 ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 11,2%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Valstī līdz šim ar Covid-19 saslimuši 43 118 cilvēki. Savukārt aģentūras LETA parēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās kopumā inficējušās 11 783 personas, bet 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju patlaban ir 613,7 gadījumi.