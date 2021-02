Strenču slimnīcā uzsāk darbinieku vakcinēšanas otro kārtu

Pagājušajā nedēļā VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk-Slimnīca) pabeidza I vakcinācijas kārtas darbinieku vakcināciju (2.pote 114 darbiniekiem) un uzsāk II darbinieku vakcinācijas kārtu, kurā 20 Slimnīcas speciālisti saņems pirmo “Moderna vakcīnas” devu, kas pēc klīniskajiem pētījumiem uzrāda 94% efektivitāti.

Līdzīgi kā “Comirnaty” vakcīna, “Moderna” vakcīna sagatavo organismu cīņai pret Covid-19 infekciju. Šī vakcīna satur molekulu, ko dēvē par matrices RNS (mRNS), kas satur instrukcijas vīrusa pīķa proteīnu veidošanai. Šis proteīns atrodas uz SARS-CoV-2 vīrusa ārējās virsmas, un tas nepieciešams vīrusa iekļūšanai saimniekorganisma šūnās. Pēc vakcīnas saņemšanas dažas no organisma šūnām nolasīs mRNS ietvertās instrukcijas un īslaicīgi veidos pīķa proteīnu. Pēc tam vakcinētās personas imūnā sistēma atpazīs šo proteīnu kā organismam nepiederošu un sāks pret to veidot antivielas un T šūnas (baltās asins šūnas). Ja vakcinētā persona vēlāk nonāk saskarē ar SARS-CoV-2 vīrusu, šīs personas imūnā sistēma to atpazīs un būs gatava aizsargāt organismu pret infekciju. Vakcīnā esošā mRNS organismā nesaglabājas un neilgi pēc vakcinācijas tiek noārdīta.

Slimnīcas vadītāja Maija Ancveriņa: “Atzīstu, ka gan pēc mūsu pašu iniciatīvas sniegtā informācija par vakcinācijas nepieciešamību, vakcīnām, kuras būs pieejamas un citu ārstniecības personu personīgā piemēra, Slimnīcas darbinieku vidū aug izpratne un pārliecība par vakcinācijas nepieciešamību. Personāls apzinās savu atbildību pret pacientiem, kolēģiem un pret sev tuvajiem. Pagaidām esam apstājušies pie vakcīnu gaidīšanas procesa. Covid-19 pozitīvu pacientu skaits Slimnīcā aug, līdz ar to aug arī inficēto darbinieku skaits. Uzskatu, ka darbinieku vakcinācija atvieglos mūsu visu ikdienu.”