Turpmāk SPKC nosūtīs īsziņu Covid-19 inficētajiem

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) informē, ka strauji pieaugot jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaitam, ievērojami pagarinājies laiks, kad epidemiologi var sazināties ar Covid-19 pacientiem. Ar mērķi papildus informēt cilvēkus par rīcību un rekomendācijām inficēšanās gadījumā, sākot no rītdienas SPKC uzsāks īsziņu izsūtīšanu (no tālr.nr. 29188770) Covid-19 inficētajiem iedzīvotājiem, par kuriem informāciju saņem no laboratorijām:

Vēršam uzmanību, ka īsziņas saņems tie cilvēki, kuru tālruņa numuri būs norādīti laboratorijas sniegtajā informācijā. Par Covid-19 pozitīvo rezultātu joprojām varēs pārliecināties E-veselības portālā, laboratorijas sniegtajā informācijā vai jautājot ģimenes ārstam.

Kopš pandēmijas sākuma SPKC nodrošina un turpina Covid-19 pacientu aptauju un informēšanu nepārtrauktā režīmā 7 dienas nedēļā, tomēr pašreizējā epidemioloģiskajā situācijā arī tas vairs nav pietiekami, lai laikus sazinātos ar pēdējās dienās jau vairāk kā 2000 Covid-19 pacientiem dienā.

Pareiza Covid-19 pacientu rīcība ir izšķiroši svarīga, lai nepieļautu infekcijas turpmāku izplatīšanos un samazinātu tuvinieku, kolektīvu locekļu un citu cilvēku inficēšanās risku. Tāpēc SPKC aicina ikvienu personu, kurai diagnosticēta Covid-19 infekcija, stingri ievērot izolācijas režīma prasības:

nepamest ārstniecības iestādi, uzturēšanās vietu vai dzīvesvietu un būt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām, izņemot gadījumu, ja personai nepieciešama medicīniskā palīdzība saskaņā ar ārsta norīkojumu. Šādā gadījumā persona lieto medicīnisko sejas masku un ievēro citus ārsta norādījumus attiecībā uz piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai;

nepakļaut inficēšanās riskam citas personas, neveidot tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām);

ievērot SPKC un ārsta norādījumus.

Izolāciju drīkst pārtraukt tikai ar ārstējošā ārsta atļauju. Par izolācijas laiku personai, ja nepieciešams, tiek izsniegta darbnespējas lapa.

SPKC aicina ikvienu Covid-19 pacientu nekavējoties brīdināt par savu inficēšanos darba devēju, mācības iestādes administrāciju vai citu kolektīvu vadītājus, kā arī informēt visus kopā dzīvojošos ģimenes locekļus (vienā mājsaimniecībā). Šādi Jūs palīdzēsiet būtiski ierobežot infekcijas izplatīšanās risku.

SPKC atgādina, ka augsta inficēšanās riska kontaktpersonu pienākums ir stingri ievērot mājas karantīnu (www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam).

SPKC lūdz sabiedrības izpratni par izveidojušos situāciju un aicina būt atbildīgiem pret savu un citu cilvēku veselību.

Kontaktpersona Covid-19 gadījumā ir persona, kurai ir bijis viens vai vairāki no šādiem augsta inficēšanās riska kontaktiem:

tiešs kontakts ar Covid-19 inficētu personu divu metru attālumā ilgāk par 15 minūtēm 24 stundu laikā (t. sk. atkārtoti kontakti, kas kopā (summāri) ilgst vairāk par 15 minūtēm);

fizisks kontakts ar Covid-19 inficētu personu (piemēram, rokasspiediens);

tieša saskare ar Covid -19 inficētas personas izdalījumiem (piemēram, personai klepojot);

atrašanās slēgtā vidē (piemēram, mājsaimniecībā, klasē, sanāksmju zāle, slimnīcas uzgaidāmā telpa u.tml.) vai braukšana kopā ar Covid-19 inficētu personu ilgāk par 15 minūtēm vienā transportlīdzeklī.

Slimnieka izolācija – obligāta inficētas personas nošķiršana no veselām personām dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā ārstēšanai, nodrošinot atbilstošus apstākļus, lai nepieļautu veselu personu inficēšanos. Covid-19 inficēta persona var atstāt uzturēšanās vietu, lai dotos uz savu mītnes zemi, par to attiecīgi informējot ārstējošo ārstu vai centru, ja persona ievēro šādus nosacījumus: