Valdība nostiprina drošības pasākumus ilgstošai sadzīvošanai ar Covid-19

Ministru kabinets ceturtdien, 1. aprīlī, precizēja Covid-19 saslimstības ierobežošanai nepieciešamos noteikumus, kādi būs spēkā no 7. aprīļa pēc ārkārtējās situācijas beigām. Ņemot vērā, ka pēdējās nedēļās vairs nav vērojams saslimstības kritums, valdība nostiprināja stingrus drošības pasākumus, kurus kopīgi ievērojot ir iespējams piesardzīgi paplašināt izglītības procesu un mazumtirdzniecību klātienē, kā arī privātu pulcēšanos. Ja saslimstība strauji pieaugs, Ministru kabinets var pastiprināt drošības pasākumus un ieviest jaunus ierobežojumus.

Tā kā Covid-19 pandēmija apdraud ikviena veselību un dzīvību, gan Lieldienās, gan turpmāk ikvienam jāievēro drošas sadzīves pamatprincipi – roku un virsmu dezinfekcija, telpu vēdināšana, fiziska distance no apkārtējiem, kā arī masku lietošana darbā un vietās, kur ir daudz cilvēku. Tāpat jācenšas izmantot iespējas saņemt pakalpojumus attālināti, iepirkties internetā un izmantot bezskaidras naudas norēķinus.

Ņemot vērā, ka Covid-19 izplatība visstraujāk notiek slēgtās telpās, arī pēc Lieldienām jāievēro norādes sabiedriskajā transportā, lai tā piepildījums nepārsniegtu 50%.ieteicams iespēju robežās izvairīties no sabiedriskā transporta lietošanas un izvēlēties alternatīvus pārvietošanās veidus, piemēram, ar kājām vai velosipēdu.

Drošības pasākumi klātienes izglītībā

Arī pēc 7. aprīļa klātienē turpinās darboties bērnudārzi. Lai mazinātu risku Covid-19 izplatībai, darbiniekiem stingri jāievēro epidemioloģiskās drošības prasības, to skaitā, jālieto mutes un deguna aizsegs. Arī turpmāk bērnudārzu darbiniekiem reizi nedēļā tiek veikts tests.

Pārējos izglītības līmeņos primāri noteikts, ka mācības notiek attālināti, taču ar vairākiem izņēmumiem, ņemot vērā izglītību kā vienu no valdības prioritātēm un bērnu psihoemocionālo veselību. No 7. aprīļa pašvaldībās, kurās divu nedēļu saslimstības rādītājs uz 100000 cilvēku nepārsniedz 200, klātienē var organizēt mācības 1.-6. un 12. klašu skolēniem. 7.-11. klašu skolēniem mācības klātienē var notikt rotācijas kārtībā, lai klases izglītības iestādē savstarpēji nepārklātos. Lai atsāktu mācības klātienē, izglītības iestādē jānodrošina epidemioloģiskās prasības un darbinieku iknedēļas testēšana.

Visā Latvijā joprojām būs pieejamas arī individuālas klātienes konsultācijas 12. klašu skolēniem un tiem izglītojamajiem, kuri ir pakļauti mācību pārtraukšanas riskam, un profesionālās izglītības programmu apguvē tiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusē jākārto valsts pārbaudes darbi. Klātienes konsultācijas notiek tikai pēc pedagoga individuāla aicinājuma atbilstoši epidemioloģiskās drošības kārtībai. Konsultācijas laiks nedrīkst pārsniegt 40 minūtes.

Pašvaldībās, kurās jaunu Covid-19 inficēto skaits uz 100000 iedzīvotāju divās nedēļās pārsniedz 200, 12. klasēm varēs organizēt mācības klātienē ne vairāk kā divas dienas nedēļā priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni. Citu klašu skolēniem šajās pašvaldībās var organizēt līdz 5 klātienes nodarbībām nedēļā ārpus telpām un nepārsniedzot 10 cilvēku skaitu grupā.

No 7. aprīļa klātienē varēs organizēt klātienes nodarbības ārpus telpām grupām līdz 10 cilvēkiem profesionālās ievirzes izglītībā, interešu izglītībā un mākslinieciskās ievirzes kolektīvi.

Klātienes tikšanās

Arī pēc Lieldienām gan privāti, gan publiski pasākumi būs aizliegti. Tomēr no 7. aprīļa klātienē drīkstēs organizēt gājienus un piketus ārpus telpām līdz 10 personām, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Savukārt privāti ārpus telpām drīkstēs tikties divas mājsaimniecības (līdz 10 cilvēkiem). Spēkā saglabāsies līdzšinējā norma, ka bērēs un neatliekamu kristību ceremonijā atļauts pulcēties līdz desmit cilvēkiem no divām mājsaimniecībām, ievērojot distanci no apkārtējiem un lietojot mutes un deguna aizsegu.

Prasības drošākai tirdzniecībai

Kā līdz šim, mazumtirdzniecības vietās un tirgus paviljonos arī turpmāk būs jānodrošina vismaz 25 kvadrātmetri vienam apmeklētājam un jāorganizē vienvirziena plūsma. Vietās, kur ir pieejami ratiņi, groziņi vai iepirkšanās somas, to skaits nedrīkst pārsniegt veikalā pieļaujamo cilvēku skaitu un ieeja veikalā bez tā ir aizliegta.

Tirdzniecības vietu drīkst apmeklēt pa vienam, izņemot bērnus līdz 12 gadu vecumam un cilvēkus, kuriem ir nepieciešama asistenta palīdzība. Tirdzniecības vietās gan telpās, gan ārā darbiniekiem un apmeklētājiem ir jālieto mutes un deguna aizsegs.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības no 7. aprīļa klātienes tirdzniecību vairs neierobežos preču saraksti. Ministru kabinets ņēma vērā ekspertu vērtējumu, ka tirdzniecības centru pilnīga darbības atsākšana rada pārāk lielu pulcēšanās risku, līdz ar to saslimstības pieauguma risku. Tāpēc tirdzniecības centros, kuru platība pārsniedz 7000 kvadrātmetru, varēs darboties tikai pārtikas un higiēnas preču veikali, aptiekas, optikas preču veikali, ziedu veikali, grāmatnīcas un preses tirdzniecības vietas.

Līdz ar to no 7. aprīļa tirdzniecības centros vairs klātienes tirdzniecībai nevarēs darboties tie veikali, kuru sortimentā ir preču sarakstos iekļautās preču grupas. Savukārt pakalpojumu sniedzēji tirdzniecības centros varēs turpināt darbību kā līdz šim.

Toties no 7. aprīļa neatkarīgi no preču sortimenta un tirdzniecības platības durvis pircējiem varēs vērt visi veikali, kuriem ir atsevišķa ieeja un kuri neatrodas tirdzniecības centrā, kura tirdzniecības platība ir lielāka par 7000 kvadrātmetriem. Mazākos tirdzniecības centros varēs strādāt visas tirdzniecības vietas. Protams, gan tirgotājiem, gan pircējiem jāievēro drošības prasības.

Tāpat no 7. aprīļa būs atļauta arī ielu tirdzniecības organizācija bez izklaides pasākumiem, piemēram, tematiskajiem svētkiem un atrakcijām. Šādos tirdziņos drīkstēs piedalīties līdz 20 tirgotājiem un organizatoram jānodrošina vismaz divu metru attālums starp stendiem, apmeklētāju plūsma un teritorijas norobežojums.

Sabiedriskā ēdināšana

Ministru kabinets apstiprināja drošības prasības, kādas sabiedriskās ēdināšanas jomā būs jāievēro gan ēdinātājiem, gan apmeklētājiem tad, kad epidemioloģiskā situācija valstī būs pietiekami droša, lai varētu klātienē sākt darboties ēdināšanas vietu āra teritorijas. Taču līdz tam sabiedriskās ēdināšanas vietas turpina darbu, izsniedzot ēdienu un dzērienus līdzi ņemšanai.