Valmierā Covid-19 dēļ darbu pārtraukušas deviņas grupas piecos bērnudārzos

Valmierā Covid-19 izplatības dēļ darbu pārtraukušas deviņas grupas piecās pirmsskolas izglītības iestādēs, aģentūru LETA informēja Valmieras pilsētas pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Melece.

Viņa sacīja, ka patlaban Covid-19 tests pozitīvs ir septiņiem darbiniekiem, tajā skaita arī tehniskajiem darbiniekiem, un deviņiem bērniem vecumā virs divarpus gadiem.

No jauna saslimšana ir konstatēta bērnudārzos "Buratino" un "Vālodzīte" struktūrvienībā "Krācītes". Katrā no šīm iestādēm līdz 5.februārim ir slēgta viena grupiņa.

Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem, kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits Valmieras pilsētā pašlaik ir 144 cilvēki.

Jau iepriekš tika ziņots, ka Covid-19 dēļ karantīna noteikta divām grupām pirmsskolas izglītības iestādēs "Ezītis" un "Kārlienā" katrā, kā arī pa vienai grupai katrā bērnudārzos "Sprīdītis" un "Ezītis".

Visās izglītības iestādēs darbs tiek organizēts saskaņā ar SPKC epidemiologu norādēm. Pārējās grupas visos bērnudārzos darbu turpina ierastajā režīmā.

Lai ierobežotu Covid-19 izplatīšanos, Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar SPKC 15. un 18.janvārī veica izglītības iestāžu darbinieku testēšanu. Siekalu testu veikšanai bērniem Valmieras bērnudārzos atsaucās arī 565 bērnu vecāki, sacīja Melece.

Bērnudārzi ir nosūtījuši bērnu vecākiem SPKC sagatavotu informāciju par nosacījumiem bērniem, kuri ir kontaktpersonas un kuriem ir jāievēro mājas karantīna.

Atrodoties karantīnā, pašvaldība aicina bērnu vecākus sekot līdzi bērnu un savam veselības stāvoklim, vērot, vai neparādās augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes, paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana un citi, un, parādoties simptomiem, telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu par tālāko rīcību, sacīja Melece.

Karantīnā esošajiem ir jāuzturas dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā un kopā ar vecākiem jābūt pieejamiem saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām.

Nedrīkst veidot tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, nedrīkst uzņemt viesus vai doties privātās vizītēs, uz izglītības iestādi, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku.

Karantīnā esošajiem cilvēkiem ir jāievēro SPKC epidemiologa un ārsta norādījumi. Mājas karantīnu drīkst pārtraukt tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.

Vienam no vecākiem, kuru bērns ir karantīnā, lai nodrošinātu bērna pieskatīšanu, ja to nav iespējams apvienot ar attālināto darbu vai atrast citu pieskatītāju, jāsazinās ar ģimenes ārstu un jāatver B slimības lapa. Savukārt vienam no vecākiem, kuru bērns konkrētās grupas PII pirms karantīnas noteikšanas neapmeklēja, proti, bērns nav noteikts kā kontaktpersona, un kuram būtu tagad jāatsāk apmeklēt PII grupiņa, karantīnas laikā ir iespēja saņemt vienreizēju slimības palīdzības pabalstu.

Valmieras pilsētas pašvaldība, atsaucoties SPKC aicinājumam, pēc brīvprātības principa organizējusi Covid-19 testēšanu izglītības iestāžu darbiniekiem. Veikta arī izglītības iestāžu bērnu vecāku aptauja, lai noskaidrotu viedokli par iespēju testu veikt arī bērniem. Siekalu testu veikšanai atsaukušies 565 bērnu vecāki, norādīja Melece.