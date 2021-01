Vidzemes slimnīcā palielinās Covid-19 pacientu skaits

Vidzemes slimnīcā Valmierā trešdien ārstējas 59 Covid-19 pacienti, pieciem no viņiem ir smaga slimības gaita, aģentūru LETA informēja SIA "Vidzemes slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste Benita Brila.

Pagājušajā diennaktī slimnīcā iestājušies desmit Covid-19 pacienti, bet no slimnīcas izrakstīti astoņi.

Pagājušajā diennaktī slimnīcās ievietoto Covid-19 pacientu skaits Latvijā samazinājās līdz 1115, kas ir par 42 sasirgušajiem mazāk nekā pirmdien, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati.

No visiem stacionētajiem 1016 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, kas ir par 46 pacientiem mazāk nekā pirmdien. Savukārt smagā stāvoklī esošo Covid-19 pacientu skaits kopš vakardienas ir pieaudzis par četriem sasirgušajiem, un patlaban stacionāros aprūpi saņem 99 šādi pacienti.

Pagājušajā diennaktī stacionāros ievietoti 109 pacienti, tostarp 13 tikuši pārvesti. Tikmēr no slimnīcām izrakstīti 130 pacienti, tostarp 13 pārvestie pacienti, savukārt Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ziņoja, ka 20 Covid-19 pacienti miruši.

Kopš Covid-19 parādīšanās kopumā 5180 sasirgušie pametuši stacionārus.

SPKC pārstāvis, epidemiologs Jurijs Perevoščikovs trešdien Saeimā informēja, ka septiņu dienu laikā stacionēti 759 cilvēki, kas ir par 18% mazāk nekā iepriekšējā periodā.

Neskatoties uz to, epidemiologa ieskatā, joprojām pietiekami daudz pacientu dienā nepieciešama stacionēšana, tāpat nepieņemami liels ir aizpildīto gultasvietu rādītājs.

Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 1088 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par 20 ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina SPKC apkopotā informācija.

Līdz ar to Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 57 808, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 1032, kas ir 1,79% no visiem inficētajiem.

Otrdien Latvijā veikti 12 732 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 8,5%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Starp 20 mirušajiem viens cilvēks ir vecumā no 30 līdz 35 gadiem, septiņi - vecumā no 60 līdz 70 gadiem, pieci - vecumā no 70 līdz 80 gadiem, seši - vecumā no 80 līdz 90 gadiem un viens - vecumā no 95 līdz 100 gadiem.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās kopumā inficējušās 12 637 personas. Savukārt 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā pēdējās diennakts laikā sasniedza 662,43 gadījumu.