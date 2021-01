Zāļu valsts aģentūra: "Moderna" vakcīna pret Covid-19 nesatur vīrusu un nevar izraisīt saslimšanu ar to

Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) un Eiropas Komisijas apstiprinātā ražotāja "Moderna" vakcīnas pret Covid-19 nesatur vīrusu un nevar izraisīt saslimšanu ar to, liecina Zāļu valsts aģentūras (ZVA) sniegtā informācija.

ZVA skaidroja, ka "Moderna" vakcīna ir paredzēta Covid-19 novēršanai personām no 18 gadu vecuma. "Vakcīna satur molekulu, ko dēvē par matrices RNS (mRNS) un kas satur instrukcijas SARS-CoV-2 vīrusa proteīna veidošanai. Vakcīna nesatur pašu vīrusu un nevar izraisīt Covid-19," atzina aģentūrā.

Aģentūrā piebilda, ka pētījumos "Moderna" vakcīna ir uzrādījusi 94,1% efektivitāti. Tiesa, vēl nav zināma vakcīnas ietekme uz "SARS CoV 2" vīrusa izplatību sabiedrībā, tostarp cik lielā mērā vakcinētās personas var nēsāt un izplatīt šo vīrusu. Tāpat patlaban nav zināms, cik ilgstošu aizsardzību nodrošina vakcīna. ZVA norādīja, ka klīnisko pētījumu ietvaros vakcinētās personas tiks apsekotas divu gadu garumā, lai iegūtu plašāku informāciju par aizsardzības ilgumu.

ZVA arī informēja, ka pašlaik "Moderna" vakcīnu bērniem lietot neiesaka, jo tam vēl nepieciešami padziļinātāki pētījumi. EZA ir vienojusies ar ražotāju par plānu klīnisko pētījumu veikšanai bērnu populācijā vēlākā laika posmā.

Tāpat ZVA norādīja, ka vakcīna sagatavo organismu cīņai pret Covid-19 infekciju. "Moderna" vakcīnu paredzēts ievadīt divu injekciju veidā ar 28 dienu intervālu, un visbiežāk injekcija tiek veikta augšdelma muskulī.

Skaidrojot "Moderna" vakcīnas ieguvumus, ZVA atzina, ka ļoti plašā klīniskajā pētījumā tika pierādīts, ka vakcīna efektīvi novērš Covid-19 infekciju cilvēkiem no 18 gadu vecuma. Klīniskajos pētījumos bija iekļautas personas ar dažādu etnisko izcelsmi un dzimumiem. "Vakcīnas augstā efektivitāte tika saglabāta dažādās dzimumu, rases un etniskās izcelsmes grupās," piebilda ZVA.

"Šajā pētījumā bija iesaistīti kopā aptuveni 30 000 cilvēku. Puse no pētījuma dalībniekiem saņēma vakcīnu, un otra puse saņēma vakcīnu nesaturošas injekcijas. Pētījuma dalībnieki nezināja, vai saņem vakcīnu vai vakcīnu nesaturošu injekciju. Vakcīnas efektivitāte tika aprēķināta, balstoties uz datiem par aptuveni 28 000 cilvēku vecumā no 18 līdz 94 gadiem bez iepriekšējām infekcijas pazīmēm," pauda ZVA.

Tāpat pētījumā tika novērota 90,9% liela efektivitāte pētījuma dalībniekiem ar augstu risku smagai Covid-19 slimības norisei, tostarp personām ar hroniskām plaušu slimībām, sirds slimībām, aptaukošanos, aknu slimībām, cukura diabētu vai HIV infekciju.

343 personām, kuras pētījuma ietvaros saņēma vakcīnu un bija iepriekš pārslimojušas Covid-19, netika novērotas nekādas papildu blakusparādības. Vienlaikus pētījums nesniedza pietiekami daudz datu, lai izdarītu secinājumus par vakcīnas efektivitāti personām, kuras iepriekš pārslimojušas Covid-19.

Atbildot uz jautājumu par to, vai personas ar alerģijām var tikt vakcinētas ar "Moderna" vakcīnu, ZVA skaidroja, ka dažām vakcīnu saņēmušajām personām novērotas alerģiskas reakcijas, kā arī ļoti neliels skaits smagas alerģiskas reakcijas gadījumu.

Tāpat norādīts, ka pētījumos novērotās "Moderna" izstrādātās vakcīnas pret Covid-19 biežākās blakusparādības bija vieglas vai vidēji smagas, un tās mazinājās pāris dienu laikā pēc vakcinācijas.

"Biežākās blakusparādības ietver sāpes un pietūkumu injekcijas vietā, nogurumu, drebuļus, drudzi, pietūkušus vai jutīgus paduses limfmezglus, galvas sāpes, muskuļu un locītavu sāpes, sliktu dūšu, vemšanu. Šīs blakusparādības skāra vairāk nekā vienu no desmit personām," informēja ZVA.

Savukārt apsārtums, nātrene un izsitumi injekcijas vietā un izsitumi tika novēroti mazāk nekā vienai no desmit personām. Nieze injekcijas vietā attīstījās mazāk nekā vienai no 100 personām. Sejas pietūkums, kas var skart personas, kurām iepriekš veiktas kosmētiskas injekcijas sejas apvidū, un vienas sejas puses muskuļu vājums tika novērota reti - mazāk nekā viena no 1000 personām.

Kopumā EZA ieteikusi reģistrēt "Moderna" vakcīnu, jo tā sniedz augsta līmeņa aizsardzību pret Covid-19, kas ir ļoti svarīgi pašreizējās pandēmijas ietvaros. Galvenajā pētījumā konstatēts, ka vakcīnas efektivitāte ir 94,1%. Lielākā daļa blakusparādību ir vieglas vai vidēji smagas un izzūd pāris dienu laikā.

LETA jau vēstīja, ka otrdien Latvija saņēmusi pirmās 1200 ražotāja "Moderna" vakcīnas pret Covid-19, aģentūrai LETA pavēstīja Nacionālā veselības dienesta pārstāve Anna Karolīna Šaule.

Savukārt trešdien Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (BKUS) kā pirmā Latvijā sāks ārstniecības personu vakcināciju ar ražotāja "Moderna" vakcīnām pret Covid-19, aģentūru LETA informēja BKUS Komunikācijas daļas vadītāja Dace Zaldāte-Rozentāle.

Viņa skaidroja, ka tas ļaus Bērnu slimnīcai elastīgāk reaģēt uz pieprasījumu, jo šo vakcīnu ir iespējams uzglabāt slimnīcas ledusskapjos līdz pat 30 dienām.

Vienlaikus Bērnu slimnīca informē, ka ārstniecības personas ir izrādījušas lielu interesi un jau pirmajās divās dienās, kurās BKUS Ģimenes vakcinācijas centrā notika plašāka ārstniecības personu vakcinācija pret Covid-19 un tika piedāvāta iespēja pieteikties arī individuāli, ir izmantotas visas pieejamās 396 vietas.

Zaldāte-Rozentāle uzsvēra, ka otrdienas vakarā bija pieejamas vēl 700 vietas vakcinācijai šonedēļ.