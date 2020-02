3 iemesli, kādēļ vērts ceļot ārpus Eiropas?

Tādas pasaulslavenas vietas kā Riodežaneiro, Bali, Sidneja, Bruneja, Omāna u.c. spēj pārsteigt pat daudzus pieredzējušus ceļotājus, kuri līdz tam ceļojuši tikai Eiropā, novērojis tūrisma operatora “INTERLUX Travel” Latvijas filiāles vadītājs Vitālijs Puķīts. Saskaroties ar pilnīgi citu kultūru, dabu un ēšanas tradīcijām, viņi saprot, ka līdz šim baudījuši diezgan vienveidīgus ceļojumu iespaidus.

“Jo tālāk no mājām, jo citādāka daba, kultūra, valoda, vietējo dzīvesveids. Katra aktīva ceļotāja sapnis ir redzēt un iepazīt pēc iespējas vairāk valstu, un daudzi dažādās Eiropas valstīs jau ir pabijuši pat vairākas reizes, taču dažādu iemeslu dēļ aizvien sapņo par tālākām un eksotiskākām valstīm, kur līdz šim nav devušies. Bieži vien saņemam paldies no ceļotājiem, kurus mūsu darbinieki iedrošinājuši palūkoties, kas notiek tālāk pasaulē - ne tikai tuvējās Eiropas valstīs. Tūrisma nozare mainās, transporta, viesnīcu cenu politika kļūst elastīgāka, un mums ir iespēja plānot finansiālā ziņā piemērotus tālos galamērķus jau daudz plašākai sabiedrībai. Turklāt liela nozīme tālajās zemēs ir vietējiem gidiem, kuri ar tām spēj iepazīstināt daudz pilnīgāk un kolorītāk. Tāpat mūsu ceļotāji ar prieku piedalās dažādās ekskursijās, viņiem svarīga ir arī atpūta pie ūdens – pludmales tālajās zemēs ir ļoti skaistas!,” stāsta Vitālijs Puķīts.

Citādāka arhitektūra un vietējo kultūra

Tālās zemes ceļotājus ieinteresē arī ar kultūrvēsturiskajām vietām, arhitektūru. Ceļotājus īpaši saista dažādas slavenas pilis, cietokšņi, tempļi, kapenes u.c. Jo tālāk ceļojam no Eiropas, izteiktāk valda pavisam cita kultūra un paražas, tādēļ vērts sekot gidu ieteikumiem, ieklausīties viņu teiktajā par vēlamo izturēšanos, uzvedību, lai ceļojums būtu patīkams un nesagādātu nesaprašanās brīžus ar vietējiem iedzīvotājiem. Ja pirms ieejas mošejās tiek prasītas sievietēm galvassegas, pilnībā nosedzošs apģērbs, tad šo prasību vajadzētu pildīt. Ja pirms ieejas tajās apavi jānovelk, tad jānovelk! Ja kāds no šiem ieteikumiem nav pieņemams, var turpat ārpusē pastaigāties, kamēr pārējie ceļojuma biedri atrodas mošejā.

Neviens zooloģiskais vai botāniskais dārzs neaizstās dabā redzēto

Daba tālajās un eksotiskajās zemēs ceļotājiem atklājas visā savā krāšņumā, katrā no tām kādā no vietām paveras gleznainas ainavas ar kalniem, lejām, salām, upēm, okeānu piekrastēm, tuksnešiem utt. Piemēram, Bali sala Indonēzijā ir viena no vietām, kur šādas ainavas ir visapkārt, cilvēkiem šķiet, ka viņi nonākuši miera ostā. Visapkārt ir tūkstošiem eksotisko augi, no kuriem tikai neliela daļa ir apskatāma Eiropas botāniskajos dārzos. Eksotiskie dzīvnieki, putni, tauriņi, zivis – tas viss lielākoties ir mūsu platuma grādos neredzēts. Atkarībā no valsts un vietas dzīvā radība piemērojusies vietējai videi, bet vairums izceļas ar košu ārējo izskatu. Ēģipte ir slavena ar Sarkanās jūras zemūdens pasauli, kuru ceļojumā ir iespēja izbaudīt nirstot vai snurkulējot.

Pavisam citādi ēdieni un to pasniegšanas kultūra

Piemēram, ASV izteikta ir ātrās ēdināšanas kultūra, bet arī tās baudīšana tur ir sava veida piedzīvojums. Mūsu cilvēkus, nonākot ASV, pārsteidz lielās porcijas, atšķirīgā garša dažādām mērcēm utt. Daudzās tālajās valstīs neatkārtojama ir jūras velšu virtuve, ar ko slaveni ir arī Apvienotie Arābu Emirāti, bez tās baudīšanas neiztikt Bali (Indonēzijā), Japānā un citviet. Kas gan būtu Marokas apmeklējums bez iespējas baudīt īpašajā traukā – tadžīnā gatavoto sautējumu? Ekskursijās var apmeklēt tējas vai, piemēram, Indijā garšvielu plantācijas, pārliecinoties, kā šie, mūsu ikdienas produkti, tiek audzēti. Daudzās tālās zemēs vietējā kulinārijā jūtama arī ietekme no Eiropas valstīm, kuru pārstāvji, apmetoties tur uz dzīvi, atveduši līdzi savas garšvielas, receptes. Eksotiskajās zemēs atšķirīgs ir ne tikai ēdiens, bet arī tā pasniegšanas veids un ēšanas kultūra. Piemēram, Āzijas valstīs mūsu ceļotājiem bieži vien mulsumu rada, ka jāēd ar irbulīšiem un nav pieejamas dakšiņas. Lielākoties eksotiskajās valstīs visu gadu var baudīt dažādus vietējos augļus. Tie ir tupat nogatavojušies, tikko vākti, līdz ar to garšo pavisam citādāk.