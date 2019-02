Ādas kopšanas noslēpumi ziemīgos laikapstākļos

Aukstajā sezonā ādai klājas grūti – sals, mitrums un vējš spēj ievērojami ietekmēt ne vien ādas izskatu, bet arī laupīt labsajūtu. Kādi ir piemērotākie risinājumi, kā mazināt ādas stresu un diskomfortu? Konsultē Dermatoloģijas klīnikas rezidente dermatoloģijā Lana Kasparane un farmaceite Rūta Vasiļevska.

Galvenie vaininieki

Vējš, aukstums, sauss gaiss telpās un ādas kopšana neatbilstoši sezonai ir galvenie ādas mitruma zuduma, pastiprināta jutīguma, diskomforta un hronisku ādas slimību saasinājuma iemesli gada aukstajā laikā, skaidro L.Kasparane. Turklāt ādas atūdeņošanās dzēš veselīgo ādas mirdzumu un paātrina ādas novecošanu, pastiprinot sīko grumbu tīklojumu. Lai no tā izvairītos, vairumā gadījumu atliek tikai ievērot pāris būtisku principu.

Maini mazgāšanās paradumus!

Ārste brīdina – lai arī kā pēc atrašanās ārā aukstā laikā gribētos sasildīties karstā vannā vai zem tekošas ūdens strūklas, ziemā tā nav labākā izvēle, jo ūdens, it īpaši karstais, atgrūž taukus jeb sebumu, jo tad plašāk atveras ādas poras. Tādējādi, ilgstoši pakļaujot savu ādu ūdens iedarbībai, tu vari pastiprināti zaudēt ādas dabisko tauku slānīti, kas savukārt ir ļoti nepieciešams, lai uzturētu normālu mitruma līmeni ādā, saglabājot to maigu un gludu. Tauku slānītis pasargā ādu no sēnīšu un baktēriju infekcijām un transportē vienu no galvenajiem antioksidantiem – E vitamīnu – sejas ādas augšējos slāņos. Īsāk sakot, atvēlot mazāk laika vannai vai dušai, pirmkārt, nekaitēsim savai ādai, otrkārt, iegūsim papildu laiku citām vērtīgām nodarbēm.

Ja āda ir vesela, īpašu ierobežojumu mazgāšanās līdzekļa izvēlē nav. Savukārt, ja tā ir sausa un jutīga, labāk izvēlēties biezākas tekstūras produktus. Piemēram, dušas krēmus vai eļļas, kas jau mazgāšanās laikā ādu mitrinās, baros un nomierinās. Priekšroka dodama aptiekas produktiem, jo to sastāvs ir zinātniski piemeklēts, dermatoloģiski testēts un bez parabēniem.

Bez lielas vilcināšanās mazgāšanās process jābeidz ar mitrinošu ķermeņa produktu, lai novērstu ādas atūdeņošanos. Tā izvēle ir atkarīga no ādas stāvokļa. Izteikti sausai ādai piemērotākas būs ziedes, sausai ādai – krēmi, savukārt normālai ādai – losjoni vai balzami. Produkti, kas satur keramīdus, būs labāki, jo tie ir dabiski lipīdi, kas iegulsies ādas “tukšajās vietās”, noslēdzot iespējamos ūdens zuduma vārtus. Optimālais lietošanas biežums ir vismaz reizi dienā, bet nepieciešamības gadījumā pat divas vai trīs reizes dienā.

Ievēro mērenību!

Sejas ādas kopšanas pamatprincipi ziemā paliek nemainīgi – atbilstoši sejas ādas tipam meklējam attiecīgos atslēgas vārdus uz produktu iepakojumiem, jautājam padomu farmaceitam, bet lietošanā ievērojam mērenību, stāsta L.Kasparane.

Attīrīšanai jābūt saudzīgākai. Šajā sezonā ādas svīšana un taukošanās nav tik izteikta kā vasarā, tāpēc nav nepieciešamības attīrīt ādu ar produktiem, kam ir augsts spirta, nātrija laurilsulfāta vai skābju (piemēram, salicilskābes vai glikolskābes) saturs. Ir svarīgi neaizrauties ar eksfoliāciju jeb pastiprinātu ādas nolobīšanu, izmantojot pīlingu un skrubi. Jā, tas ir noderīgs ādas kopšanas posms, jo, pirmkārt, mēs atbrīvojamies no atmirušā ādas šūnu slāņa, novēršot poru aizsprostošanos un iekaisīgus izsitumus, un, otrkārt, tā mēs atvieglosim vēlāk lietoto produktu aktīvo vielu nokļūšanu dziļākos ādas slāņos. Taukainai, kombinētai ādai pietiks ar vienu reizi nedēļā, bet sausai ādai šajā periodā mājās šīs procedūras nav ieteicamas vispār. Neatkarīgi no izmantotajiem līdzekļiem pēc eksfoliācijas nepieciešams ādu labi mitrināt, jo atmirušajām ādas šūnām tiek noņemts arī dabiskais tauku aizsargslānītis.

Lai āda mirdz!

Viena no pietiekami mitrinātas ādas pazīmēm ir veselīgs mirdzums, jo tā atstaro vairāk gaismas. Viena no galvenajām mitrinošo produktu sastāvdaļām ir hialuronskābe. Tā piesaista ūdens molekulas un notur tās ādā, tā nodrošinot mitrināšanu visos ādas slāņos. Ideālā variantā būtu lietojami trīs produkti – serums, krēms un maska, bet var sākt arī ar mitrinošu nakts krēmu. Tāpat vērtīgāki būs produkti, kas papildus hialuronskābei ir bagātināti arī ar dažādiem vitamīniem un antioksidantiem, jo gaisa piesārņojums gada aukstajā laikā ir izteiktāks.

Serums atšķirībā no krēmiem ir koncentrētāks un, pateicoties savai konsistencei, iekļūst dziļāk ādas slāņos. To lieto uz attīrītas sejas ādas pirms krēma vai vienu pašu uz nakti. Savukārt, lietojot mitrinošus krēmus gada aukstajā laikā, tie būtu jāuzklāj aptuveni pusstundu pirms došanās ārā, lai aktīvās vielas paspētu iesūkties un neizgarotu. Ja serumus un krēmus lieto katru dienu, masku parasti pietiek uzlikt reizi nedēļā. Tāpat, lai mitrinātu ādu, ir vērtīgi ar uzturu vai uztura bagātinātājiem papildus uzņemt Omega-3 un Omega-6 taukskābes.

Uzlabo situāciju telpās

Lielāko dienas daļu mēs pavadām telpās, kur apkures dēļ gaiss kļūst sauss, veicinot ne tikai ādas atūdeņošanos, bet arī acu un mutes sausumu. Šo nevēlamo efektu papildina arī šķietami nekaitīga, laiska sildīšanās pie kamīna. Šajā gadījumā labs risinājums ir mājvietas un darba vietas labiekārtošana ar gaisa mitrinātājiem. Ideālā gadījumā gaisa mitrumam iekštelpās jābūt no 30 līdz 50%.

Lielisks palīgs ir arī izsmidzināmie ūdeņi, piemēram, celulārie un termālie ūdeņi. Tos var lietot pirms ādas kopjošiem produktiem kā dermo vai dekoratīvās kosmētikas fiksatoru un dienas laikā pēc vajadzības, izņemot tieši pirms došanās ārā. Tie ādu mitrinās, mazinās savilkuma sajūtu, atvieglos kopjošo produktu aktīvo vielu dziļāku iesūkšanos un radīs šūnām labvēlīgus apstākļus. Daži izsmidzināmie ūdeņi ir papildināti arī ar SPF (saules aizsargfaktoru), kam būtiska nozīme ir arī ziemas sezonā.

Neaizmirsti arī par ūdeni! Lai arī ziemā slāpes nav tik raksturīgas kā vasarā, dienā jāuzņem vismaz 2 litri ūdens – ar nosacījumu, ka vispārējais veselības stāvoklis to pieļauj.

Neaizmirsti par lūpām un plaukstām!

Lūpu āda ir krietni plānāka nekā citviet, un tās dabiskās aizsargspējas ir vājākas, tāpēc skarbajos ziemas laikapstākļos tās ātrāk kļūst sausas un pat plaisā. Plaisāšanu paātrina arī elpošana caur muti, jo tādā veidā uz lūpām nonāk ūdens molekulas, kas piesaista dabiskos mitrinošos faktorus un izgaro, kā arī nevēlams ir niķis regulāri laizīt un knibināt lūpas. Lai neiedzīvotos šādās problēmās, iesaku lietot lūpu balzamus, kuru sastāvā ir vazelīns, dažādi vaski, eļļas, šī sviests un glicerīdi.

Tāpat arī plaukstu āda ātrāk kļūst sausa, jo tās ir pastāvīgi pakļautas ārējās vides tiešai iedarbībai un biežāk nonāk kontaktā ar ūdeni, dažādām ķīmiskām vielām. Tādēļ pēc katras roku mazgāšanas jālieto roku krēms un, esot ārā, jāvalkā cimdi, atgādina ārste.

Nepārstāj lietot SPF

Tā kā UVB stari ziemas laikā ir vājāki, gaisa temperatūra ir zemāka un dienas gaismas ir mazāk, mēs tik ļoti neizjūtam saules radīto siltumu un pie katras izdevības steidzamies gozēties saulītē. Bet UVA stari, kas ir atbildīgi par ādas novecošanu un ļaundabīgiem ādas veidojumiem, ir vienlīdz intensīvi visu gadu. Turklāt sniegs atstaro lielāko daļu ultravioletā starojuma, pakļaujot ādu lielākam bojājumam. Tādēļ, lai sevi pasargātu, atceries – pirms dodies ārā, uzklāj SPF krēmu!

Farmaceita padoms

Farmaceite Rūta Vasiļevska uzsver – ādas kopšana ir ļoti svarīgs ikdienas rituāls, kam būtu jāmainās līdz ar gadalaikiem. Vesela āda gan izskatās estētiski patīkami, gan vairo mūsu pašapziņu. Vairākumam sieviešu ādas kopšana ir pašsaprotams process, taču jāatceras, ka tas ir svarīgs arī vīriešiem, bērniem un pusaudžiem. Mainoties gadalaikiem, āda reaģē – cilvēki izjūt diskomfortu, ko rada sausa roku āda, sasprēgājušas lūpas, savilkta sejas āda, nieze. Aptiekas sortiments ir ļoti plašs, tādēļ atbilstošus sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļus ziemas sezonai mēs varam piemeklēt ikvienam. Vispirms, uzdodot jautājumus, noskaidrojam klienta vēlmes un ādas kopšanas paradumus. Konsultējam par to, kā kopt ādu un kādi līdzekļi piemēroti katram ādas tipam, un kā tos vislabāk lietot un kombinēt. Piemēram, sejas ādu ziemā var tīrīt ar micelāro ūdeni. Savukārt plānojot aktivitātes ārā, jālieto sejas krēms, kas aizsargā pret salu un vēju. Rokām āda būs elastīga un maiga, ja pirms gulētiešanas to ieziedīs ar krēmu, kas satur urea un dekspantenolu. Vīriešiem pēc skūšanās obligāti jālieto krēms, kas atjauno ādas aizsargbarjeru. Biroju darbinieki ir iecienījuši termālos ūdeņus sejas ādas mitrināšanai. Ziemas sezonas vajadzīgākie produkti ir taukaini, barojoši roku, sejas un ķermeņa krēmi, lūpu balzami un dušas eļļas. .