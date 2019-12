Aicina interesentus no reģioniem apmeklēt “Latvijas balzams” Ekskursiju centru

“Latvijas balzams” Ekskursiju centrs oktobra beigās atzīmēja pirmos sešus mēnešus kopš ikvienam interesentam ir kļuvis iespējams aplūkot Baltijā lielākās alkoholisko dzērienu ražotnes aizkulises. Ekskursijas ietvaros apmeklētāji var izzināt stāstu par spirtu un filtrēšanas procesiem, degvīnu, leģendārā zīmola “Rīgas Melnais Balzams” un citu dzērienu gatavošanu, par etiķetēm un pudelēm, par pildīšanas izaicinājumiem un citām nozarei raksturīgām lietām. Pirmajos Ekskursiju centra darbības mēnešos to visbiežāk apmeklējuši vietējie iedzīvotāji un korporatīvie klienti, kā arī viesi no ārvalstīm.

Pirmo sešu mēnešu laikā “Latvijas balzams” ražotni apmeklējis teju tūkstotis interesentu no visas pasaules. “Esam priecīgi, ka mūsu ekskursijas piedāvājums ir saistošs ne tikai vietējiem interesentiem, bet arī ārvalstu viesiem. Ekskursiju centru apmeklējuši viesi no Baltijas valstīm, Skandināvijas, ASV, Lielbritānijas, Austrālijas, Slovēnijas, Polijas, Spānijas, Singapūras, Francijas un citām valstīm. Savukārt ekskursijas apmeklētāji no Latvijas visbiežāk ieradušies no Rīgas un Jūrmalas, kā arī no Talsiem, Tukuma, Priekules, Jēkabpils, Jelgavas, Alūksnes, Daugavpils, Liepājas un citām Latvijas vietām,” norāda “Latvijas balzams” Ekskursiju centra vadītāja Ineta Krankale.

No Latvijas Ekskursiju centru lielākoties apmeklē reģionālie uzņēmumi un to darbinieki no dažādām uzņēmējdarbības nozarēm. Tāpat bieži viesi ražotnē ir arī ārvalstīs dzīvojošie latvieši. “Esam gandarīti, ka daži no uzņēmumiem, kas vienreiz jau pie mums bijuši, atgriežas atkārtoti. Tāpat, esam novērojuši, ka uzņēmumi ekskursijas “Latvijas balzams” ražotnē bieži vien izmanto kā dāvanu vai saliedējošu pasākumu saviem darbiniekiem. Paredzam, ka pirmssvētku laikā mūsu Ekskursiju centrā būs gaidāms ekskursiju skaita pieaugums,” skaidro Ekskursiju centra vadītāja.

“No apmeklētājiem saņemam ļoti labas atsauksmes, kur tiek novērtēta mūsu ekskursiju kvalitāte, saistošais un profesionālais ekskursiju vadītāju darbs, dinamiskā norise un sagatavotie uzskates materiāli,” atklāj Ineta Krankale. Ekskursijas “Latvijas balzams” ražotnē vada esošie darbinieki, sniedzot autentiskus stāstījumus par ražotnes darbu. Darbinieki – ekskursiju vadītāji – pārstāv dažādus departamentus, tādējādi apmeklētājiem sniedz iespēju iepazīties ar mazāk zināmiem faktiem par “Latvijas balzams” ražotni un tās produkciju.

Tāpat tiek novērtēta pakalpojuma pieejamība – ērtā ekskursijas pieteikšana mājaslapā, daudzveidīgās norēķināšanās iespējas, izdevīgā atrašanās vieta un autostāvvietu pieejamība, kā arī iespēja iegādāties dāvanu kartes un suvenīrus, un saņemt īpašas atlaides pirkumiem tuvējā “Latvijas balzams veikalā”.

“Līdzšinējo ekskursiju laikā jau ir piedzīvoti vairāki kuriozi, taču visbiežāk apmeklētāji mūs pārsteidz ar savām idejām, ko “Latvijas balzams” vēl vajadzētu ražot. Daži no ierosinājumiem – degvīns ar Aglonas Svētavota ūdeni, “Rīgas Melnais Balzams” ar kaņepju vai pieneņu garšu. Tāpat apmeklētāji dalās ar idejām, kādām būtu jāizskatās pudelēm un to dizainam,” stāsta Ineta Krankale.

“Latvijas balzams” Ekskursiju centrs izveidots ar mērķi sniegt ieskatu ražotnes vēsturē, attīstībā un ražošanas procesos, kā arī sekmēt sabiedrības izpratni par dzērienu ražošanas industriju. Līdz ar ražotnes Ekskursiju centra atklāšanu ticis dažādots arī Latvijas un Rīgas tūrisma produktu piedāvājums, sniedzot iespēju izbaudīt līdz šim nebijušu pieredzi.