Aicina izvēlēties laivošanas maršrutus topošajā Valmieras novadā

Pēc ziemas miega modušās un pavasari sveikdamas, upes aicina laivotājus doties pretim piedzīvojumam! Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis laivotājs vai tikai iepazīsti šo aktīvās atpūtas veidu, topošajā Valmieras novadā atradīsi savai sagatavotības pakāpei un vēlmēm piemērotus maršrutus, jo te upju tīkls saslēdzas bagātīgā zemes asinsritē!

GAUJA

Viena no Latvijas skaistākajām, viltīgākajām un tautasdziesmās cildinātākajām upēm Gauja savus lokus met cauri visam Valmieras novadam un ir laivotāju vidū vispopulārākā Latvijas upe. Laivošanai piemērota teju visa gada griezumā. Tās krasti priecē ar klinšu un iežu atsegumiem, vietām mierīgu plūdumu, vietām ar aizraujošākiem upes posmiem. Viens no klasiskajiem Gaujas laivošanas maršrutiem Strenči – Valmiera būs piemērots neskartas dabas baudītājiem un savrupas laivošanas cienītājiem. Asākas izjūtas ceļā var sagādāt Strenču krāču kaskāde, kas vijas 7 km garumā. Tiem laivotājiem, kuri nejūtas droši, lai pārvarētu Kazu krāces Valmierā, laivošanas maršrutu ieteicams noslēgt Daliņos pie Valmieras. Savukārt upes posms no Valmieras līdz Siguldai vijas caur Gaujas Nacionālo parku, kur upe iegūst mierīgāku tecējumu, krastos smilšainās pludmales mijas ar iespaidīgiem smilšakmens atsegumiem, piemēram, Liepas iezis, baltā smilšakmens milzis – Sietiņiezis, Līču-Laņģu klintis, Ērgļu klintis u.c. Vienas dienas braucienam būs piemērots maršruts no Valmieras līdz Jāņrāmim, savukārt divu dienu atpūtai plānojams posms no Valmieras līdz Cēsīm.

SALACA

Arī Burtnieka meita Salaca būs piemērota klasiskai laivošanas pieredzei. Tajā ir gan mierīgs upes plūdums ar ainaviskām klintīm krastos, gan vietām straujāki posmi. Topošā Valmieras novada teritorijā aktīvās atpūtas piedzīvojumu aicinām sākt no Mazsalacas vai Vecates, kur tā iztek no Latvijas ceturtā lielākā un mītiskām teikām apvītā ezera – Burtnieka. Uzsākot maršrutu no Mazsalacas, sirdi un acis priecēs alas, klintis un masīviem mežiem noaugušie krasti. Īsai atpūtai iesakām posmu Mazsalaca – Puņmute, kur brauciena laikā pagūsiet priecāties par Dauģēnu klintīm un apkārtējās dabas dažādību, kā arī Mazsalaca – Skaņaiskalns maršrutu, kura laikā baudīsiet Neļķu un Bezdelīgu klinšainos krastus, ielūkosieties Velna alā un pamanīsiet arī Vilkaču priedi. Vecates – Skaņākalna posms būs piemērots vienas dienas laivošanai, savukārt piedzīvojumam nedēļas nogalei iesakām Vecates – Vecsalacas maršrutu.

ABULS

Īsteni pavasarīgs piedzīvojams baudāms Gaujas kreisā krasta pietekā – Abulā! Tikai retajai upei Latvijā vārds dots vīriešu dzimtē. Lai gan upe laivojama visu sezonu, tomēr vasaras viducī jārēķinās ar to, ka ūdens līmenis var būt ļoti zems. Laivošanu iespējams sākt no Trikātas pie Kaģu tilta vai arī no Lisas cauri Trikātas ezeriem un tālāk jau pa Abulu laisties līdz Gaujai, kur vīrišķais saplūst ar sievišķo mīlestības satikšanās vietā. Maršrutā Kaģu tilts – Abula ieteka Gaujā izbaudīsiet upi ar noturīgu straumi. Trikātas centrā pie tilta, kur atrodas dzirnavu dambis, būs nepieciešama laivu apnešana, ko iespējams veikt pa upes kreiso krastu. Tāpat arī izveicība laivu pārnešanā būs nepieciešama pēcāk pie Brenguļu dzirnavām un alusdarītavas. Abula krasti maršrutā priecēs gan ar veciem priežu mežiem, gan labi noaugušiem vītoliem, gan iecienītu avotiņu Brenguļos, kur uzpildīt dzeramā ūdens pudeles.

RŪJA

Rūja tek Ērģemes paugurainē un Burtnieka līdzenumā, iztekot no Ruhijerva ezera Igaunijā un ietekot teiksmainajā Burtniekā. Rūjas upe laivošanai piemērota, sākot no Rūjas un Ķires upju satekas, tālāk dodoties cauri Naukšēniem. Īsākam laivošanas piedzīvojumam derēs maršruts Naukšēni – Rūjas skola, savukārt garākam – Naukšēni – Burtnieka ezers. Rūjas plūdums ir nesteidzīgs, tomēr upe pa laikam sagādā arī kādus pārsteigumus. Palu un ilgstošu lietavu laikā upē novērojams augsts ūdens līmenis, kas ļauj laivot visā tās garumā pat vasaras pilnbriedā. Upe būs piemērota nesteidzīgai atpūtai arī tiem, kuri laivošanas pieredzi vēl tikai apgūst.

SEDA

Sedas vārds vairāk pazīstams ar apkaimē esošo kūdras purvu. Sedas upei saistība ar kūdras ieguves laukiem bijusi tik vien kā nepieciešamība upi paplašināt, kas veicinājusi purvu nosusināšanu. Vienai dienas maršruts no Dakstiem līdz P17 (Valka – Rūjiena) ceļa tiltam ~ 17km garumā iesakāms spiningošanas entuziastiem, savukārt lejtece līdz Burtnieka ezeram piemērota tiem, kuri vēlas izaicinājumus un grūtības! Seda ir īpatnēja, jo tā ir plaša un ainaviska maršruta sākumā, taču pirms ietekas Burtniekā – sīka un apkārtējo purvāju ieskauta. Laivojot no Dakstiem, būs iespēja izbaudīt skaistu smilšakmens atsegumu ar Spiģu alu upes labajā krastā. Te arī Rūceķļavots ar ūdens ņemšanas vietu un apmetnes vietu laivotājiem. Savukārt 13 km garais posms no P17 tilta līdz laivu bāzei Seda vedīs cauri šķēršļiem un purviem, te tecējums sašaurinās un vietām ir daudz necaurbraucamu vietu.

STRĪĶUPE

Strīķupe iztek no Vaidavas ezera. Tā ir krāšņa un ainaviska, piemērota laivošanai agrā pavasarī. Strīķupes izvēlei šis ir īstais brīdis , jo pārējā laikā ūdens līmenis ir gaužām zems. Ne velti populārais aktīvā tūrisma centra “Eži” rīkotais aktīvās atpūtas laivošanas pasākums Strīķupē tā arī nodēvēts “Strīķē un vaidi!”. Ja grūtības nebaida, maršrutu pēcāk iespējams pagarināt, kur Strīķupe īsi pirms Cēsīm ietek Gaujā.

BRIEDE

Saistoša laivošanas pieredze ar dažiem nelieliem šķēršļiem ceļā noteikti sagaidāma arī Briedes upē! Tajā būs vienmērīgs un pastāvīgs straumes plūdums, kā arī baudāmi ainaviski skati. Maršrutu iespējams sākt pie V166 ceļa tilta, laivojot vai nu līdz P16 tiltam vai līdz pašai ietekai Burtniekā – līdz laivu piestātnei, kur būs ērtāka piebraukšana. Pa ceļam varēsiet aplūkot Daviņu lielo akmeni un Briedes krogu.

Aicinām ielūkoties upesoga.lv, kur iespējams plānot maršrutus gan pēc to garuma vai ilguma, gan arī pēc grūtības pakāpes.

Tomēr, ja vēlies rūpes par laivošanas maršruta plānošanu uzticēt īsteniem laivošanas entuziastiem, Valmieras TIC komanda aicina izmantot aktīvā tūrisma pakalpojumu sniedzēju un laivošanas inventāra nomas piedāvājumus, kur profesionāļu komanda ieteiks jums vispiemērotāko maršrutu, nodrošinās ar laivošanai nepieciešamo ekipējumu un transporta pakalpojumiem, aizgādājot laivošanas maršruta sākumpunktā un sagaidot piedzīvojuma izskaņā! Jāpiebilst, ka Valmieras novadā daudzviet iespējama arī supošana un airudēļu noma. Laivošanas un supošanas pakalpojumu sniedzēji Valmieras pusē aplūkojami šeit.

Dodies pretim pavasarim Valmieras novada upēs!