Aicina neļauties atlaižu kārdinājumam un piedalīties akcijā “Diena bez iepirkšanās”

Milzu drūzmēšanās, skrienoši cilvēku pūļi - šādi varētu raksturot bēdīgi slaveno “melno piektdienu”, kas visā pasaulē norisināsies 29. novembrī un, kā jau katru gadu, vilinās cilvēkus uz veikaliem, piedāvājot preces ar lielām atlaidēm. Lai mudinātu neļauties atlaižu kārdinājumam un veiktu pirkumus apdomīgi, iniciatīva “Tīri.Labi.” un biedrība “Zaļā Brīvība” aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju iesaistīties starptautiskā akcijā “Diena bez iepirkšanās”.

Akcija “Diena bez iepirkšanās” (angliski - Buy Nothing Day) radusies kā protesta akcija ar mērķi likt sabiedrībai aizdomāties par pārmērīga patēriņa ietekmi gan uz personīgo naudas maku, gan apkārtējo vidi un klimata pārmaiņām. Lai pievērstu uzmanību pārmērīga patēriņa problēmai, akcijā tiek izmantoti dažādi protesta veidi, kā arī tiek rīkoti alternatīvi brīvā laika pavadīšanas pasākumi.

Žurnāliste un TV personība Kristīne Garklāva uzskata, ka emocionālu prieku var gūt ne tikai no iepirkšanās, bet arī, vērtīgi izplānojot savu brīvo laiku: “Zinu, ka daudzi cilvēki ikdienas saspringumu mazina, dodoties iepirkties. Tā ir lieta, kas viņus atslābina. Manuprāt, šo sajūtu vajag meklēt kur citur. Es pati brīvo laiku labprāt pavadu pie dabas, aizbraucot uz kādu jaunu vai jau zināmu vietu. Uz vienu un to pašu dabas taku taču varam braukt neskaitāmas reizes, jo katrā gadalaikā tā ir citāda.”

Savukārt bloga “Seek the simple” autori, minimālisti un iedvesmotāji Laura un Andis Arnicāni no liekā sākuši atteikties, kad aptuveni pirms trim gadiem uzsākuši minimālisma dzīvesveidu. Viņuprāt, minimālisms ir veids, kā veikt izvēles savā ikdienā un, kā veidot vidi sev apkārt: “Ar minimālismu sākām nodarboties, kad sapratām, ka mūsu vērtību sistēma ir vērsta uz to, kas mums pieder un to, ko mēs nopērkam. Vēlējāmies to mainīt. Minimālisms ir atbrīvošanās no liekā. Tā ir atbrīvošanās no visa tā, kas tev nesagādā prieku un nevirza tuvāk mērķu sasniegšanai. Sākumā svarīgākais ir uztaisīt sev piederošo lietu auditu, kurā saprotam, kas no tā visa man patiešām patīk, kas tiek lietots un kas tikai krāj putekļus. Izveidojot šādu analīzi, mēs varam daudz kritiskāk izvērtēt, kas patiešām ir nepieciešams. Tādā veidā daudz vieglāk atkārtoti nepieļaut iepriekš pieļautās kļūdas.”

Piedaloties akcijā “Diena bez iepirkšanās”, aicinām apvienot patīkamo ar lietderīgo, sniedzot labumu gan apkārtējai videi, gan līdzcilvēkiem. Kopā ar draugiem noorganizē mājas ballīti, sagādājot cienastu no vietējiem produktiem, tādējādi atbalstot vietējos ražotājus. Tāpat iesakām apmeklēt koncertus, doties pārgājienā vai, tuvojoties Ziemassvētkiem, dāvanas radīt pašam, piemēram, gatavojot mīklu un cepot piparkūkas, kā arī ziedot savu laiku tiem, kas ir vientuļi, un doties pavadīt laiku ar pansionāta iemītniekiem.

Pilsētu iedzīvotāji, izglītības iestādes, nevaldību organizācijas, uzņēmēji un citas organizācijas tiek aicinātas pievienoties “Dienai bez iepirkšanās” un īstenot dažādas aktivitātes ne tikai 29. novembrī, bet arī ievērot apdomīgu patēriņu visa gada garumā.