Aicina piedalīties fotokonkursā “Karantīnas Tēvi”

2020. gada maijā Zviedrijas vēstniecība ir izsludinājusi fotokonkursu “Karantīnas tēvi” un tas ilgs līdz šīs vasaras beigām. Konkursa mērķis ir apkopot stāstus par to, kā tēvi Latvijā kopā ar bērniem piedzīvo fiziskās izolācijas laiku. Vēstniecība apkopo Latvijas tēvu iesūtītos fotoattēlus un video, un publicē tos vietnē https://quarantinedadslatvia.lv/, kur mājaslapas apmeklētāji var nobalsot par savu iecienīto Karantīnas tēti. Konkursa uzvarētājs tiks paziņots septembrī un saņems balvu no vēstniecības. Visi dalībnieki, kuri dalījās savos stāstos, tiks uzaicināti uz vēstniecības organizētu pasākumu. Pasākuma veids būs atkarīgs no rudenī spēkā esošajiem pulcēšanās ierobežojumiem.

Pandēmijas laiks lielākā vai mazākā mērā ir ietekmējis ikvienu, tomēr īpaši skārtas ir ģimenes ar bērniem. Daži vecāki sāka strādāt attālināti, citi kļuva par bezdarbniekiem, savukārt viņu bērni pieņēma jaunu izaicinājumu - mācības no mājām. Pavadīt vairāk laika kopā ar ģimeni ir tas, pēc kā mēs vienmēr ilgojamies savā “normālā laika” aizņemtajā darba ritmā. Tomēr būt mājās pandēmijas laikā ar vairākiem ierobežojumiem un pienākumiem daudziem no mums ir izrādījies diezgan liels izaicinājums.

Konkurss ir arī turpinājums divām iepriekšējām fotoizstādēm par zviedru un latviešu tēviem, kuru mērķis bija vairot izpratni par tēvu nozīmīgo lomu bērnu audzināšanā. Tāpēc šajā konkursā īpaša uzmanība tiek pievērsta tēviem un viņu pieredzei ar bērniem šajos grūtajos laikos.

Zviedrija ir pazīstama ar tās vienu no visdāsnākajām bērna kopšanas atvaļinājumu sistēmām pasaulē, kas tika ieviesta 1974. gadā. Vecākiem Zviedrijā ir tiesības uz 480 dienu apmaksātu bērna kopšanas atvaļinājumu, kad bērns piedzimst vai tiek adoptēts. Katram vecākam ir tiesības uz 240 no 480 apmaksātajām bērna kopšanas atvaļinājuma dienām, un katram no vecākiem 90 dienas ir paredzētas tikai viņam. Ja kāds no vecākiem nolemj šīs dienas neizmantot, tās nevar nodot partnerim. Šāda sadalījuma mērķis ir ne tikai veicināt dzimumu līdztiesību, bet arī palielināt darbaspēka potenciālu un paplašināt valsts izaugsmi. Neskatoties uz šo dāsno bērna kopšanas atvaļinājuma sadalījumu, tikai neliela daļa Zviedrijas tēvu izmanto visas savas bērna kopšanas atvaļinājuma dienas. Tagad, 45 gadus pēc sistēmas ieviešanas, tēvi izmanto vidēji 30 procentus no kopējām bērna kopšanas atvaļinājumu dienām - šo skaitli valdība cer uzlabot.

Tāpēc konkurss "Karantīnas tēvi" mudina tēvus pārdomāt mirkļus, kas pavadīti kopā ar bērniem, un dalīties ar mums savā pieredzē, nodarbinot un izklaidējot bērnus šajā īpašajā laikā. Jūs joprojām varat piedalīties konkursā, nosūtot fotoattēlu vai video uz Zviedrijas vēstniecības e-pastu: [email protected], aprakstot savu pieredzi dažos teikumos!