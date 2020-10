Aizsardzības ministrija aizsāk sabiedrības informēšanas kampaņu rīcībai krīzes situācijās

Lai vairotu sabiedrības zināšanas par rīcību jebkurā krīzes situācijā, Aizsardzības ministrija uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu rīcības bukletam “Kā rīkoties krīzes gadījumā”. Kampaņas mērķis ir aicināt Latvijas iedzīvotājus aizdomāties par nepieciešamību savlaicīgi sagatavoties krīzes situācijām, lai iegūtās zināšanas ļautu pārvarēt krīzes pirmās 72 stundas mierīgi.

Rīcības bukleta mērķis ir sniegt praktiskas zināšanas ikvienam Latvijas iedzīvotājam par to, kā uzlabot savu un savu tuvinieku gatavību dažādām krīzes situācijām. Būtiski, ka rīcības buklets vēsta par jebkuru krīzes situāciju, piemēram, vētru, plūdiem, elektroenerģijas vai interneta pārrāvumu, militāru vai kibertelpas apdraudējumu.

Par sabiedrības informēšanas kampaņas centrālo tēlu ir izvēlēts jaunietis, eksperts Mieriņš, kura misija ir aicināt saglabāt mieru un skaidrot, ka ikvienam sabiedrības loceklim, neatkarīgi no vecuma, ir būtiski būt informētam un zinošam par rīcību krīzes gadījumā un savu atbildību tajā.

“Jebkura krīzes situācija ir pārbaudījums mūsu gatavībai parūpēties par sevi un sev tuvajiem ārpus ierastā un drošā ikdienas ritma. Turklāt ārkārtas gadījumiem ir jāgatavojas laikus, ko apliecina arī šī gada satricinājumi. Tas, kā mēs rīkosimies krīzes situācijā, ir cieši saistīts ar mūsu spēju saglabāt mieru. Savukārt mieru var iegūt tad, ja ir nepieciešamās zināšanas, kuras var iegūt mūsu izstrādātajā rīcības bukletā. Valsts aizsardzība sākas katra paša mājās un ir atkarīga no ikviena valsts iedzīvotāja, tāpēc aicinu ikvienu no mums šobrīd aizdomāties par to, ko varam darīt jau tagad, lai krīze mūs nepārsteigtu nesagatavotus,” uzsver aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Bukleta simbols ir starptautiski atzītais standarts “72 stundas” jeb trīs diennaktis, kuru laikā iedzīvotājiem pašiem jāspēj nodrošināt sevi līdz brīdim, kad iesaistās atbildīgie dienesti. Bukletā atrodami ieteikumi, piemēram, par to, kā salikt ārkārtas gadījumu somu, kādiem pārtikas produktiem un medikamentiem jābūt mājās un kā atpazīt atbildīgos valsts dienestus, kuri krīzes gadījumā sniegtu palīdzību un atbildētu par sabiedrisko kārtību.

Jau informēts, ka rīcības buklets sagatavots, ieviešot visaptverošas valsts aizsardzības sistēmu, kuras mērķis ir nodrošināt visas sabiedrības iesaisti krīzes plānošanā un pārvarēšanā. Bukletu Aizsardzības ministrija izstrādājusi ciešā sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Valsts policiju un Valsts robežsardzi, kā arī citiem sadarbības partneriem un nevalstiskajām organizācijām.

Buklets elektroniskā formātā trīs valodās ir pieejams aizsardzības nozares ziņu portālā “Sargs.lv” – www.sargs.lv/lv/tema/72stundas, kā arī tas izdots Braila rakstā un palielinātā drukā.