Akcijā “Pērc, ziedo, pabaro” Vidzemes iedzīvotājus aicina atbalstīt dzīvnieku patversmju iemītniekus

Rūpējoties par mūsu četrkājainajiem draugiem, kam šobrīd nav savu māju, Rimi Latvia sadarbībā ar Mars Latvia no 21. maija līdz 17. jūnijam jau ceturto reizi rīko labdarības akciju “Pērc, ziedo, pabaro”. Tās ietvaros Vidzemes iedzīvotāji aicināti atbalstīt patversmēs mītošos dzīvniekus, iegādājoties un ziedojot dzīvnieku barību un citus mājdzīvniekiem piemērotus produktus Rimi veikalos Rīgā, Ogrē, Jūrmalā, Valmierā, Cēsīs, Siguldā, Alūksnē un citās Latvijas pilsētās.

Latvijā dzīvnieku patversmēs mitinās vairāki simti suņu un kaķu. Ikviens no tiem ir atkarīgs ne tikai no saviem aprūpētājiem – patversmes darbiniekiem un pašvaldības, bet arī no cilvēku ziedojumiem. Lai viena patversme spētu pabarot visus iemītniekus, katru dienu ir nepieciešami 25 līdz 50 kg barības. Turklāt dzīvnieki pašvaldības atbalstu saņem vien zināmu laika periodu, pēc tam, ja mīlulis nav atradis jaunas mājas, nākas pilnībā paļauties uz sabiedrības atbalstu.

“Dzīvnieki nevar palūgt palīdzību vai pastāstīt, kāpēc nonākuši patversmē. Parūpēties par viņiem un atrast jaunas mājas varam tikai mēs, cilvēki. Paldies akcijas “Pērc, ziedo, pabaro” rīkotājiem par iespēju ikvienam sniegt savu atbalstu tik vienkāršā veidā – pievienojot pirkumu grozam arī dažus iepakojumus dzīvnieku barības un aiznesot tos līdz akcijas kastei. Tā ir vienkārša rīcība, kas neaizņems daudz laika, bet sniegs būtisku atbalstu,” stāsta dzīvnieku patversmes Ulubele vadītāja Ilze Džonsone.

Lai pabarotu visus Latvijas patversmēs dzīvojošos ķepaiņus, ik mēnesi ir vajadzīgas aptuveni 20 tonnas barības, turklāt bez pārtikas suņiem un kaķiem, gluži tāpat kā cilvēkiem, ir arī citas ikdienas vajadzības.

“Iepriekšējās “Pērc, ziedo, pabaro” akcijās esam saņēmuši lielu pircēju atsaucību un desmitiem tonnu dzīvnieku barības. Esam gandarīti, ka līdzcilvēki nav vienaldzīgi, un ceram uz vēl labāku rezultātu šoreiz, mūsu ceturtajā kampaņā. Dzīvnieku barība, kaķu smiltis, rotaļlietas – mazie draugi 25 dzīvnieku patversmēs visā Latvijā būs pateicīgi par ikvienu ziedojumu,” aicina Rimi Latvia sabiedrisko attiecību vadītāja Dace Preisa.

Akcijas atbalstītāji ir aicināti iegādāties dzīvniekiem nepieciešamos produktus un tos ievietot “Pērc, ziedo, pabaro” ziedojumu kastēs 32 Rimi Hyper, 30 Rimi Super un 44 Rimi Mini veikalos visā Latvijā. Papildus pircēju ziedojumiem arī akcijas rīkotāji – Rimi Latvia un Mars Latvia – ziedos barību un dzīvnieku preces četrkājaino patversmes iemītnieku atbalstam.