Apģērbi, kuru mazgāšana sagādā vislielāko izaicinājumu. Kuri tie ir un kā nepieļaut kļūdas to mazgāšanā?

Rudens nav iedomājams bez siltas dūnu jakas, mīksta vilnas džempera, zeķēm un treniņtērpa. Diemžēl šie apģērbi nereti sagādā vislielāko izaicinājumu līdz ko runa ir par to pareizu mazgāšanu. Kā pareizi būtu jāmazgā šie apģērbi, lai tie kalpotu pat gadiem ilgi, atklāj eksperti.

Dūnu jaka

Dūnu jaka ir kā porcelāna servīze – skaista, bet trausla. Tas vairāk attiecināms uz dūnu vai citu spalvu pildījumu, kas ir iekš jakām, jo viena nepareiza jakas mazgāšanas reize var neatgriezeniski sabojāt jakā esošās dūnas kā rezultātā jaka ne izskatīsies, ne sildīs kā iepriekš. Lai izvairītos no nepatīkamiem starpgadījumiem, pirms dūnu jakas mazgāšanas, svarīgi izlasīt, kas rakstīts uz jakas etiķetes – vai jaka vispār ir piemērota mazgāšanai mājas apstākļos vai tikai ķīmiskajā tīrītavā?

Ja jaka tiek mazgāta mājas apstākļos, tad nepieciešams izvēlēties remdenu ūdens temperatūru un nelielu daudzumu veļas mazgāšanas līdzekļa. Noteikti izmantojiet saudzīgu veļas mazgāšanas ciklu un iestatiet to uz vienu papildu skalošanas ciklu, lai likvidētu mazgāšanas līdzekļa atstātās pēdas. Dūnu jakas kopšanai īpaši svarīgs ir žāvēšanas process, ko ieteicams veikt izmantojot veļas žāvētāju vai veļasmašīnu ar veļas žāvēšanas režīmu, izvēloties zemāko temperatūru, lai jakā esošās dūnas nesaliptu kopā.

Vilnas apģērbs

Apģērbi ar vilnas sastāvu ir lielisks ieguldījums, jo tie var kalpot pat gadiem ilgi, taču ar nosacījumu, ka par tiem rūpējas pareizi. Neatkarīgi no tā vai runa ir par vilnas zeķēm, džemperi vai pat mēteli, to kopšanai jāievēro vien pāris, taču būtiski nosacījumi. Svarīgākais – pirms apģērba likšanas veļasmašīnā, to nepieciešams izgriezt uz āru un veļas mašīnā uzstādīt speciālu režīmu vilnas apģērbiem, kas mazgāšanu veiks aukstā ūdenī. Svarīgi arī neizmantot stiprus mazgāšanas līdzekļus, kas satur fermentus vai balinātājus.

Nevajag baidīties vilnas apģērbus žāvēt arī veļas žāvētājā. Tas ir mīts, ka tas sabojās apģērbu un liks tam sarauties. Mūsdienās veļas žāvētājā iespējams žāvēt gan vilnas (kašmira un mohēras) apģērbu, gan smalkas zīda blūzes, džinsus un pat slēpošanas jakas. Vislabāk ieteicams izmantot žāvētājus ar duālo inventora siltumsūkņa funkciju, kas apģērbu žāvēšanu veic saudzīgāk, izmantojot zemāku karsēšanas temperatūru, tādējādi esot saudzīgs pret apģērbu, samazinot tā saraušanos.

Sporta tērps

Visbiežākā kļūda, ko vairums cilvēku pieļauj, mazgājot sporta tērpu, ir pārmērīga veļas mazgājamā līdzekļa izmantošana, cerot, ka tādējādi apģērbs labāk attīrīsies no netīrumiem un nepatīkama aromāta. Patiesībā, ja tiek izmantots pārāk daudz veļas mazgājamā līdzekļa, tas nogulsnējas uz drēbēm, neļauj pazust nepatīkamajiem aromātiem, kā arī var izraisīt ādas kairinājumus treniņa laikā. Pret sporta tērpu jāizturas saudzīgi, tāpēc vislabāk izvelēties veļas mazgājamo līdzekli, kas piemērots tieši sporta tērpu mazgāšanai, ievērojot mazgāšanas instrukciju, kas norādīta uz apģērba etiķetes.

Nepieciešams pievērst uzmanību arī tam, kādā temperatūrā tiek mazgāts sporta tērps. Ņemot vērā to, ka sporta tērpu, jo īpaši tos, kas ir no elastīga auduma, ieteicams mazgāt vidēji siltā vai pat aukstā ūdenī, kas nepārsniedz 30 grādu temperatūru, jo karsts ūdens var pastiprināt apģērbā esošo nepatīkamo aromātu. Labā ziņa ir tā, ka vairumam veļasmašīnu jau ir iestrādāts mazgāšanas režīms, kas paredzēts tieši sporta tērpiem, kurā iestatīti visi nepieciešamie mazgāšanas parametri, lai sporta tērpi kalpotu ilgāk un vismaz nedaudz atvieglotu mūsu ikdienu.

Bērnu apģērbs

Līdz ar bērniņa ienākšanu ģimenē daudz straujāk sāk piepildīties arī veļas grozs. Jaundzimušo āda ir ļoti jutīga, tāpēc ir svarīgi padomāt par drēbītēm un gultasveļu, kas ar to saskaras – lai neveicinātu lieku kairinājumu. Bērnu āda ir ļoti jutīga un neaizsargāta, tāpēc ieteicams izvēlēties dabīgus mazgāšanas līdzekļus, kuros nav kaitīgu vielu un papildu aromatizētāju, un tikpat būtiski ir bērnu drēbes mazgāt vismaz 60 grādu temperatūrā, ja to ļauj attiecīgā apģērba kopšanas noteikumi.

Bērnu apģērba kopšanai īpaši noderīga var būt veļas mašīnās iebūvētā Steam, jeb tvaika funkcija, kas dziļi attīrīs bērna apģērbu, noņemot visu veidu traipus un alergēnus, papildu tam tvaiks palīdz auduma šķiedrām atvērties, padarot tās dabiski mīkstākas, kā arī samazina apģērba burzīšanos, līdz ar ko nav nepieciešamība pēc apģērba gludināšanas. Tāpat tvaika funkcija ir ļoti delikāta – tā ļoti maigi apstrādā audumu un to mīkstina, nenodarot kaitējumu mazuļu ādai. Ne mazāk svarīgi – tvaika mazgātāji apģērbu iztīra labāk par 20%, vienlaikus patērējot mazāk enerģiju un ūdeni. Savukārt, ja mājoklī atrodas veļas žāvētājs, tad ieteicams izmantot tajā esošo Allergy Care funkciju, kas apģērbu atbrīvos no 99,9% alergēnu, tostarp putekļu ērcītēm, kas var izraisīt alerģiju vai elpošanas problēmas.