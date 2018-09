Aptauja: Tēvs galvenokārt iemācījis dzīves vērtības un praktiskas prasmes

Teju puse (46%) pilngadību sasniegušo Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka vērtīgākais, ko tēvs viņiem iemācījis, ir dzīves vērtības un praktiskas iemaņas. Tajā pašā laikā tikai nepilna trešdaļa (29%) atzīmē Tēva dienu, noskaidrots veiktajā aptaujā. Tuvojoties Tēva dienai, aicinām novērtēt tēva ieguldījumu savā dzīvē, apsveikt svētkos un tikties biežāk.

Tēvs ieliek dzīves pamatvērtības

Līdzās dzīves vērtībām un praktiskām iemaņām, īpaši nopelni tēviem ir arī dabas iepazīšanas un izpratnes mācīšanā – to no tēva apguvis katrs trešais (33%) pilngadīgais Latvijas iedzīvotājs, bet teju ceturtajai daļai (24%) tēvs iemācījis lasīt un rēķināt. Ja meitas visbiežāk no tēva apguvušas dzīves uztveri, tad vairāk nekā puse pieaugušo dēlu no tēva iemācījušies, kā pašu rokām paveikt dažādus praktiskus darbus, piemēram, veikt remontu, izgatavot priekšmetus no koka, skaldīt malku.

Šogad Tēva diena oficiāli Latvijā tiks atzīmēta desmito gadu, bet, kā liecina aptaujas dati, tā pagaidām nav kļuvusi par ģimenes tradīciju – to svin vien nepilna trešdaļa Latvijas iedzīvotāju. Visbiežāk to atzīmē 30-gadnieki (38%), visretāk – cilvēki vecumā pēc 60 gadiem (20%), tātad tēvi, kuru dēli un meitas jau pieauguši. Trīs iecienītākie Latvijā Tēva dienas atzīmēšanai ir ģimenes pusdienas vai vakariņas (61%), tēva apsveikšana klātienē (24%) un telefonisks sveiciens (18%).

“Mūsdienās mātes un tēva loma ģimenē kļūst arvien līdzvērtīgāka, tādēļ paredzams, ka Tēva diena nākotnē kļūs par tikpat nozīmīgiem svētkiem kā Mātes diena. Kaut gan tradīciju nostiprināšanai nepieciešams ilgāks laiks, šo procesu veicina svētku popularizēšana,” saka sociālantropoloģe Kristīne Rolle.

Īpaši svarīga ir saziņas kvalitāte

Tikai 27% pieaugušo norādījuši, ka ikdienā ar tēvu sazinās vismaz pāris reizes nedēļā, bet 14% - dažas reizes mēnesī. “Taču jānorāda, ka saziņas biežums neliecina par attiecību kvalitāti. Turklāt mūsdienās, kad sabiedrība ir toleranta pret dažādiem ģimenes modeļiem, un cilvēkam savas dzīves laikā ir iespēja izveidot arī vairākas ģimenes, iespēja pieaugušajiem uzturēt kvalitatīvas ilgtermiņa attiecības ar vecākiem ir teju ekskluzīva parādība,” saka K.Rolle.

“Mantotā pieredze mūsu attiecībās veido īpašu sinerģiju – arī es, tāpat kā daudzi Latvijas tēvi, esmu ne vien mācījis dēlam amata prasmes un vērtības, bet arī pats daudz mācījies no viņa. Tā kā ikdienas steigā ne visiem izdodas novērtēt un aktīvi uzturēt attiecības, tad rosinu Tēva dienas priekšvakarā atcerēties un velīt laiku savam tēvam. Esmu pārliecināts, ka attiecības ar tuvākajiem ir vērtība, ko tieši pieaugušā vecumā spējam novērtēt, attīstīt vai mainīt,” saka “Lāčplēsis” alus meistars Uldis Vērsis, papildinot, ka “apkārt ir ne mazums stāstu, kur kopīgas iedvesmas rezultātā radītas vērtības pēcāk tiek nodotas no paaudzes paaudzē, tajā skaitā dažādas ēdienu un dzērienu receptes, pirts rituāli, svinību tradīcijas, amatu prasmes.”

Kopīgi ar “Dziļi violets” tapusi pateicības dziesma “Paldies, tēt!”

Gatavojoties Tēva dienai, kas šogad tiks svinēta 9. septembrī, alus “Lāčplēsis” kopā ar pieaugušajiem dēliem no grupas “Dziļi violets” radījuši īpašu veltījumu tēviem – dziesmu “Paldies, tēt!”. Tā ir simboliska pateicība par vienmēr līdzās esošu drošu atbalstu un brīžiem, ko kopā varam piedzīvot.