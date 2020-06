No rītdienas stājas spēkā jaunais Administratīvās atbildības likums un tā grozījumi Ceļu satiksmes likumā. Tas nozīmē, ka sākot ar 1.jūliju ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējiem būs jāšķiras no prāvākas naudas summas. Par smagiem pārkāpumiem autovadītājiem varēs piespriest sodu 2000 eiro apmērā un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu uz 5 gadiem, ziņo portāls “Neatkarīgā”.

Ja līdz šim par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt kāds no nepieciešamajiem dokumentiem, ir paredzēts brīdinājums vai 3 eiro, tad sākot no rītdienas, 1.jūlija var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu transporta līdzekļa vadītājam divu naudas soda vienību (NSV) apmērā. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu viena NSV ir 5 eiro. Par nelieliem pārkāpumiem ir paredzēta iespēja piemērot uzreiz divas NSV jeb 10 eiro. Tas attiecas ne tikai uz autovadītājiem, bet arī gājējiem, velosipēdu vadītājiem, pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem.

Tiks arī palielināts sods par transporta līdzekļu vadīšanu dzērumā un autovadītāju bēgšanu. Grozījumi paredz, ka par nepakļaušanos personas, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu) pēc 1. jūlija transportlīdzekļa vadītājam piemēros naudas sodu no 240 līdz 400 NSV (1200 līdz 2000 eiro) un atņems transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.

Sods palielināts arī par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu to vadīt alkohola reibumā. Ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniegs 1 promili, bet nepārsniegs 1,5 promiles, par šādu pārkāpumu velosipēda vadītāju sodīs ar 24 NSV (120 eiro), bet cita transportlīdzekļa vadītāju ‒ ar 170 līdz 280 NSV (850‒1400 eiro) un atņems transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem. Savukārt promiļu daudzumam pārsniedzot 1,5, transportlīdzekļa vadītājam piemēros no 240 līdz 400 naudas soda vienības (1200‒2000 eiro) un atņems tiesības uz pieciem gadiem. Savukārt velosipēda vadītāju sodīs ar 170 eiro. Tāds pats sods piemērojams personām, ja minētais pārkāpums tiks veikts narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.





Ja līdz šim Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss paredzēja, ka personai, kura izdarījusi vienlaikus vairākus administratīvos pārkāpumus un tos izskata viena un tā pati institūcija, tad administratīvais sods tiek uzlikts tās sankcijas ietvaros, kura ir paredzēta par smagāko pārkāpumu. Taču jau no 1. jūlij, ja persona izdarījusi vairākus administratīvos pārkāpumus, administratīvo sodu piemēro par katru pārkāpumu atsevišķi.

Tāpat no 1. jūlija autovadītājiem ir arī paredzēti divi soda veidi – tiesību izmantošanas aizliegums un tiesību atņemšana. Tiesību atņemšana nozīmē to pilnīgu atņemšanu un atkārtotu to iegūšanu pēc atņemšanas termiņa beigām. Šis soda veids paredzēts tiem pārkāpumiem, par kuriem iepriekš atņemšanas termiņš bija lielāks par 12 mēnešiem, kā arī par visiem pārkāpumiem, kas saistīti ar transportlīdzekļu vadīšanu reibumā. Taču pārējos gadījumos ir paredzēts otrs soda veids, kas ir uz laiku aizliegt izmantot tiesības piedalīties ceļu satiksmē.