Ar uzturu neuzņemam pietiekami daudz svarīgās omega-3 taukskābes – skaidro ārste

Vasara ir gadalaiks, kad cilvēki jūtas enerģiskāki, pavada daudz laika svaigā gaisā, veic daudzveidīgas fiziskās aktivitātes un vairāk ēd sezonālos dārzeņus, augļus un ogas. Tomēr daudzas organismam nepieciešamās uzturvielas, īpaši omega-3 taukskābes, netiek uzņemtas pietiekamā daudzumā. Ģimenes ārste Dace Vorslava uzsver, ka cilvēka labsajūtas un veselīga dzīvesveida pamatpostulāti ir kustības, veselīgs uzturs un stabila nervu sistēma, un divi no tiem ir cieši saistīti ar omega-3 taukskābju klātbūtni organismā, bez kurām var rasties daudzas veselības problēmas. Ārste skaidro, kādēļ minētās taukskābes ir būtiski uzņemt visa gada garumā.

Omega-3 taukskābes rūpējas par mūsu sirds veselību, redzi, smadzeņu darbību, kā arī atbalsta organisma aizsargspējas pret negatīvajiem ārējās vides apstākļiem. Ir trīs galvenās omega-3 taukskābes - ALS, kuras ir iespēja uzņemt ar dažādiem augu valsts produktiem (riekstiem un sēklām, pākšaugiem, ķirbjiem u.c.), kā arī EPS un DHS taukskābes, kuras atrodamas zivīs un jūras produktos.

“Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ar uzturu nespēj omega-3 taukskābes uzņemt pietiekamā daudzumā, tāpēc ir nozīmīgi meklēt veidu kā varam papildināt savu uzturu ar papildus vērtīgajām taukskābēm. Nodrošinot to pietiekamu daudzumu, mēs varam atbalstīt svarīgās organisma funkcijas visa gada garumā”, stāsta ģimenes ārste Dace Vorslava.

Nozīmīgs atbalsts smadzeņu funkcijām

Omega-3 taukskābes ir nozīmīgs atbalsts smadzeņu funkciju attīstībai un uzturēšanai. Latvijas neirologi arvien vairāk uzsver to būtisko ietekmi uz kognitīvo funkciju attīstību bērniem, kā arī to uzturēšanu cilvēkiem mūža nogalē. Eiropas Komisijas regulā par veselības vadlīnijām prenatālajā periodā ir norādīts, ka omega-3 DHA taukskābēm ir nozīmīga ietekme uz augļa un zīdaiņa smadzeņu agrīnu attīstību. Tāpat Alcheimera slimības akadēmiskajā žurnālā 2016. gadā publicētais pētījums liecina, ka pietiekams daudzums omega-3 taukskābju organismā tiek uzskatīts par nozīmīgu riska mazinātāju cilvēkiem sākot no viegliem kognitīviem traucējumiem līdz pat Alcheimera slimībai.

Omega-3 sirds veselības uzturēšanai

Vesela sirds ir labsajūtas stūrakmens visos dzīves posmos un omega-3 taukskābes ir svarīgs atbalsts sirds veselības uzturēšanā. EFSA (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde) 2010. gada ziņojumā ir apstiprinājusi, ka omega-3 taukskābes palīdz regulēt holesterīna līmeni asinīs, uzturēt veselus asinsvadus un normālu asinsspiedienu, kā arī samazina triglicerīdu līmeni un novērš asins recekļu veidošanos. Vērtīgās taukskābes sniedz atbalstu sirds veselībai visos vecuma posmos un palīdz pagarināt dzīves ilgumu, novēršot dažādus, ar sirds un asinsvadu slimībām saistītus riska faktorus.

Liela loma imunitātes uzturēšanā, arī vasarā

Lai arī cilvēki par imunitātes stiprināšanu sāk domāt tuvojoties ziemas sezonai, vasara ir īstais laiks, lai sāktu stiprināt savu imunitāti. Papildus sabalansētai diētai, atpūtai un fiziskajām aktivitātēm, imunitāti ietekmē arī daudz citi faktori, tostarp dažādi vitamīni un minerālvielas. Zivju eļļa ir dabīgs D vitamīna avots, kas spēlē nozīmīgu lomu kopējās imūnās sistēmas uzturēšanā. Dabīgais D vitamīns organismā uzsūcas daudz vieglāk un palīdz sagatavoties aukstajai un vīrusu sezonai, kā arī atbalsta organismu brīžos, kad jāstājas pretī konkrētiem apdraudējumiem.

“Sastopoties ar veselības raizēm, mums ir iespēja arī pašiem palīdzēt savam organismam. Ir svarīgi ievērot sabalansētu un uzturvērtībām bagātu diētu, neaizmirstot par minētajām taukskābēm. Tās ir jāuzņem cauru gadu, regulāri iekļaujot ēdienreizēs jūras valsts produktus vai arī uzņemt tās papildus, piemēram, augstvērtīgas zivju eļļas formā,” iesaka ārste Vorslava.

Lai sasniegtu optimālu omega-3 taukskābju daudzumu, Veselības ministrija iesaka iekļaut ēdienkartē zivis vismaz 2-3 reizes nedēļā. Alternatīva regulārai jūras produktu ēšanai ir lietot zivju eļļu visu cauru gadu, lai ķermenis tiktu nodrošināts ar nepieciešamajām taukskābēm, spētu kvalitatīvi funkcionēt un atbalstītu mūs ikdienas gaitās.