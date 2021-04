Ārsts: zivju eļļa ir augstvērtīgs omega-3 avots

Mūsu imunitāte ir sarežģīts mehānisms, kas ik dienas gādā par to, lai mēs spētu pilnvērtīgi funkcionēt. Lai arī imunitāti ietekmē dažādi faktori, viens no svarīgākajiem, protams, ir sabalansēts, pilnvērtīgs uzturs. Tomēr ne visus nepieciešamajā apjomā mēs varam uzņemt ar uzturu, tieši tādēļ ir svarīgi, konsultējoties ar savu ārstu vai farmaceitu, ikdienā iekļaut augstvērtīgus uztura bagātinātājus, kas var palīdzēt imunitātes stiprināšanai. Ģimenes ārsts Andris Baumanis norāda, ka mūsu platuma grādos ir vairāki svarīgi elementi, kas veicina ļoti svarīgus procesus organismā, atbalsta veselību kopumā, un viens no tādiem ir omega-3.

Ģimenes ārsts Andris Baumanis apkopojis praktisku ieskatu par omega-3 nozīmi, ietekmi, kā arī tās avotiem – zivju eļļu –, sniedzot praktisku ieskatu, kādēļ tai ir svarīga nozīme mūsu veselības veidošanā.

Ņemot vērā, ka ikdienā ne visas uzturvielas, vitamīnus un minerāļus spējam uzņemt ar uzturu, kā arī saglabāt teicamu balansu uzturā izdodas vien retajam, omega-3 taukskābju savienojumi (zivju eļļa) ir jālieto ikvienam visa gada garumā, lai nodrošinātu pilnvērtīgas imunitātes funkcijas. Omega-3 taukskābes ne tikai rūpējas par mūsu sirds veselību, redzi, smadzeņu darbību, bet arī atbalsta organisma aizsargspējas pret negatīvajiem ārējās vides apstākļiem.

Omega-3 taukskābes ir neatņemama sastāvdaļa smadzeņu audos. Vairāk nekā 50% no smadzeņu sausās masas ir strukturālie lipīdi (fosfolipīdi). Lai nodrošinātu optimālu redzes, neironu un kognitīvo attīstību, nepieciešams pietiekams omega-3 taukskābju daudzums. Papildus tam omega-3 pozitīvi ietekmē augļa un zīdaiņa attīstību gan agrīnos, gan vēlīnos attīstības posmos.

Trīs galvenās omega-3 taukskābes ir ALS, EPS, DHS, kas iesaistās kopējā sadarbībā, radot pievienoto vērtību veselībai

Trīs galvenās omega-3 taukskābes ir: alfa-linolskābe (ALS), eikozapentaēnskābe (EPS) un dokozaheksaēnskābe (DHS). ALS ir augu izcelsmes omega-3 taukskābe, ko mūsu organisms pats saražot nevar, tāpēc tā jāuzņem ar uzturu. Tā atrodama pākšaugos, ķirbjos, atsevišķos dīgstos, augu eļļās, riekstos, sēklās un aļģēs. Savukārt EPS un DHS tiek dēvētas par “garo ķēžu” omega-3 taukskābēm, kuras lielākoties netiek uzņemtas ar uzturu pietiekamā daudzumā. Tieši tādēļ vienīgais praktiskais veids, kā ikdienā paaugstināt EPS un DHS taukskābju līmeni organismā, ir to uzņemšana ar augstvērtīgiem uztura bagātinātājiem.

Svarīgs ir augstvērtīgs omega-3 avots

Jo īpaši bagātīgs EPS un DHS taukskābju avots ir jūras zivis, līdz ar to arī labi zināmā zivju eļļa. Zivju audos omega-3 taukskābes uzkrājas, jo zivis pārtiek no fitoplanktona, kas pārtiek no mikroaļģēm, kuras ir omega-3 pirmavots. Ēdot zivis ikdienā, ne vienmēr iespējams nodrošināt ieteicamo omega-3 dienas devu, tādēļ zivju eļļa palīdz kompensēt trūkstošo.

Omega-3 taukskābju uzsūkšanās spēju organismā ietekmē pārtikas produkta kopējā uzturvielu kompozīcija, tostarp šķiedrvielas. Sliktāk uzsūcas taukskābes no riekstiem, sēklām un pākšaugiem, labāk no eļļas un zivīm, līdz ar to zivju eļļa ir efektīvs omega-3 avots.

Ieteicamās devas

Norvēģijas veselības ministrija, kā arī daudzas citas ievērojamas veselības organizācijas, norāda, ka ieteicamā deva pieaugušajiem ir 1g omega-3 dienā. Tieši tādēļ, lietojot uztura bagātinātājus ir īpaši svarīgi pievērst uzmanību omega-3 taukskābju daudzumam sastāvā, jo ne visi piedāvās optimālo daudzumu. Sabiedrībā jau ir labi iegājies, ka D vitamīns ir jālieto teju visu gadu, pielāgojot devas, bet piemirstas tas, ka arī omega-3 taukskābes ir jālieto visu cauru gadu, lai ķermenis tiktu nodrošināts ar nepieciešamajām vielām un spētu kvalitatīvi funkcionēt.