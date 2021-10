Atkritumu šķirošanas entuziasti pierādīs, ka šķirot atkritumus var pat vismazākajos mājokļos

Lai kliedētu mītus, ka atkritumu šķirošana ir sarežģīta un aizņem lielu dzīvesvietas platību, “Zaļā josta” sadarbībā ar beziepakojuma veikalu “Burka” organizē konkursu “Parādi, kā tu šķiro atkritumus mājās”. Konkursa ietvaros tiks apkopotas veiksmīgākās un oriģinālākās idejas atkritumu šķirošanas vietas ierīkošanai, tādējādi uzskatāmi parādot, ka šķirot atkritumus ērti un glīti var pat vismazākajos mājokļos.

“Atkritumu šķirošanas infrastruktūra ir pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam – izlietoto iepakojumu, videi kaitīgas preces, nolietotos tekstilizstrādājumus un arī bioloģiskos atkritumus iedzīvotāji var ērti nodot pārstrādei, tādējādi taupot līdzekļus. Vairums ražotāju piedāvā plašu standartizētu atkritumu šķirošanas tvertņu klāstu, kas ir pielāgojamas ikvienam dzīvoklim vai mājai, turklāt vienmēr pastāv iespēja rīkoties radoši un iekārtot savu atkritumu šķirošanas stūrīti oriģināli, izgatavojot atkritumu tvertnes no otrreizējām izejvielām. Tāpēc atrunas, ka mājās trūkst vietas atkritumu šķirošanai, nav iemesls visus atkritumus mest vienā atkritumu tvertnē,” stāsta “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa, kas atkritumus šķiro gan mājās, gan darbā, gan ievieš atkritumu šķirošanu, atrodoties ciemos. Lai kliedētu mītus, ka šaurās virtuvēs atkritumus šķirot ir neērti, “Zaļā josta” ar konkursa palīdzību apkopos veiksmīgākos un oriģinālākos risinājumus atkritumu šķirošanas vietas ierīkošanai mājsaimniecībā. “Konkursa mērķis ir parādīt, cik skaisti un funkcionāli var organizēt atkritumu šķirošanu mājās, tādējādi mudinot un iedvesmojot ikvienu iesaistīties atkritumu šķirošanā, kļūstot zaļākiem savā domāšanā un dzīvesveidā,” norāda L. Kubliņa.

Konkursam “Parādi, kā tu šķiro atkritumus mājās” savu atkritumu šķirošanas vietu fotogrāfijas kopā ar īsu aprakstu dalībnieki aicināti iesniegt līdz 31. oktobrim, sūtot uz e-pastu [email protected]. Labāko ideju autori tiks izvirzīti publiskam balsojumam, ļaujot sabiedrībai noteikt, kuri šķirošanas risinājumi šķiet visefektīvākie. Plašāka informācija un konkursa nolikums atrodams “Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv.

Atbilstoši jaunākajiem pētījumiem, apmēram 60% Latvijas iedzīvotāju ir iesaistījušies atkritumu šķirošanā. Tomēr, lai sasniegtu Latvijas valsts vides politikas izvirzītos mērķus 2035. gadā pārstrādāt vismaz 65% no radītā atkritumu apjoma un poligonos apglabāt ne vairāk par 10% no radītā atkritumu apjoma, sabiedrības iesaiste atkritumu šķirošanā ir ievērojami jāuzlabo. “Labākais risinājums ir neradīt atkritumus nemaz – pirkt tikai nepieciešamo, atteikties no lieka iepakojuma apmēra, dot priekšroku ilgmūžīgām, kvalitatīvām precēm. Tomēr atkritumu radīšana mūsdienu patēriņa sabiedrībā ir neizbēgama, tāpēc atkritumu šķirošana ir solis pretim ne tikai zaļākai nākotnei, bet arī valsts izvirzīto mērķu sasniegšanai,” skaidro L. Kubliņa. Konkurss “Parādi, kā tu šķiro atkritumus mājās” ir viens no veidiem, kā iedrošināt sabiedrības kūtrāko daļu iesaistīties atkritumu šķirošanā.