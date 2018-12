Ātrais skaistums dienu pirms ballītes

Svētki gada nogales steigā mēdz pienākt tik ātri, ka nepaspējam pienācīgi sagatavoties svinībām. Tik daudz, kas jāpaspēj, – darbi un dāvanas, plāni un ieceres. Nav brīnums, ka par pienācīgu sagatavošanos svinībām aizmirstam un attopamies vien pēdējā brīdī. Tādēļ piesaistītā eksperte, ārste kosmetoloģe Alda Nagobade un farmaceite Zanda Ozoliņa atgādinās un sniegs padomus, kā vēl pēdējās dienās pirms svinībām varam parūpēties par savu izskatu.

Ekspertes ir vienisprātis – jo mazāk laika palicis līdz nozīmīgajai dienai, jo mazāk drīkst atļauties riskēt. Bet pats galvenais – pēdējās dienās pirms svinībām un ballītēm nedrīkst eksperimentēt, izmēģināt jaunus produktus un skaistumkopšanas metodes!

Kā sagatavoties ballītei

A.Nagobade uzsver – acu zona ir viena no pirmajām, kas parāda nogurumu, negulētas naktis un vecumu. Taču par laimi arī metožu, kā mazināt noguruma maisiņus zem acīm, ir daudz – metāliski masāžas rullīši, atvēsinošās kompreses, gelveida liftinga maskas un vēl daudz kas cits.

Kā rīkoties? Zinot, ka drīzumā ieplānots svarīgs pasākums, sevis savešanu kārtībā vērts iedalīt divos posmos: vispirms novērst jau zināmās sejas ādas pamatproblēmas (pinnes, dziļās pumpas, alerģiskās reakcijas u. c.), bet apmēram divas dienas pirms svarīgā notikuma – lietot ātrās iedarbības skaistuma līdzekļus. Ja mājās nav šādu ātrā skaistuma līdzekļu, brīvajā laikā jādodas izlūkgājienā pa aptiekām vai kosmētikas veikaliem – iepazīties ar jaunāko piedāvājumu, uzklausot konsultantu ieteikumus un izvēloties, kuru no līdzekļiem izmēģināt.

Ātra efekta gūšanai būs piemēroti vieglas konsistences atvēsinoši līdzekļi ar želejveida tekstūru un vieglu liftinga jeb izlīdzinošu un izgaismojošu efektu. Atceries – šoreiz nederēs biezi, taukaini, vitamīniem un citām labām vielām bagātināti krēmi!

Vēloties kādu brīnumlīdzekli izmēģināt pirmoreiz, izraugies tādu, kas paredzēts jutīgai ādai.

Sejas maskas un krēmi

Sejai dienu pirms pasākuma vari izmantot plēvīšu maskas, mitrās atvēsinošās kompreses, kam ir ādu tonizējoša iedarbība. Būtiski, tādas lietojot, ievērot laika limitu – dažas maskas jātur uz sejas pat 45 minūtes, lai iedarbība būtu pamanāma.

Nosacījums, kas jāievēro, uzklājot dekoratīvo kosmētiku, – zem tās jāklāj viegls dienas krēms, kas saskaņots ar tonālo krēmu. Pirms tam pārbaudi, vai krēms neveļas, ja virs tā tiek uzklāta dekoratīvā kosmētika. Ballītes dienā lieto vieglus, tonējošos BB krēmus, kas nerada smaguma sajūtu, bet nomaskē defektus, iesaka ārste.

Pirms un pēc ballītes

Pirms ballītes rūpīgi notīri sejas ādu ar micelāro ūdeni. Pēc tam uzklāj dienas un acu krēmu, kas samazinās tumšos lokus, grumbiņas un maisiņus zem acīm. Dienas krēma iedarbība: sejas āda jūtas vienmērīgāka, gludāka un elastīgāka, tā izskatās jauneklīgāka, svaigāka un veselīgāka. Un tad jau var uzklāt dekoratīvo kosmētiku. Bet pēc atgriešanās no ballītes mājās, kaut arī jūties ļoti nogurusi, sejas ādu vajadzētu noteikti notīrīt, piemēram, ar micelāro ūdeni, un uzklāt savu iemīļoto nakts krēmu. Tādējādi sejas āda no rīta izskatīsies tvirta, atpūtusies un ar veselīgāku toni, un droši varēsi doties uz darbu vai pie vecmāmiņas pusdienās!

Neaizmirsti par rokām!

Rokas – par tām nedrīkst aizmirst, jo rokas vienmēr būs priekšplānā. Gatavojoties ballītei, piemēroti netrekni, optiski nogludinoši krēmi, kas atsvaidzinās roku ādu. Pirms pasākuma vari veikt arī pīlingu rokām ar kādu augļskābju līdzekli, kas noņems sausās ādas nedzīvās daļiņas, lai krēmi pēc tam labāk iesūktos.

Tev noderēs!

Lūpas – katras dāmas kosmētikas arsenālā jābūt savam ideālajam lūpu kopšanas līdzeklim, kas dziedē negludumus un sasprēgājušo ādiņu. Ievēro nosacījumu: ja lūpu āda laikapstākļu ietekmē kļuvusi raupja un bieza, tā pirms dekoratīvo lūpukrāsu uzklāšanas vispirms jāsadziedē.

Farmaceita padoms

Farmaceite Zanda Ozoliņa iesaka, gatavojoties svētku ballītei vai svinīgajai ballei, neaizmirst par ikdienas sejas kopšanu, un galvenais, kas var ātri uzlabot izskatu, ir mazināt sresu, labi izgulēties un lietot kosmētiskos līdzekļus, kas sevi ir „pierādījuši”.

Garu matu īpašniecēm ieteicams pirms ballītes tos mazgāt iepriekšējā vakarā, jo nākamajā dienā tie būs labāk ieveidojami. Dzert daudz ūdens, jo alkohola lietošana atūdeņo organismu. Palutini savu nervu sistēmu un ādu ar siltu, aromātisku lavandas vannu.

Tomēr jāatceras, ka āda ir mūsu veselības spogulis un vispareizāk par to padomāt laikus, lietojot pilnvērtīgu uzturu un reizēm arī speciālos vitamīnu kompleksus ādai un matiem. Ādas un matu veselībai no pārtikas produktiem izvēlēties ne garšvielām bagātus un ne sālītus ēdienu un dzērineus. Savukārt izvēloties vitamīnus un uztura bagātinātājus, pievērs uzmanību to sastāvam, lai izvairītos no alerģiskām reakcijām, kas var sabojāt svētkus. Tomēr, lai sasniegtu vislabāko rezultātu, ieteicams vitamīnus sākt lietot jau laicīgi, 2 – 3 nedēļas pirms svīnīgiem pasākumiem.