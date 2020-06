Atraktīva kampaņa aicina sievietes pārBAUDĪT krūtis

Krūts vēzis joprojām ir viens no galvenajiem sieviešu nāves cēloņiem Latvijā. Jo laicīgāk šī slimība tiek atklāta, jo veiksmīgāk to iespējams ārstēt. Tieši tāpēc labdarības fonds “Rozā vilciens” ir sācis jaunu kampaņu “PārBAUDI savas krūtis!”, kas aicina sievietes regulāri veikt krūšu pašpārbaudi.

Lai atraktīvā veidā pievērstu sieviešu uzmanību, par kampaņas video galveno varoni ir kļuvis pievilcīgais pasākumu un raidījumu vadītājs Mārtiņš Kapzems. Video viņš demonstrē, kā ikviena sieviete pavisam vienkārši var sev veikt krūšu pārbaudi ar trīs soļiem – SASKATI, SAJŪTI un SAZINIES. Turklāt videomateriālā Mārtiņš arī atgādina – lai gan reti, tomēr krūts vēzis mēdz būt arī vīriešiem.

“Svarīgi, lai sievietes krūšu pašpārbaudi veic regulāri – ne retāk kā reizi mēnesī. Tā viņas var savas krūtis labāk iepazīt un atpazīt, ja parādās jebkas neparasts un jādodas pie sava ārsta. Turklāt krūšu pašpārbaude noteikti ir viena no patīkamākajām veselības pārbaudēm, tāpēc aicinām sievietes to pārvērst par regulāru ikdienas rituālu,” skaidro fonda vadītāja Zinta Uskale.

Lai palīdzētu sievietēm savā ikdienā ieviest krūšu pašpārbaudi, kampaņas laikā viņas tiek aicinātas pieteikties atgādinājuma e-pastu saņemšanai. Visām sievietēm, kuras pieteiksies, katru mēnesi līdz pat 2020. gada beigām tiks izsūtīts atgādinājums veikt krūšu pašpārbaudi.

Krūts vēzis ir izplatītākais vēža veids sievietēm Latvijā. 2017. gadā šī diagnoze tika pirmoreiz noteikta 1133 sievietēm un 10 vīriešiem. 2018. gadā no šīs slimības nomira 418 sievietes un 3 vīrieši. Lai gan šī slimība visbiežāk tiek atklāta sievietēm vecumā no 55 līdz 69 gadiem, jaunākās krūts vēža pacientes ir vecumā no 20 līdz 24 gadiem.* Tāpēc ir svarīgi jau laikus iepazīt savas krūtis un rūpēties par tām.

Labdarības fonda “Rozā vilciens” galvenais mērķis ir atbalstīt sievietes ar krūts vēža diagnozi. Par savāktajiem ziedojumiem fonds nodrošina individuālas psihologa vai psihoterapeita konsultācijas un nodarbības pie fizioterapeita. Kopš fonda dibināšanas 2015. gadā “Rozā vilciens” ir palīdzējis vairāk nekā 600 sievietēm.