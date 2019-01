Ar katru gadu aug pieprasījums pēc veselīgākiem saldumiem un uzkodām. Pēc mazumtirdzniecības nozares apskata datiem 24,8% Latvijas iedzīvotāju saldumus ēd katru dienu un 42,3% tos ēd vairākas reizes nedēļā, tajā pašā laikā iedzīvotāji aizvien vairāk domā par veselīgu dzīvesveidu, tādēļ tiek meklētas veselīgākas saldumu alternatīvas

Mazumtirdzniecības uzņēmuma Biznesa analītikas departamenta vadītāja Zane Kaktiņa stāsta: “Kopumā pārdošanas dati rāda, ka iedzīvotāju iepirkumu grozu saturs kļūst veselīgāks, tomēr tas nenozīmē, ka atsakāmies no saldumiem vispār. Izpētot pircēju ikdienas iepirkumu groza kopējo saturu, pēc pārdošanas datiem redzam, ka kopumā saldumi sastāda 5,4% no visiem ikdienas pirkumiem - 1,3% no tiem ir konditorejas izstrādājumi un 4,1 % šokolādes tāfelītes, šokolādes konfektes, batoniņi un citi saldumi.

Konditorejas izstrādājumu un uzkodu ražošanas uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons papildina: “Attīstot ražošanas procesus un pilnveidojot produktu sortimentu, mēs varam piedāvāt patērētājiem saldumus dažādām gaumēm – arī tiem, kuri meklē veselīgākas saldumu alternatīvas. Latvijā iedzīvotāji kā veselīgu uzkodu vērtē tādu, kura ir pagatavota no dabiskām izejvielām, piemēram, ogām un riekstiem. Apskatot dažādas saldumu grupas, tad tieši tumšās šokolādes saldumus Latvijas iedzīvotāji uzskata par veselīgāku kārumu.”









Pētījums tika veikts sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS 2018. gada oktobrī – tajā piedalījās 1005 respondenti vecumā no 18 līdz 74 gadiem.