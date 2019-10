Baktērija ar skaistu vārdu

Uz Siguldas bērnudārzu pavāru rokām atrasts zeltainais stafilokoks, ziņoja Pārtikas un veterinārais dienests pēc tam, kad vairāki bērni cieta no zarnu infekcijas. Pēdējo nedēļu laikā par ādas slimību gadījumiem, ko izraisījusi šī baktērija, bieži dzird arī no mediķiem un farmaceitiem Liepājas pusē. Ar stafilokoku saistītos jautājumus lūdzām skaidrot infektoloģei Lienei Čupānei.



- Kas tad īsti ir zeltainais stafilokoks?

- Staphylococcus aureus ir grampozitīva baktērija. Nosaukums cēlies no tā, ka aug tādos kā ķekaros līdzīgi kā vīnogas. Uz ādas mums visiem ir baktērijas, neesam sterili. Zeltainais stafilokoks, tāpat kā streptokoks, var būt normāla ādas flora. Uz netīrām rokām var atrast arī E.coli zarnu nūjiņu. Tas viss tur ir un neko sliktu nedara.

Daudzi cilvēki zeltaino stafilokoku pastāvīgi nēsā bez jebkādiem simptomiem degunā, zarnu traktā, elpceļos. Ja paņem uztriepi un to atrod, pacientam rodas jautājums – ko darīt? Neko nevajag darīt! Ja cilvēks ir vesels, viņu nav nepieciešams ārstēt, dodot zāles vai smērējot smēres. Esmu dzirdējusi, ka zīdaiņiem fēču analīzēs atrod bagātīgi augam stafilokoku. Arī tas ir normāli, šajā gadījumā nevajag dot antibiotikas. Lietojot tās bez vajadzības, tikai vairosim antibakteriālo rezistenci. Tas nozīmē, ka nevarēsim to ārstēt, kad patiešām būs infekcija.

- Tātad tā ir normāla ķermeņa mikrofloras sastāvdaļa?

- Tieši tā. Ir cilvēki, kuri to nēsā visu mūžu, ir tādi, kuriem tā pazūd un pēc laika atkal parādās, un ir tādi, kuri kādu laiku nēsā un pēc tam vairs ne.

- Kādos gadījumos tomēr ir jāsatraucas?

- Tas ir oportūnistisks pato­gēns – zināmos apstākļos var izraisīt saslimšanu. Ja ir novājināta imūnā sistēma, bojāta ādas, gļotādas barjera, veidojas infekcija. Visbiežāk stafilokoki izraisa ādas virspusējos iekaisumus – furunkulus, folikulītus, kas veidojas, piemēram, pēc ādas skūšanas bojātajās vietās. Noteiktos apstākļos zeltainais stafilokoks var iekļūt dziļāk organismā un izraisīt nopietnākas saslimšanas – starpfasciju muskuļu iekaisumu. Tas ir viens no biežākajiem osteomielīta ierosinātājiem, var izraisīt arī smagas pneimonijas.

Zeltainie stafilokoki spēj izdalīt toksīnus. Tas var izraisīt, piemēram, toksiskā šoka sindromu, kas var iestāties sievietēm, kuras menstruāciju laikā lieto tamponus un tos pārāk ilgi nemaina. Tāpēc iesaka ievērot piesardzību un mainīt tos ik pēc trim, četrām stundām.

Stafilokoki ir vieni no pārtikas toksisko infekciju ierosinātājiem. Gadījumos, kad produkti netiek pietiekami labi termiski apstrādāti vai arī pārtika, piemēram, krēmi kūkās, ilgstoši atrodas siltās telpās, baktērija savairojas un sāk izdalīt enterotoksīnus. Tas izraisa tā saucamo pārtikas saindēšanos. Simptomi parādās ātri – pēc divām līdz sešām stundām – vemšana, šķidra vēdera izeja, slikta dūša.



- Baktērija ir tieši produktā vai tajā nonāk no cilvēka?

- Baktērija pārtikas produktā var nonākt ar nepietiekami nomazgātām rokām. Ja tas turpmāk netiek termiski pietiekami apstrādāts vai uzglabāts atbilstošā temperatūrā, sāk vairoties toksīns. Šajā gadījumā parādās vemšana un šķidra vēdera izeja, tādēļ var veidoties organisma atūdeņošanās. Smagākos gadījumos var būt nepieciešama ārstēšanās stacionārā. Taču infekcijas gaita nav tik smaga kā enterohemorāģiskās E.colli izraisītās saslimšanas gadījumā, kad papildus ir asiņaina vēdera izeja un nieru bojājums.

- Tātad nevar vilkt paralēles, ka saslimšana ar zarnu infekciju bērniem Siguldā radusies stafilokoka dēļ?

- Domāju, ka ne. Zinu, kādēļ ir šāds viedoklis – pēc pārbaudēm Pārtikas un veterinārais dienests informēja, ka uz virtuves darbinieku rokām tika atrasts zeltainais stafilokoks. Atkārtoju vēlreiz – tā ir normāla ādas flora. Tas nenozīmē, ka šī baktērija izraisīja saslimšanu. Tas nozīmē, ka nav bijusi pietiekama roku higiēna.

- Tomēr vairāki ģimenes ārsti Liepājā apgalvo, ka bērniem ādas bojājumi ar sulojošu viduci radušies tieši stafilokoka dēļ.

- Iekaisumu stafilokoks var izraisīt uz bojātas ādas, piemēram, pēc insekta koduma, kur āda tiek sakasīta, vai atopiska dermatīta gadījumā, kad ādas barjera ir jau bojāta. Ja ir klīniskas pazīmes, jāvēršas pie ārsta. Viņš izvērtēs, vai nepieciešama lokāla terapija vai sistēmiska ārstēšana ar antibiotikām. Starp citu, bieži vien arī vējbaku gadījumā, sakasot izsitumus, var veidoties bakteriāls iekaisums, ko izraisa stafilokoks vai streptokoks.

- Tas nozīmē, ka infekcija attīstās labvēlīgos apstākļos. Tas ir stāsts par imunitātes pazemināšanos, stresu, laikapstākļiem? Pagājušajā vasarā karstuma periodā tas arī bija ļoti izplatīts.

- Iemeslus var atrast visdažādākos. Karstā laikā āda, īpaši mazuļiem, sasūt, un tas var veicināt infekcijas attīstību. Papildu risks tas ir cilvēkiem ar imūnās sistēmas traucējumiem – ja ir imūnsupresija, HIV pacientiem, cilvēkiem, kuriem samazināts neitrofīlo leikocītu skaits. Ar stresu gan tas nav saistīts.

Viena no vietām, kur var izplatīties stafilokoka izraisītas infekcijas, ir sporta zāle, kur apmeklētāji svīst, radot labvēlīgu vidi zeltainajiem stafilokokiem. Nepietiekamas higiēnas rezultātā ir iespējams apmainīties ar šo baktēriju sportotāju vidū, un kādam no tiem šī baktērija var izraisīt saslimšanu. Tādēļ būtiski ir inventāru regulāri dezinficēt.

- Iemesls, kāpēc stafilokoka izraisītās infekcijas vairāk izplatītas bērniem, ir tas, ka pieaugušie saprot – nedrīkst koduma vietu sakasīt, brūci aiztikt?

- Tas ir viens no iemesliem. Otrs – bērniem ir sliktas iemaņas roku higiēnā. Pie riska grupām minami arī cukura diabēta pacienti, kuriem bieži vien var būt tā saucamie augoņi.

- Tas var arī liecināt par konkrētu slimību simptomiem?

- Ja cilvēkam augoņi veidojas atkārtoti, bet nav saprotams, kāpēc, viens no iemesliem var būt cukura diabēts. Tam jāpievērš uzmanība.

- Ja bērniem konstatē infekciju, ko izraisījis stafilokoks, vai tā ir lipīga? Vairāki ģimenes ārsti iesaka izolācijas periodu bērniem, kuriem bija ādas bojājumi. Klausoties to, ko stāstāt, šķiet – varbūt tas nemaz nav nepieciešams.

- Kamēr āda bojājuma vietā sulojas, bērnus nevajag vest uz bērnudārzu. Tas ir nepareizi gan pret viņiem pašiem, gan pret pārējiem. Infekcija pārceļo kontakta ceļā – no ādas uz ādu. Kurš mazs bērns skatīsies, vai viņam tas otrs nepieskaras? Ja ir atopiskais dermatīts, maza brūcīte – otrs dabūs tādu pašu stāvokli. Bet izolācija tādā izpratnē kā vējbakām, kas lido pa gaisu, nav nepieciešama.

- Vai mājās ir nepieciešams veikt dezinfekciju?

- Nē, tas nav vajadzīgs, ja nav atsevišķu īpašu apstākļu.

- Saprotu – ja cilvēkam šīs baktērijas ir, ādas infekcija var atkārtoties. Ko darīt, lai izvairītos?

- Nav iespējams katru dienu ņemt uztriepi no ādas vai deguna un pētīt, vai tur ir zeltainais stafilokoks. Tāpēc īpaša profilakse nav nepieciešama.



- Varbūt vajag vismaz imunitāti stiprināt?

- Imūno sistēmu speciāli stimulēt ar dažādiem uztura bagātinātājiem nav nepieciešams. Vienmēr ir svarīgi veselīgi ēst, kustēties, uzturēties svaigā gaisā, kvalitatīvs miegs un normāla ķermeņa higiēna.

Uzziņai

Nelieto zāles bez vajadzības!

Zeltainais stafilokoks ir viena no tām baktērijām, kas vēsturiski minēta kā rezistences piemērs. Kara laikā, kas sakrita ar penicilīna ieviešanu medicīniskajā praksē, daudzas līdz tam neārstējamas infekcijas, arī zeltainā stafilokoka izraisītas, tika izārstētas. Penicilīns bija plaši lietots medikaments. Tomēr apmēram 10 gadus vēlāk parādījās zeltainie stafilokoki, kuri vairs nebija jutīgi uz šo antibiotiku, un zinātniekiem nācās izgudrot jaunas antibiotikas. Šobrīd zeltainā stafilokoka izraisītas infekcijas ārstēšanā penicilīnu vairs nevar izmantot, jo vairāk nekā 95 procenti no tiem nav jutīgi. Visu baktēriju īpašība ir spēja veidot antibakteriālu rezistenci. Pārmērīga un nepareiza antibiotiku lietošana to veicina. Antibakteriālā rezistence ir nopietns apdraudējums cilvēku veselībai ne tikai citur pasaulē, bet arī tepat Latvijā.