“Bateriju uzlādēšana” svētkos jeb digitālais detokss

2020. gadā tiešsaistē pavadīts vairāk laika nekā jebkad agrāk. Lai atslēgtos no nepārtrauktās informācijas plūsmas “Samsung Skola nākotnei” iesaka gaidāmajos svētkos ieplānot atelpu no ierīču izmantošanas. Turklāt tehnoloģijas lietot vien gadījumā, kad šī brīža noteikto ierobežojumu dēļ, lai arī attālināti, bet tomēr kopīgi svinētu svētkus ar sev tuvajiem, kurus citādi nevaram satikt.

Ikdiena 2020. gadā bijusi tik digitāli piepildīta ar attālinātiem telefona un video zvaniem, e-pastiem, sociālo tīklu ziņām, čatiem un paziņojumiem, kas nemitīgi paildzina ekrānos pavadīto laiku. Taču Covid-19 skaidri norādījis uz vajadzībām, kas cilvēkiem pietrūkst visvairāk – tas primāri ir cilvēcisks kontakts. Jāatzīst, ka iespējams tieši tādēļ šogad teju katrs esam bijuši situācijā, kad roka pārāk bieži sniegusies pēc telefona un ekrānā pavadītais laiks neviļus no dažām minūtēm pārvērties pat par vairākām stundām.

Gada izskaņa ir piemērots brīdis, lai apņemtos 2021. gadu iesākt veselīgi, spēcīgi un ar “uzlādētām baterijām”. Pārmērīgs ekrāna izmantošanas laiks var kaitēt mūsu labsajūtai, taču to varam regulēt, nosakot skaidrus mērķus, noteikumus un robežas. Digitālais detokss nenozīmē pilnīgu atteikšanos no digitālajām ierīcēm, bet balstās uz jēgpilnu to pielietojumu, kā arī sniedz iespēju uz brīdi atslēgties no uzmanību novērsošām un brīžiem pat liekām lietām.

Ieviest stingras, taču viegli saprotamas robežas

Pārāk bieža, kā arī nekontrolēta viedierīču izmantošana nereti var novest pie novārtā atstātiem svarīgiem dzīves notikumiem vai nenotikušām klātienes sarunām ar tuvajiem cilvēkiem. Šo iemeslu dēļ skaidru robežu noteikšana ekrāna lietošanai var kļūt par galveno pagrieziena punktu ceļā uz izmaiņām. Pirmkārt, jānosaka laika robežas konkrētās dienās vai nedēļas laikos, kuros ieteicams samazināt ekrānā pavadīto laiku. Piemēram, lietot tālruni tikai pēc brokastīm vai ierobežot ierīču izmantošanu svinībās. Otrkārt, noteikumi var būt saistīti ar fiziskām robežām, kurās tālruņa izmantošana būtu absolūti lieka, piemēram, atrodoties pie ēdamgalda, guļamistabā vai vannas istabā.

Svētkos ļaut telefonam pašizolēties

Ja viedtālrunis ir rokas stiepiena attālumā, esot novietots uz galda, tas tāpat turpina novērst mūsu uzmanību. Visefektīvākais veids, kā izvairīties no telefona netīšas ieslīdēšanas rokās, ir novietot tālruni citā telpā un izslēgt ienākošos paziņojumus. Lai motivētu visus ģimenes locekļus kopīgi piedalīties šajā aktivitātē, svētkos ieteicams izvietot īpašu viedtālruņu kasti jeb novietni, kurā svinību laikā atstāt telefonus.

Izmantot tehnoloģijas lietderīgi

Viens no svarīgākajiem aspektiem tehnoloģiju izmantošanas gaitā ir pārliecināties, ka tās tiek izmantotas jēgpilniem mērķiem. Svarīgs skaidrs nodoms, kā ekrānos pavadītais laiks nāks par labu savstarpējām attiecībām, saziņai ar draugiem vai attīstīs kādu aizraušanos. Tā kā daudzas ģimenes svētkos būs fiziski nošķirtas, šogad iesakām tehnoloģijas izmantot tikai gadījumos, lai sazinātos ar ģimeni un tuvajiem, piemēram, lietojot videozvanu un atrādot vecvecākiem izceptās piparkūkas. Svarīgi sarunu biedriem piešķirt 100% uzmanību un izbaudīt laiku kopā.

Sadzirdēt vienam otru

“Retāka tehnoloģiju izmantošana var būt izaicinājums ikvienam, tomēr jāpatur prātā, ka tehnoloģijas ietekmē daudzus mūsu dzīves aspektus, tāpēc atelpa no ienākošo paziņojumu plūsmas ir tikpat būtiska kā regulāra viedierīču uzlāde. Pēc šī gada pārmērīgās ekrāna izmantošanas un izolācijas no sabiedrības aicinām pavadīt svētkus kopā ar sev tuvajiem, ieklausoties viņu stāstos un patiesi sadzirdot vienam otru,” saka Samsung Skola nākotnei programmas vadītāja Baltijā Egle Tamelīte.

Jāatgādina, ka “Skolēna digitālais IQ” programmas ietvaros www.skolanakotnei.lv ir pieejami mācību materiāli un padomi uzvedībai tiešsaistē, kas noderēs gan vecākiem, gan skolotājiem un skolēniem.