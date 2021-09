BeActive izaicinājums individuāli un komandām

Ievadot Eiropas Sporta nedēļu, ikviens, individuāli vai komandā ar draugiem, ģimeni, kolēģiem vai skolas biedriem aicināts pieteikties četru nedēļu #BeActive izaicinājumam, kas būs aktīvs līdz 30.septembrim.

Sportojot vai izkustoties sev tīkamā veidā, vēlams trīs reizes nedēļā (12 dienas izaicinājuma laikā) ne mazāk kā 30 minūtes 4 nedēļas pēc kārtas, dalībnieki ne vien veidos veselīgu ieradumu, bet, reģistrējot savas aktivitātes šeit, varēs laimēt arī vērtīgas balvas – “Suunto” viedpulksteni vai “Sportland” dāvanu kartes 100 eiro vērtībā. #BeActive izaicinājumā var iesaistīties neatkarīgi no vecuma vai fiziskajām spējām – tajā var piedalīties, skrienot, ejot, nūjojot, braucot ar riteni, laivu vai SUP dēli, skrituļojot, dodoties vienkāršās pastaigās vai citādi esot aktīvs.

Kā piedalīties #BeActive izaicinājumā?

Lai piedalītos izaicinājumā, jāreģistrējas platformā distantrace.com un jāpievieno lietotni vai servisu, kurā dalībnieks fiksēs savus rezultātus (piemēram, Garmin, Polar, Suunto, Fitbit, Apple Watch u.c.). #BeActive izaicinājumam individuāli vai ar komandu pieteikšanās te. Veicot fiziskās aktivitātes, jāieslēdz lietotne savā viedierīcē, un veiktā aktivitāte tiks automātiski reģistrēta #BeActive izaicinājumā. Iepazīsties ar izaicinājuma nolikumu te.

#BeActive izaicinājumā komandām aicinām pieteikties kopā ar draugiem vai ģimeni, darba kolēktīviem vai skolēniem, tā iedrošinot un motivējot regulāri sportot arī mazāk aktīvos. Katrs komandas dalībnieks izaicinājumā var piedalīties, veicot dažādas aktivitātes pēc savas izvēles (piemēram, skriešana, iešana, nūjošana, orientēšanās, riteņbraukšana, vingrošana sporta zālē, mājās vai brīvā dabā, SUP airēšana, smaiļošana un kanoe airēšana u.c.) neatkarīgi no aktivitātēm, kādas veic pārējie komandas dalībnieki.

Visi izaicinājuma dalībnieki, kuri būs sportojuši vēlams 3 dienas nedēļā, bet ne mazāk kā 12 dienas visa izaicinājuma laikā vismaz 30 minūtes, piedalīsies izlozē. Individuālā izaicinājuma dalībnieki varēs laimēt Suunto viedpulksteni, bet komandas – Sportland dāvanu kartes100 eiro vērtībā.

Regulāra mērena fiziskā slodze būtiski samazina saslimšanas riskus

Pasaules veselības organizācija rekomendācijās norāda – vien 30 minūšu mērenas intensitātes fiziskā slodze piecas reizes nedēļā būtiski samazina saslimšanas risku ar daudzām, tajā skaitā sirds asinsvadu, slimībām. Latvijā teju puse iedzīvotāju (47%) ikdienā kustās mazāk nekā 60 minūtes, no nedēļas septiņām dienām minimāli – 1 līdz 3 reizes nedēļā – sporto vien 30% iedzīvotāju, kamēr 45% atzīst, ka nedara to nekad (Speciālais Eirobarometra pētījums par fizisko aktivitāti, 2018).

“Pats galvenais, ir jāsāk kustēties un jādara tas, kas visvairāk patīk,” uzsver viens no #BeActive vēstnešiem, taku skrējienu seriāla Stirnu buks izveidotājs Rimants Liepiņš. “Patīk peldēt – peldi, patīk braukt ar riteni – brauc ar riteni. Galvenais – to darīt regulāri un ar prieku. Nevajag sākt ar pārmērīgiem mērķiem, mēģinot katru reizi skriet ātrāk par iepriekšējo. Jāsāk lēni, ar prieku un vēlams patīkamu kompāniju. Paiet mēnesis, divi, tu paliec slaidāks un labāk jūties – redzot, kā kilogrami sāk pazust, tā arī būs lielākā motivācija, ” iedvesmo Rimants. Šobrīd viņš nebīstas skriet arī izaicinošu maršrutu, taču arī viņš zina, ko nozīmē izkrist no jaunībā uzņemtā sportiskā dzīves ritma un vecumā attapties uz svariem, kas rāda krietni lielāku kilogramu skaitu nekā gribētos.

Lai arī iedzīvotāji Eiropā un arī Latvijā atzīst, ka sporto, lai uzlabotu veselību (64%), laika trūkums ir izplatītākais iemesls, kāpēc cilvēki regulāri nenodarbojas ar sportu (41%).

“Var piecelties agrāk,” saka Rimants, “es pats gan ar to grēkoju, bet mani šī brīža draugi, kuri aktīvi skrien un vingro, to dara pietiekami agri no rīta sešos un septiņos. Laiku var atrast, tikai sevi nedaudz jāpiespiež. Un jā – jāatrod labi draugi, kas palīdz motivēt.”

Jau pēc mēneša, no 23. līdz 30.septembrim, jau septīto reizi notiks Eiropas Sporta nedēļa, kuras laikā visā Latvijā būs pieejama daudzveidīga bezmaksas sporta pasākumu programma. #BeActive nedēļas centrālais notikums – pārgājiens notiks 25.septembrī Tukuma apkaimē.

Eiropas Sporta nedēļas pasākumu nacionālais koordinators Latvijā ir Latvijas Sporta federāciju padome, līdzfinansē Eiropas Komisija. Partneri: Latvijas Valsts meži, Stirnu Buks, Latvijas Tautas sporta asociācija, Latvijas Kērlinga asociācija, Latvijas Peldēšanas federācija, Latvijas Orientēšanās federācija, Latvijas Sporta U-šu federācija, Latvijas Ielu Vingrošanas Federācija, Eiropas Skolu Sporta diena. Atbalstītāji: “Balticovo”, “Sirowa” (Pulsaar), “Smiltenes piens”, “Sportland”, “Graci Musli”, “Balance Board”, “SUUNTO”. Informatīvie atbalstītāji: Latvijas televīzija, Delfi.