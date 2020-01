Bērnu imunitātes stiprināšana vīrusu sezonā

Laikā, kad apkārt arvien apņēmīgāk rosās vīrusi, no saslimšanas nav pasargāts neviens. Tomēr nereti tieši bērni ir tie, kurus vīrusi skar visbiežāk. To izplatību sekmē kopīga uzturēšanās visu dienu bērnudārza un skolas telpās. Kā vīrusu laikā no saslimšanas pasargāt gan pašus mazākos, gan skolas vecuma bērnus? Ieteikumos dalās farmaceite Zanda Ozoliņa.

Visam pamatā ir imunitāte – lai pēc iespējas pasargātu bērnu no vīrusu saslimšanām, ir jārūpējas par bērna imunitātes stiprināšanu, jo norobežot bērnu no saskaršanās ar vīrusiem gluži vienkārši nav iespējams. Visefektīvāk varam stiprināt imunitāti, rūpējoties, lai bērnam tiktu nodrošināts veselīgs un vitamīniem bagāts uzturs, pilnvērtīgs miegs un fiziskās aktivitātes.

Vitamīni ikdienas uzturā

Bērnu ikdienas uzturs ir jāpapildina ar augļiem un dārzeņiem – burkāniem, zaļām pupiņām, apelsīniem, kivi un citiem produktiem, kas satur dabīgo C vitamīnu. Desertiem un putrām var pievienot saldētas ogas, kas arī ir labs C vitamīna avots. Tas stimulēs un stiprinās bērnu imunitāti un palīdzēs atvairīt vīrusus.

Tāpat ikdienā noderīgas būs tējas. Viena no vispiemērotākajām ir kumelīšu tēja, jo tās lietošanā nav vecuma ierobežojuma. Hibiska ziedu un mežrozīšu tēja, kas bagāta ar C vitamīnu, bioflavonoīdiem, stiprinās bērna aizsardzību pret vīrusiem. Savukārt no četru gadu vecuma var lietot eikalipta lapu tēju un lakricas sakni, kas nomierina sakairinātu gļotādu un aktivizē organisma dabīgās aizsargspējas. Bērni no 12 gadiem var lietot ehināciju saturošas tējas, kas nodrošina ilgstošu aizsardzību pret vīrusiem.

Stiprinošie sīrupi

Ja redzat, ka bērna imunitāte ir pavājinājusies, vai arī gadījumos, kad bērnudārzā vai skolā ir sācies slimošanas laiks, talkā var nākt dabīgie imunitātes stiprinātāji bērniem. Tie var būt gan, piemēram, tējai pievienots medus, gan arī speciālie imunitāti stiprinošie sīrupi, piemēram, plūškoka sīrups. Tas ir dabīgais imunomodulators, un to ieteicams lietot bērniem no divu gadu vecuma.

Pašiem mazākajiem

Nav noslēpums, ka mātes piens ir ļoti būtisks bērna imunitātes veidošanai un stiprināšanai. Tādēļ, ja bērniņš vēl ir mazs, ieteicams pēc iespējas ilgāk barot ar krūti – tas ir jo īpaši svarīgi vīrusu periodā. Mammas piens satur antivielas un baltos asins ķermenīšus, kas palīdz cīnīties ar vīrusiem un stiprināt bērna organismu.

Pilnvērtīgs miegs

Miegam ir būtiska loma gan bērnu, gan pieaugušo imunitātes stiprināšanā un veselībai kopumā. Miega trūkums padara cilvēka organismu jutīgāku pret slimībām, samazinot dabiskās organisma aizsargspējas. Tādēļ ir svarīgi bērniem veidot stabilu miega režīmu. Ziemas periodā to nereti izjauc svētku laiks, viesošanās un svinības, tādēļ, ja tā noticis, ir svarīgi pēc iespējas ātrāk atgriezties ierastajā miega režīmā un nodrošināt bērnam veselīgu miegu.

Neaizmirstiet pirms miega izvēdināt bērna guļamistabu. Svaigais gaiss sekmēs veselīgu miegu, norūdīs un stiprinās imunitāti.

Lai bērni ir aktīvi!

Aktīvs dzīvesveids ir vēl viens pamata atslēgas vārds imunitātes un veselības stiprināšanai. Īpaši aktivitātes svaigā gaisā būs tās, kas stiprinās un norūdīs organismu. Izmantojiet iespēju ziemā mācīt bērniem ziemas sporta veidus. Slidotavas ir pieejamas arī tad, ja ārā nav sniega un ledus – tas ir lielisks veids, kā kopīgi izkustēties un labi pavadīt laiku.

Visvienkāršākais veids kustībām ārpus telpām ir pastaigas svaigā gaisā – tās derēs ikvienam, sākot ar pašiem mazākajiem.

Būtiski paturēt prātā, ka, dodoties aktivitātēs ārpus mājām, nevajadzētu pārspīlēt ar siltajiem apģērbiem – īpaši, ja plānotas aktīvākas nodarbes. Bērns jāģērbj tā, lai viņš nepārkarstu, lai varētu ērti un brīvi kustēties. Bieži vien, baidoties no saslimšanas, bērni tiek saģērbti pārāk silti un laika apstākļiem neatbilstoši, kas savukārt var radīt dehidratāciju, jo bērnu ādas virsmas laukumus salīdzinājumā ar svaru ir daudz lielāks. Tāpēc vienmēr būtu ieteicams ņemti līdzi ūdeni.

Ikdienas higiēna

Jau no mazotnes bērniem jāiemāca būtiskie ikdienas ieradumi, kas palīdzēs pasargāt sevi no saslimšanas – roku mazgāšana pēc tualetes apmeklējuma un pirms ēšanas, pēc sabiedrisku vietu apmeklēšanas, pārrodoties mājās no āra utt., augļu un dārzeņu rūpīga nomazgāšanas pirms ēšanas. Jāmāca bērniem nelietot kopīgus traukus, īpaši ar cilvēkiem, kas ir saslimuši. Tāpat jāmācās dzert daudz šķidruma, aktīvi nodarboties ar sportu un doties regulārās pastaigas svaigā gaisā.