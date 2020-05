Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 rīko akciju “Es audzinu viens!”

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 no 11.līdz 17. maijam rīkos akciju “Es audzinu viens!”. Šāda akcija tiek rīkota jau trešo reizi.

“Mēs aicinām ikvienu vecāku, aizbildni, adoptētāju vai audžuvecāku, kurš ikdienā viens nodrošina bērnu aprūpi un saskaras ar dažādām grūtībām, droši vērsties Uzticības tālrunī un saņemt bezmaksas psiholoģisko palīdzību jautājumos, kas skar bērnus”, uzsver inspekcijas Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Amanda Vēja.

Uzticības tālruņa apkopotā zvanu statistika norāda, ka arvien pieaug zvanu skaits no pieaugušajiem, kuriem ir dažādi jautājumi saistībā ar bērniem. Īpaši pašlaik Covid 19 krīzes laikā, sastopoties ar dažādiem ikdienas izaicinājumiem, zvani no vecākiem tiek saņemti katru dienu. Līdzšinējā Uzticības tālruņa pieredze liecina, ka sarunas ar vecākiem parasti ir emocionāli piesātinātas, jo vecāki, stāstot par notikušo, izjūt trauksmi, bezspēcību, apjukumu un dusmas. Problēmu loks ir ļoti plašs – sākot no bērna disciplinēšanas jautājumiem, uzvedības problēmām un mācību izaicinājumiem līdz pat interneta drošības aspektiem.

Kā secina speciālisti, kas ikdienā apkalpo zvanus - ne visiem vecākiem, kas vieni rūpējas par bērniem, ir pieejama atbalsta sistēma, tāpēc jo īpaši svarīgi ir savlaicīgi saņemt psiholoģisku palīdzību, risinot ikdienas grūtības. Šīs akcijas ietvaros ir iespēja pašam vecākam bez maksas saņemt ne tikai profesionālu psiholoģisko atbalstu, bet arī vērsties pēc informatīvas palīdzības konkrētās situācijas risināšanā.

Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas tālruņa līnija, kas ir anonīma un darbojas visu diennakti. Darbadienās no pulksten 12:00 – 20:00 ar Uzticības tālruņa speciālistiem iespējams sazināties arī izmantojot tiešsaistes konsultācijas (turpmāk - čats) – čata logs meklējams VBTAI mājaslapā www.bti.gov.lv, vai arī vēršoties pēc palīdzības e-pastā – [email protected].