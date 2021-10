Biežākās kļūdas kosmētisko sejas masku lietošanā un ieteikumi labākam efektam

Maskas sejas ādai var būt lielisks veids, kā papildināt savus ādas kopšanas rituālus, palutināt savu ādu un veltīt laiku sev. Taču vai zinām, kā lietot sejas ādas maskas tā, lai tās sniegtu vislabāko efektu? No kādām kļūdām ieteicams izvairīties sejas masku lietošanā un kā izvēlēties sev piemērotāko? Konsultē skaistuma konsultante Amanda Dārziņa.

Kā izvēlēties?

Lai izvēlētos sev piemērotāko sejas masku, tā jāpielāgo savam sejas ādas tipam un vajadzībām, piemēram, taukainai, normālai, sausai, jutīgai vai kombinētai ādai. Nepareizas maskas izvēle var sagādāt vilšanos par vēlamā rezultāta efektu, skaidro A. Dārziņa. Taču, ja sejas maskas izvēle tiek veikta atbilstoši sejas ādas tipam un problēmām, tās lietošana neliks par sevi vilties. Regulāra sejas maskas lietošana var mazināt sejas ādas problēmas, piemēram, sebuma izdalīšanos, sausumu, rozāciju, veidot vienmērīgu sejas ādas toni vai izlīdzinās krunciņas. Protams, maskas izvēli nosaka arī tās konsistence, tekstūra un sastāvs. Rudens-ziemas sezonā ādas procesi palēninās, tāpēc ir svarīgi ne vien palutināt sejas ādu, bet arī uzņemt nepieciešamos antioksidantus, piemēram, cinku un selēnu, kā arī D un C vitamīnu.

Taukainas/kombinētas ādas īpašniekiem jālieto attīrošās, poru savelkošas maskas.

Sausas ādas īpašniekiem noderēs mitrinošās maskas.

Jutīgas ādas īpašniekiem jālieto nomierinošās maskas.

Maskas rudens-ziemas sezonai



Rudens un ziemas sezonā skaistuma konsultante iesaka izvēlēties tādas sejas maskas, kas pasargās ādu no temperatūras un mitruma svārstībām. Lielākoties jebkurš sejas ādas tips kļūst sausāks, īpaši apkures sezonas laikā. Tādēļ neaizmirstiet par mitrinošajām sejas maskām, kas neļaus zaudēt mitrumu, pasargās ādu no atūdeņošanās un regulēs ādas šūnu atjaunošanos. Savukārt, ja tiek ieplānota pastaiga vēsajā laikā, izmantojiet barojošās sejas maskas vismaz pusstundu pirms došanās ārā. Svarīgi, lai tā iesūcas ādā un laikapstākļi neietekmētu maskas efektivitāti. Proti, pēc maskas var uzklāt kādu treknāku krēmu, lai tas pasargātu no apsaldējumiem un stiprinātu ādas aizsargbarjeru.

Vai lietojam pareizi?

Pats svarīgākais solis pirms maskas uzklāšanas ir ādas attīrīšana, rūpīgai kosmētikas noņemšanai ieteicams veikt dziļāku sejas ādas attīrīšanu, izmantojot skrubi, uzsver A. Dārziņa. Tīra āda labāk uzsūc maskas aktīvās sastāvdaļas un ļauj tām dziļāk iekļūt porās.

Lai zinātu, vai maska ir jānomazgā, ir jāvadās pēc lietošanas norādēm. Piemēram, salvešu tipa maskas nav jānomazgā, bet gan jāiemasē viss atlikušais serums dekoltē, kakla un sejas ādā. Šīs maskas klāj uz sejas ādas tā, lai acu un lūpu zona netiek skarta.

Ja maska ir jānomazgā, tad tas noteikti jādara ar ūdeni. Svarīgi atcerēties, ka pēc nomazgāšanas ir jāveic ierastais kopšanas rituāls – tonizēšana, krēma uzklāšana.

Šīs maskas klāj virzienā no lejas uz augšu, tātad no kakla pamatnes uz zodu. Parasti tās jātur ne ilgāk kā 15 - 30 minūtes. Procedūras laikā ir vēlams atgulties, lai sejas muskuļi netiek nodarbināti. Kad maska uz sejas ādas jau ir apkaltusi, maskas noņemšanai tā ir jāsamitrina un ar labi samitrinātu vates disku jānoņem, ādu neberžot.

Lai uzturētu maskas radīto efektu, ir papildus jālieto piemēroti produkti. Piemēram, ja regulāri lieto masku sausas ādas mitrināšanai, papildus nepieciešams mitrinošs krēms. Svarīgi ir uzņemt pietiekamu daudzumu ūdens, lai ādu mitrinātu no iekšpuses.

Tāpat jāpatur prātā, ka maskas satur daudz aktīvo vielu, tāpēc vienu pēc otras tās lietot nav nepieciešamības.

Biežākās kļūdas masku lietošanā

Maska neatbilst sejas ādas tipam un vajadzībām. Netiek lasītas lietošanas norādes uz maskas iepakojuma. Ja teikts, ka maska jālieto vienu reizi nedēļā, jāņem vērā šis norādījums, jo, biežāk lietojot, šī maska var būt ādai par agresīvu un intensīvu. Masku lietošana uz netīras sejas ādas. Nepareiza lietošanas laika izvēle. Noteikti jāpievērš uzmanība, kurā diennakts laikā maska jālieto, jo masku iedarbības laiks var atšķirties. Nakts maskas aktīvās vielas var iedarboties pakāpeniski nakts garumā, taču vienreizlietojamās salvešu tipa maskas jālieto 10-20 minūtes. Lietošanas biežums. Ieteicamais ir 1-2 reizēm nedēļā. Lai mums rastos priekšstats par maskas efektivitāti, ādai pie tās ir jāpierod. Maska jālieto regulāri un sistemātiski. Piemērotu papildu produktu nelietošana. Pārtikas produktu lietošana sejas masku vietā. Tas nav ieteicams, jo šādi produkti nav dermatoloģiski testēti un nenodrošina pamatfunkciju, kas piemērota katras ādas kopšanai. Turklāt tie var izraisīt ādas reakcijas, skaidro skaistuma konsultante.

Rūpējieties par savu ādu, izvēloties tai piemērotākos līdzekļus!