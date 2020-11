Būtiskas izmaiņas pasta sūtījumu apmaiņā ar Lielbritāniju no 2021.gada 1.janvāra

Beidzoties Lielbritānijas izstāšanās pārejas periodam no Eiropas Savienības (ES), sākot ar 2021.gada 1.janvāri, ES ietvaros mainās pasta sūtījumu apmaiņas nosacījumi ar šo valsti. Tas nozīmē, ka Latvijas iedzīvotājiem jārēķinās ar izmaiņām, gan saņemot, gan nosūtot pasta sūtījumus uz Apvienoto Karalisti. Saņemot noteiktas vērtības sūtījumus no Lielbritānijas, tiem būs nepieciešama atmuitošana un nodokļu samaksa. Nosūtot vēstuļu korespondences sūtījumus uz Lielbritāniju, izmaiņas pasta tarifos nav paredzētas, taču tās attieksies uz pasta paku sūtījumiem virs 10 kg, kam 21% PVN vietā no nākamā gada tiks piemērota 0% PVN likme.

Ievērojot Lielbritānijas izstāšanos no ES šā gada 31.decembra pusnaktī, ar 2021.gada 1.janvāri arī Latvijas iedzīvotājiem gaidāmas izmaiņas pasta sūtījumu apmaiņā ar šo valsti. Latvijas Pasts aktīvi strādā pie izmaiņu ieviešanas pasākumiem, gatavojot atbilstošus grozījumus uzņēmuma informācijas sistēmās un paziņojumus klientiem pieejamajās lietojumprogrammās, piemēram, pašapkalpošanās vietnē Manspasts.lv, kur klienti paši attālināti var noformēt sūtījumus, un klātienē pasta nodaļās, kā arī apmācot pasta tīkla un Klientu centra darbiniekus.

Jāņem vērā, ka Brexit ietekmēs gan izejošo, gan ienākošo sūtījumu apstrādes un piegādes ilgumu, bet no Lielbritānijas ienākošajiem sūtījumiem ar noteiktu vērtību papildus būs jāveic muitas formalitātes, jo uz šiem sūtījumiem attieksies arī muitas nodokļa un PVN piemērošana.

Līdz ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES nav paredzētas izmaiņas vēstuļu korespondences – pastkaršu, vēstuļu, sīkpaku, bandroļu – sūtījumu nosūtīšanas izmaksās uz šo valsti, un tiem no 2021.gada 1.janvāra tiks piemēroti tādi paši tarifi kā līdz šim. Savukārt tarifs mainīsies pasta pakām ar svaru virs 10 kg – šiem sūtījumiem tiks piemērota PVN likme 0% apmērā līdzšinējā 21% vietā, un tas nozīmē, ka pasta pakām, kuru svars pārsniegs 10 kg, nosūtīšanas izmaksas no Latvijas uz Lielbritāniju būs zemākas nekā patlaban. Piemēram, ja pašlaik pasta pakai ar svaru 11 kg nosūtīšanas tarifs uz Lielbritāniju ir 65,99 eiro ar PVN, no 2021.gada 1.janvāra pakas nosūtīšanas izmaksas ar līdzvērtīgu svaru būs 54,54 eiro, ieskaitot PVN.

Vienlaikus jāņem vērā, ka ienākošajiem sūtījumiem no Apvienotās Karalistes, sākot ar 2021.gada 1.janvāri, stāsies spēkā tāda pati atmuitošanas kārtība, kāda tiek piemērota sūtījumiem no jebkuras citas valsts vai teritorijas ārpus ES. Sūtījumiem ar vērtību līdz 22 eiro netiks piemērots ne muitas nodoklis, ne PVN, un tātad atmuitošanas procedūras nebūs nepieciešamas. Komerciāliem sūtījumiem, piemēram, interneta veikalā iegādātām precēm, ar vērtību no 22,01 līdz 150 eiro tiks piemērots PVN, bet virs 150 eiro – gan PVN, gan muitas nodoklis.

Savukārt nekomerciāliem sūtījumiem – dāvanām vai precēm, ko viena fiziska persona sūta citai fiziskai personai – ar vērtību no 22,01 līdz 45 eiro ne muitas nodoklis, ne PVN netiks piemērots, bet uz sūtījumiem no 45,01 līdz 150 eiro un vairāk tiks attiecināts gan PVN, gan muitas nodoklis.

Analogas izmaiņas gaidāmas arī eksprespasta jeb EMS (Express Mail Service) sūtījumiem uz un no Lielbritānijas. Visos gadījumos, nosūtot jebkāda veida sūtījumus uz Lielbritāniju un citām valstīm vai teritorijām ārpus ES, atbilstoši Pasaules pasta savienības (Universal Postal Union) prasībām no 2021.gada 1.janvāra sūtītājam būs jānorāda maksimāli detalizēta informācija par sūtījuma saturu, saņēmēju, vērtību, svaru, izcelsmes valsti. Neprecīza vai nepilnīga informācija var paildzināt šāda sūtījuma piegādes laiku.

Detalizēta informācija par nodokļu piemērošanas nosacījumiem pasta sūtījumiem no Lielbritānijas un atmuitošanu pieejama Valsts ieņēmumu dienestā https://www.vid.gov.lv/lv/pasta-sutijumi; tālrunis 67120000.

Lielbritānijas oficiālā izstāšanās no Eiropas Savienības sākās 2020.gada 31.janvārī ar pārejas periodu līdz gada beigām – 31.decembrim.