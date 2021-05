C vitamīns kosmētikas līdzekļos – vai protam to pareizi lietot?

C vitamīns ir nozīmīgs mikroelements, kas mūsu ķermenī pilda vairākas funkcijas. Tas ir spēcīgs antioksidants, kas pasargā mūsu šūnas no bojājuma, piedalās dažādos metabolisma procesos, palīdz dzelzim uzsūkties no gremošanas trakta un tā ir tikai daļa no šī vitamīna pienākumiem. Taču vai pamanījāt, ka C vitamīns ir ieņēmis diezgan svarīgu vietu arī sejas ādas kopšanā? 2020. gadā internetā vismeklētākā sejas kopšanas līdzekļu sastāvdaļa bijusi tieši C vitamīns! Vai šis vitamīns pamatoti kļuvis tik slavens un vai tas patiesi var uzlabot mūsu sejas ādu, skaidro ārste-rezidente dermatoloģijā Zane Prikule-Rūsiņa un farmaceite Ilze Priedniece.

Sejas kopšanas līdzekļi, kuru sastāvā ir C vitamīns, pēdējā laikā patiešām ir iemantojuši zināmu popularitāti un tas nav bez iemesla. Askorbīnskābei jeb C vitamīnam piemīt daudz labu īpašību. Tas darbojas kā antioksidants un pasargā ādas šūnas no ultravioletā starojuma izraisītā šūnu bojājuma, brīvajiem radikāļiem, kā arī apkārtējā gaisa piesārņojuma. Turklāt tam piemīt īpašības novērst saules izraisītu pigmenta plankumu rašanos, kā arī stimulēt kolagēna veidošanos. Kas ir trīs būtiskākie C vitamīna ieguvumi ādas kopšanā? Stāsta Z. Prikule-Rūsiņa.

1. Antioksidanta īpašības

Ādas novecošanās notiek vairāku gan iekšēju, gan ārēju faktoru ietekmes dēļ. Viens no tiem ir oksidācija jeb oksidatīvais stress, ko rada, piemēram, gaisa piesārņojums, ultravioletais starojums, stress un smēķēšana. Oksidatīvā stresa laikā rodas reaktīvie skābekļa produkti, kas bojā ādas dziļos slāņus, izmaina ādas tekstūru un krāsu. C vitamīns ir viens no antioksidantiem, kas neitralizē šīs vielas un mazina to slikto ietekmi uz audiem – mazina paplašinātu asinsvadu jeb telangiektāziju un grumbu rašanos, kā arī neļauj ādai izskatīties nogurušai, pelēcīgai un priekšlaicīgi novecot.

2. Novērš pigmentāciju

Nevienmērīgs ādas tonis jeb pigmenta plankumi uz sejas atspoguļo saules nodarīto bojājumu un liek izskatīties vecākam. Lai gan C vitamīns nenoņem jau radušos pigmenta plankumus, tas palīdz nerasties jauniem. Iedarbojoties uz enzīmu, kuru sauc par tirozināzi, vitamīns C bloķē tās aktivitāti un novērš melanīna veidošanos, tātad arī jaunu pigmentācijas plankumu parādīšanos uz ādas.

3. ietekmē kolagēna šķiedras

C vitamīns ir pazīstams arī kā pretnovecošanās līdzeklis, jo tas stabilizē kolagēna šķiedras, līdz ar to uzlabo ādas tvirtumu un nedaudz mazina grumbas. Jāatzīst, ka uz kolagēna šķiedrām tomēr labāk iedarbojas C vitamīns, kas ir uzsūcies no gremošanas trakta un ādai piegādāts caur asinsriti.

Kas būtu jāzina par c vitamīna lietošanu?

C vitamīns ir efektīva, tomēr diezgan nestabila sejas kopšanas līdzekļu sastāvdaļa, jo tā var ātri zaudēt savas labās īpašības. Parasti šī vitamīna saturoši produkti tiek ražoti tumšos iepakojumos – tumšās ampulās, pudelītēs vai krēma trauciņos, jo gaismas iedarbība var mazināt tā aktivitāti. Tāpat svarīga ir arī temperatūra un tās svārstības, kurās šis sejas kopšanas produkts atradīsies. Arī līdzekļa pH lielumam ir nozīme, tam jābūt ≤ pH4. Zinātnieki atklājuši, ka C vitamīna stabilitāti palielina tā apvienošana ar citiem antioksidantiem, piemēram, E vitamīnu un ferulīnskābi. Taču līdz šim trūkst pētījumu par to, vai ārīgi jeb uz ādas lietots C vitamīns ādai ir efektīvāks nekā iekšķīgi uzņemtais.

Svarīga koncentrācija!

Jau iepriekš nosauktie striktie C vitamīna uzglabāšanas noteikumi nav vienīgie, kas jāievēro to lietošanas laikā, uzsver ārste. Lai savai ādai nekaitētu un vispār gūtu kādu labumu, jāmeklē līdzekļi ar askorbīnskābes koncentrāciju ne mazāku par 10% un ne lielāku par 20%. Mazākas koncentrācijas būs neefektīvas, savukārt lielākas pārlieku kairinās ādu un var radīt iekaisumu.

C vitamīnu var lietot katru dienu vai katru otro dienu, un to var kombinēt gandrīz ar jebkuru citu sejas kopšanas aktīvo vielu vai ingredientu, piemēram, hialuronskābi. Īpaši labi tas darbojas kombinācijā ar saules aizsargkrēmu. Tomēr ir dažas sastāvdaļas, ar kurām labāk nejaukt kopā C vitamīnu un tās ir – niacinamīds jeb B3 vitamīns un piņņu jeb aknes ārstēšanas līdzekļi ar benzilperoksīdu, jo tas deaktivizē C vitamīnu.

Lielākā kļūda, ko parasti cilvēki pieļauj, ir šī vitamīna lietošana tikai uz nakti. Tas nav nepareizi, bet tādā veidā netiks izmantotas visas šī produkta īpašības, jo, to lietojot no rīta, mēs ādu pasargājam no dienas laikā sastaptajiem kaitīgajiem vides faktoriem.

Farmaceita padoms

Farmaceite Ilze Priedniece skaidro – C vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību, un to lieto vīrusu un infekciju saslimšanu gadījumos, atveseļojoties, pie intensīvas fiziskas slodzes, tas palīdz mazināt nespēku un nogurumu.

C vitamīns ir antioksidants, veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu un ir nepieciešams veselai ādai. Tas veicina normālu kolagēna veidošanos, stiprina asinsvadu sieniņas, kā arī veicina audu atjaunošanos un brūču dzīšanu.

Jāpatur prātā, ka C vitamīns jeb askorbīnskābe ir ūdenī šķīstošs vitamīns, kas organismā neveidojas, tāpēc tas ir jāuzņem ar uzturu katru dienu. Dienā nepieciešams uzņemt 75-100mg šī vitamīna, turklāt smēķētājiem nepieciešamas lielākas C vitamīna devas. Ar pārtiku C vitamīnu visvairāk uzņem ar augļiem, ogām un dārzeņiem. C vitamīnu satur upenes, smiltsērkšķu un mežrozīšu augļi, pīlādži, kivi, citrusaugļi, zemenes, paprika, kāposti, brokoļi, Briseles kāposti, puķukāposti, dilles, pētersīļi.

Aptiekas plauktos C vitamīns ir pieejams dažādās formās – pulveros, tabletēs, košļājamās tabletēs, dražejās, kapsulās, sīrupos, pilienos un šķīdināmajās tabletēs bērniem un pieaugušajiem, kas paredzēti ikdienas lietošanai vai arī augstas devas saturoši produkti, kas lietojami noteiktos gadījumos kursa veidā.