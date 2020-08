Ceļošana ar jauniem noteikumiem

Viena no pirmajām valstīm, kas vēra savas durvis Latvijas ceļotājiem un joprojām ir ceļošanai drošu valstu sarakstā, bija Grieķija. Valsts savus viesus sagaida ar īsteni siltu vasaru, tirkīzzilu jūru un sirsnīgu viesmīlību, tomēr tā ir arī sarūpējusi jaunus noteikumus ieceļotājiem.

Ceļošana viennozīmīgi ir mainījusies, bet visas izmaiņas ieviestas tikai tāpēc, lai ceļošana būtu droša, un no tām nevajag baidīties. Tiem ceļotājiem, kuri arī apsver došanos uz Grieķiju, lai ilgi gaidīto atpūtu neaizēnotu negaidīti pārsteigumi, tūroperators un ceļošanas eksperts “Novatours” ir apkopojis būtiskās izmaiņas Grieķijas ieceļošanas un apceļošanas nosacījumos.



Vismaz 24 stundas pirms brauciena internetā ir jāaizpilda un jāiesniedz pasažieru informācijas veidlapa (Passenger Locator Form). Atbildē uz to pusnaktī pirms lidojuma ceļotājs saņem unikālu QR kodu, bez kura iebraukšana valstī var tikt liegta, kā arī var tikt piemērots 500 eiro naudas sods.



Izlases kārtībā daļai ieceļotāju Grieķijas lidostā var likt veikt “Covid-19” testu. Tādā gadījumā jārēķinās, ka 24 stundas nāksies pavadīt izolācijā. Pašizolācijas pārkāpējiem draud naudas sods 5000 eiro apmērā.



Nākamās izmaiņas ceļotājus sagaida jau Rīgas lidostā – telpās ļauts ieiet tikai personām ar ceļošanai derīgām iekāpšanas kartēm vai rezervācijas apstiprinājumiem. Šeit stingri noteikts, ka visiem lidostas apmeklētājiem, izņemot bērnus līdz septiņu gadu vecumam, obligāti ir jābūt ar medicīniskajām sejas maskām. Arī fiziskā distancēšanās un personiskās higiēnas ievērošana jo­projām ir spēkā.



Lidojuma laikā obligāti lietojamas sejas medicīniskās maskas. Pasažieriem, kuri vēlas baudīt maltīti lidojuma laikā, vēlams to pasūtīt jau pirms lidojuma, jo to pieejamība lidojuma laikā var tikt ierobežota. Ja tomēr kāds no pasažieriem vēlēsies pasūtīt kaut ko lidojuma laikā, jāņem vērā, ka norēķini var būt veicami vien ar elektroniskām maksājumu kartēm.



Lai samazinātu tiešu kontaktu starp viesnīcas viesiem un personālu, ir samazināts viesnīcu numuriņu tīrīšanas biežums. Gultas veļa un dvieļi tiek mainīti tikai pēc viesu individuāla pieprasījuma. Numuriņos vairs netiek izvietoti mazsvarīgi priekšmeti – ēdienkartes, žurnāli u.t.t.. Vērienīgas pārmaiņas skārušas arī viesnīcu ēdināšanu. Bufetes veida ēdieni ir atļauti, bet tikai tad, ja ēdiens ir novietots aiz caurspīdīgas barjeras un to pasniedz darbinieks, kurš valkā masku un cimdus. Pašapkalpošanās un tieša viesu saskare ar ēdienu ir aizliegta.

Iekštelpu baseini un trenažieru zāles ir slēgtas. Tomēr izveicīgākās viesnīcas ir jau paspējušas pielāgoties, trenažieru zāles izvietojot ārpus telpām, jo Grieķijas klimats tam ir piemērots. Sauļošanās gultas gan pludmalē, gan pie baseiniem tiek novietotas ar divu metru distanci starp tām.



“Par spīti visiem jaunievedumiem, Grieķija ikkatru savu viesi sagaida ar patiesām rūpēm par drošību, ar atvērtu sirdi, siltu un dzirdu jūras ūdeni, gardu un veselīgu Vidusjūras ēdienu, kā arī patiesi vasarīgu laiku, krāšņu dabu un virkni aktīvās atpūtas iespēju. Gan pludmales, gan sabiedriskās vietas ir salīdzinoši tukšākas, bet tas tikai rada drošuma sajūtu un ļauj mierpilnāk baudīt atpūtu,” norāda “Novatours” ceļotāja.



Grieķijā tāpat kā Latvijā sabiedriskās vietās ir jāievēro fiziskā distancēšanās, un viesiem šobrīd jārēķinās ar sejas masku nēsāšanu gan sabiedriskās vietās, gan transporta līdzekļos. Noteikumu neievērotājiem var tikt piemērots naudas sods 150 eiro apmērā.

Par masku nepieciešamību vēsta gan uzlīmes pie sabiedrisku iestāžu ieejām, gan atgādina apkalpojošais personāls. Lielākos veikalos var tikt organizēta limitēta skaita pircēju atrašanās telpās.