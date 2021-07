Dabiskās zāles steidzas mums palīgā

Eksperti atzīst, ka koronavīrusa pandēmijas izraisītais stress var ietekmēt sirds un asinsvadu patoloģiju attīstību. “Covid-19” pandēmija netieši skāra iedzīvotāju sirdi un asinsvadus, diemžēl to pierāda nāves statistika. Kas palīdzēs atbalstīt sirds un asinsvadu sistēmu un mazināt patoloģiju attīstības risku?

Klīvlendas (Ohaijo) kardiologu pētījums parādīja, ka pandēmijas laikā Takocubo kardiomiopātijas, citādi sauktas par “salauztas sirds sindromu”, gadījumu skaits palielinājās četras līdz piecas reizes. Salauztas sirds sindroms parasti ir saistīts ar smagiem fiziskiem vai emocionāliem traucējumiem, kas izraisa sirds muskuļa vājināšanos. Kā tieši slimība notiek, ārsti nezina. Tiek uzskatīts, ka emocionālā satricinājuma dēļ ķermenis atbrīvo stresa hormonus, kas īslaicīgi bloķē normālu sirds darbību.

Lai izvairītos no sirds problēmām, kardiologi iesaka rūpēties par veselību, konsultēties ar ārstu par paaugstinātu stresu un nodarboties ar fiziskiem vingrinājumiem, meditāciju, biežāk pievērsties saziņai ar draugiem un ģimeni. Neaizmirstiet, ka arī ārstniecības augi spēj atbalstīt sirds un asinsvadu sistēmu un samazināt patoloģiju risku, no kuriem daudzi ir daļa no tradicionālajām zālēm, kuras lieto ķermeņa galvenā “motora” slimību ārstēšanā.

Zāļu pazinēja no Doles salas, ārstniecības augu dārza īpašniece Agnese Bērziņa uzskata, ka šajā grūtajā periodā nevajadzētu aizmirst par dabas dziedinošo spēku.

“Ja paskatās uz mūsu klientiem,” saka zāļu speciāliste, “cilvēki vecumā no 50 līdz 70 gadiem vairāk cieš no smagā fiziskā darba sekām ‒ sāp locītavas, sāp sirds. Un jaunā paaudze vairumā gadījumu sūdzas par stresu un slimībām, kas attīstās uz stresa fona. Tas turpinās diezgan ilgu laiku, un tagad ir īpaši daudz iemeslu piedzīvot stresu, trauksmi un satraukumu, kas ārkārtīgi negatīvi ietekmē sirds darbību.”

Agnese stāsta, ka ir dažādi augi, kurus var izmantot stresa situācijās. Bet stress, pēc viņas teiktā, katru cilvēku ietekmē savā veidā, un ķermeņa reakcija ir atšķirīga: kādam ir problēmas ar gremošanu, kāds sāk justies saspringts, citiem sāk rasties sirdsdarbības traucējumi. Tāpēc, pirms vērsties pie ārstiem, jums jau vajadzētu precīzi saprast, kā stress jūs ir ietekmējis. Tas palīdzēs jums atrast pareizo augu.

“Ja cilvēks ir ļoti saspringts un nevar atpūsties,” skaidro Agnese Bērziņa, “viņam būs ļoti labi dzert ārstniecisko tēju, kas izgatavota no citronu balzama lapām ‒ tā atslābina no spriedzes. Šī ir ļoti patīkama, smalka tēja ar vieglu citrona garšu. Sievietēm ir ļoti labi vakarā dzert oregano tēju ‒ tas arī nedaudz nomierina. Ja jums ir problēmas ar sirdi, varat izmēģināt baldriānu ‒ tas ļoti palīdz.”

Baldriāns jau sen ir pazīstams kā nervu sistēmu nomierinošs līdzeklis, kas mazina nervu spriedzi. Baldriāna saknēs tika atrastas apmēram 100 vielas, tostarp ēteriskā eļļa, miecvielas, cukuri, organiskās skābes (skudrskābe, etiķskābe, ābolskābe, stearīns, palmitīns utt.), glikozīdi, polisaharīdi, organiskās skābes. Baldriāna tinktūra samazina aizmigšanas ilgumu un nakts pamošanās biežumu. Miega ilgums palielinās, un nakts atpūtas kvalitāte kopumā uzlabojas.

Saskaņā ar Agneses Bērziņas teikto, ja sirdsdarbība nervozitātes dēļ palielinās, ļoti laba izvēle ir mātere. Nesen daudzas publikācijas medicīnas presē ir veltītas māterei. Šis augs satur veselīgus alkaloīdus un ēteriskās eļļas, kas mazina trauksmi, uzlabo miegu un pat pazemina asinsspiedienu.

Augsts asinsspiediens ir ļoti izplatīts cilvēkiem, kuri, nespējot tikt galā ar trauksmi, cieš no pēkšņa asinsspiediena paaugstināšanās. Atkārtotu asinsspiediena paaugstināšanos var novērst, izmantojot augu izcelsmes preparātus, kas satur māteri.

“Vilkābele labi nostiprina sirds muskuļus,” atzīmē zāļu speciāliste. “Var izmantot gan vilkābeles augļus, gan ziedus, no tiem tikai jāsagatavo novārījums. Pati vilkābele ir diezgan garšīga. Drīz pienāks rudens un to varēs ēst tāpat kā konfektes, lai stiprinātu sirdi.”

Mūsdienu pētījumi ir apstiprinājuši, ka vilkābeles lapas, ziedi un augļi satur lielu daudzumu noderīgu vielu, kas aktīvi iesaistās daudzu fizioloģisko procesu regulēšanā organismā. Tie ir sorbitols, holīns, fruktoze, ēteriskās eļļas, vairākas skābes, B, C grupas vitamīni, karotīns. Augstas koncentrācijas vilk­ābeles preparāti ir efektīvi hipertensijas gadījumā, uzlabo asinsriti smadzeņu asinsvados, samazina centrālās nervu sistēmas uzbudināmību, palielina asinsriti koronārajos asinsvados un mazina garīgo un fizisko nogurumu.

Pēc ekspertu domām, vilkābele, mātere un baldriāns, kā arī to kombinācijas palīdz uzlabot sirds darbību un asinsriti, īpaši ar nervu spriedzi. Īpaši efektīvi un dziļi tās atklāj savas ārstnieciskās īpašības, ja tās apvieno tinktūrā uz etanola bāzes. Augu tinktūru galvenās priekšrocības attiecībā uz alkoholu (etanolu) ir tās, ka tas ir labs šķīdinātājs, tāpēc tinktūrā ir daudz vairāk aktīvo sastāvdaļu nekā tad, ja tiktu lietots ūdens vai tiktu izmantots sauss ekstrakts. Turklāt organisms šo formu asimilē daudz labāk un ātrāk, tāpēc cilvēks gandrīz uzreiz izjūt pozitīvo efektu.

Trīs augi lieliski papildina viens otru. Šīs sinerģijas rezultātā tiek panākta efektivitāte, ko pierāda zinātniskie pētījumi. Preparāti, kuru pamatā ir etanols ar vilkābeli, māteri un baldriānu, ne tikai nodrošina lielu daudzumu organismam noderīgas vielas, bet arī labāk uzsūcas. Vilkābele mazina stresu, pozitīvi ietekmē asinsspiedienu, aritmijas, atvieglo reiboņa un elpas trūkuma epizodes. Mātere regulē sirds darbu, palēnina sirds ritmu un pastiprina sirdsdarbību. Baldriāns nomierina nervu sistēmu, uzlabo asins kustību sirdī un samazina diskomfortu sirds rajonā. Vilkābeles ekstrakts darbojas sinerģiski ar māteri, lai samazinātu aritmiju biežumu, un baldriāna pievienošana šiem augiem palielina izturību pret stresu un hipertensiju, kas izraisa sirds slimības.

Daba vienmēr ir gatava mums palīdzēt, un mums par to jābūt tai pateicīgiem, taču jāatceras, ka, ja rodas kādas nepatīkamas sajūtas vai simptomi, īpaši tik grūtā periodā kā pašlaik, tad nepieciešams lūgt padomu ģimenes ārstam vai farmaceitam.